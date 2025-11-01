Jak Siniaková s Townsendovou okouzlily Rijád. V šatech stvořily ikonickou fotku

"Jsme připravené zazářit," napsala ke společné fotografii devětadvacetiletá česká tenistka, jedna z nejlepších deblistek historie. Tenisová asociace WTA přidala emotikony diamantů a od fanoušků přicházela jedna lichotka za druhou.
Siniaková s Townsendovou zazářily při tradičním focení ve společenských šatech.
Češka oblékla červené šaty s rozparkem nad koleno, Američanka zvolila bílou. A vznikla kombinace vedoucí k jednomu z nejikoničtějších snímků letošního focení.
V mnoha internetových anketách se navíc právě Siniaková s Townsendovou pravidelně objevovaly na čele v soutěži o nejlepší šaty.
Samotný turnaj začne pro druhý nasazený pár v neděli zápasem ve skupině Liezel Huberové proti páru Tímea Babosová - Luisa Stefaniová. Později se utkají také s Mirrou Andrejevovou a Dianou Šnajderovou z Ruska a svými přemožitelkami z loňského finále Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou.
Siniaková bude usilovat o druhý titul na Turnaji mistryň, před čtyřmi lety vyhrála klání pro nejlepších osm párů sezony s krajankou Barborou Krejčíkovou.
The best in the world ✨— wta (@WTA) October 31, 2025
Our top 8 women's singles players in 2025, here in Riyadh on The Ultimate Stage 💫#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/aqD4GBYvPO
Celebrating the best in women’s doubles ✨— wta (@WTA) October 31, 2025
Our top 8 teams of 2025 have arrived in Riyadh for the Ultimate Stage 💫#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/M6YnMJuVYK
Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.