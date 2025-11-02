Turnaj mistryň: Siniaková s Townsendovou mají problém, došlo k nečekanému obratu

Turnajové sedmičky mají hned tři setboly.
Zbytečných nevynucených chyb přibývá, herní obraz teď nevypadá vůbec dobře.
Siniaková kvalitním returnem vyrovnává.
Babosová se Stefaniovou jsou neskutečně rozjeté. Teď se jim daří úplně všechno a jsou plné energie.
Maďarsko-brazilské outsiderky získaly už čtvrtou hru v řadě.
Townsendová měla štěstí, zakončující Stefaniová jí trefila nastavenou raketu.
Neuvěřitelné. Všechno se dramaticky otáčí. Siniaková je nyní bezradná a její pár čelí dalším třem brejkbolům.
Babosová křičí radostí po vítězném returnu.
Na podání Siniakové to také nezačíná dobře.
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.
Obrat je tady. Stefaniová druhým esem ve hře dokončila svou práci. Dnes poprvé udržela servis.
Townsendová se natáhla na síti pro volej a poslala míč mezi soupeřky.
Po výborném servisu Brazilky si Babosová vychutnala smeč.
Siniaková kazí snadné zakončení u sítě.
Stefaniová je odhodlaná změnit svou dnešní servírovací bídu. Začíná esem.
Přece jen je tu zápletka. Siniaková to na síti neuhrála a je vyrovnáno, česko-americký pár dnes poprvé ztrácí podání.
Bude to rozhodující bod. Townsendová poslala na druhou stranu špičkové podání.
Zase Američanka chybuje a česko-americký pár čelí dvěma brejkbolům.
Townsendová to měla na bekhendu těžké, musela hodně do kolen, přesto míč nedostala přes síť.
Townsendová boduje díky leváckému servisu.
Siniaková zase předvedla výborný odhad, úder Babosové pustila do těsného autu.
Stefaniová se dobře prosadila na síti proti Townsendové, která hru na svém servisu nezačíná dobře.
Timea Babosová už dnes poněkolikáté otočila nepříznivý stav při svém servisu. Maďarka drží svůj pár nad vodou.
Snadnou práci měla na síti Luisa Stefaniová.
Česká tenistka nedokázala usměrnit return po druhém servisu Babosové.
Nyní Maďarka tvrdě zakončovala přesně mezi obě soupeřky.
Siniaková vystřihla famózní bekhendový cross return, za kterým se Babosová jen ohlédla.
Babosová začíná dvojchybou.
Výborné podání Siniakové dělá tečku za další hrou. Česko-americký pár potvrzuje brejk.
V křížné přestřelce odzadu byla Stefaniová lepší Siniakové.
První eso v zápase, na svědomí ho má Kateřina Siniaková.
Další vítězný volej americké tenistky.
Townsendová ale okamžitě odpovídá tvrdým zásahem na síti.
Cesta za potvrzením brejku nezačíná dobře, trestala Stefaniová.
Tak ani napotřetí to Stefaniová na podání nezvládla. Rozhodující bod proměnila Siniaková nechytatelným returnem.
Půjde se ale přes rozhodující bod. Townsendová zakončovala nemilosrdně.
Stefaniová si to uhrála, podává tentokrát dobře a může poprvé v zápase udržet podání.
Tvrdý return Siniakové doletěl bohužel až za základní čáru.
Češka měla dobré oko, míč z rakety jedné ze soupeřek pustila do deseticentimetrového autu.
Siniaková to zkoušela dvěma vysokými míči za sebou, Stefaniová ji na smeči potrestala.
Krásnou výměnu odehrály Češka s Američankou skvěle, zakončovala ji Townsendová volejem, který se nechytatelně vytočil ven z kurtu.
Američanka game odservírovala ve velkém stylu. Na podání teď jde Stefaniová, která dnes jako jediná neudržela servis a to v obou případech.
Babosové se return nepovedl, letěl do výrazného autu.
A znovu. Vynikající podání levačky Taylor, po něm drtivá smeč Katky Siniakové.
Jenže rijádskou halou se zase rozléhá mocný řev Timey Babosové. Její return po čáře byl skvostný, Siniaková se mohla natahovat, jak chtěla.
Po tvrdém prvním podání Townsendové uklízela Siniaková smeč k čáře.
Velké štěstí pro maďarsko-brazilskou dvojici, volej Stefaniové dopadl přesně na základní čáru.
Siniaková spálila return. Jde se na rozhodující bod.
Další spektakulární výměna pro "Taylorinu". Poslední slovo měla na voleji Siniaková. Na světě jsou dva brejkboly.
Maďarka slaví velmi hlasitě, vyhrála totiž přestřelku od základní čáry proti Siniakové.
Díky prvnímu servisu Babosové je sníženo.
Krása. Townsendová skvěle zareagovala na kraťas Stefaniové a poslala míč těsně za síť tak, že letěl ven z kurtu.
Druhý set začal. Na servisu Babosová. První fiftýn ovšem berou soupeřky, jmenovitě se prosadila Siniaková vítězným forhendem.
Dominance! První set zakončuje Taylor Townsendové drtivou smečí.
Nejhezčí výměna zápasu. Díky Američance se dostaly z nejhoršího a Siniaková nakonec zakončila precizním volejem. Jsou tu dva setboly.
Siniakovou překvapil return Stefaniové pod nohy.
Češka musela přes druhý servis, Babosová ale return nezvládla.
Siniaková podává s novými míči, hned při prvním servisu to bylo znát.
Další famózní return Siniakové, se kterým si Babosová neporadila. Favoritky už mají náskok dvou brejků a zatím dominují.
Townsendová zase vytloukla bloky Babosové, je tu brejkbol.
Škoda, výměnu měly "Taylorina" dobře rozehranou, Townsendová ale sáhla pro volej a nebylo to dobré rozhodnutí.
Stefaniová díky prvnímu servisu snižuje.
Tvrdě returnovala i Siniaková, Babosová na síti nastavila raketu, ale míček od ní odletěl až někam do hlediště.
Townsendová vypálila vítězný return.
Další skvělá práce Siniakové na síti! Češka s Američankou se dostaly z kritické situace a drží náskok.
Češka napravuje, na síti byla důrazná a dnes už podruhé trefila Stefaniovou. Jdeme na rozhodující bod.
Obrovská minela Siniakové na síti, jasnou smeč poslala daleko za. Česko-americký pár tak čelí prvním brejkbolům.
Maďarka s Brazilkou se nahlas povzbuzují, Townsendovou donutily k chybě.
Stefaniová snižuje pohotovým zásahem na síti.
Američanka používá svou typickou leváckou rotaci na servisu, soupeřky si s ní zatím neví příliš rady.
Siniaková výborně zasáhla na síti, Townsendová pak zvládla náročnou smeč.
Babosová i podruhé drží své podání. Potvrzuje se, že cesta dnes povede spíše přes horší podání Brazilky Stefaniové.
Vlní se síť po nevydařeném forhendu Townsendové.
Stefaniová výborně zapracovala na síti, je vyrovnáno.
Wow, Townsendová sklízí potlesk i uznání své české spoluhráčky. Tenhle lob byl dokonalý.
Maďarka zapisuje první dvojchybu dnešního duelu.
Na servisu je dnes podruhé Babosová. První return nevyšel americké tenistce.
Brejk je potvrzen, Kateřina Siniaková odpodávala tuto hru v nejvyšší kvalitě.
Babosová napálila return a Townsendová chytře pustila míč do autu.
Na síti se dominantně prosazuje Taylor Townsendová.
Teď ale česká tenistka chybuje, v nouzi zkoušela vysoký obranný míč, zahrála jej ale příliš dlouhý.
Výborné první podání Siniakové na tělo, Townsendová už měla na síti jednoduchou práci.
Je to tam! Siniaková rozhoduje hru fantastickým bekhendovým returnem.
První hrozbu odvrací Stefaniová, která strhující výměnu zakončila drtivou smečí. Je tu rozhodující míč tohoto gamu.
Siniaková na konci výměny napálila míč do Stefaniové. A omlouvá se. Česko-americký pár má dva brejkboly, při shodě se totiž nehraje na výhody, ale na rozhodující fiftýn.
Siniaková napravuje zaváhání bekhendovým returnem.
Siniaková nyní nezahrála dobře, obě soupeřky byly na síti, Češka ale pálila napotřetí jen do sítě.
Češka boduje drtivým returnem pod nohy.
Podává Stefaniová, return Townsendové letí do těsného autu.
Fantastický game od servírující americké tenistky. Siniaková v podstatě nemusela hrát.
Tentokrát Maďarka pálí do sítě, levácký servis Američanky zatím funguje znamenitě.
Babosová zkusila zakončit křížným prohozem, ale minula.
Townsendová je na servisu a první výměnu zvládá skvěle, sama si došla pro volej a soupeřky nenašly odpověď.
Zkušená Maďarka na úvod drží servis.
Babosová nachytala Townsendovou servisem na tělo.
Česká tenistka si dobře otevřela půlku kurtu, do ní ale následně forhendem nedokázala zamířit.
Američanka na příjmu zase dokázala ublížit, z její práce pak těžila na voleji Siniaková.
Return Siniakové dopadl jen pár centimetrů do autu.
Po tvrdém returnu Townsendové na síti selhala Stefaniová.
Utkání právě začíná. Jako první servíruje Timea Babosová.
Oba páry právě nastupují na kurt. Za chvíli se hráčky začnou rozehrávat před vstupem do Turnaje mistryň.
Ale už se brzy dočkáme. Pegulaová nakonec přetlačila Gauffovou po setech 6:3, 6:7, 6:2. Za pár minut tedy na centrální kurt v Rijádu nastoupí Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová a jejich sokyně.
Na start zápasu si ještě musíme počkat. Předchozí singlové utkání Američanek mezi Coco Gauffovou a Jessicou Pegulaovou totiž právě vstoupilo do rozhodujícího třetího setu.
Kateřina Siniaková je také krůček od fenomenálního milníku. Více si přečtěte v přiloženém textu.
Než utkání začne, můžete se podívat, jak to Češce s Američankou slušelo při tradičním focení ve společenských šatech.
Siniaková s Townsendovou jdou do akce!
Dobrý večer, vítejte u online reportáže z tenisového Turnaje mistryň, nebo chcete-li WTA Finals. V úvodním utkání základní skupiny se česko-americký pár Kateřina Siniaková - Taylor Townsendová utká se dvojicí Timea Babosová z Maďarska a Luisa Stefaniová z Brazílie. Utkání začne po 19. hodině.