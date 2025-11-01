Tenis

Jak Siniaková s Townsendovou okouzlily Rijád. V šatech stvořily ikonickou fotku

před 2 hodinami
Ještě se v saúdskoarabském Rijádu, dějišti tradičního tenisového Turnaje mistryň, ani nezačalo soutěžit a Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou už jednu "bitvu" vyhrály. Podle mnohých fanoušků to v šatech nejvíce slušelo právě česko-americkému páru.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová | Foto: Reuters

"Jsme připravené zazářit," napsala ke společné fotografii devětadvacetiletá česká tenistka, jedna z nejlepších deblistek historie. Tenisová asociace WTA přidala emotikony diamantů a od fanoušků přicházela jedna lichotka za druhou.

Siniaková s Townsendovou zazářily při tradičním focení ve společenských šatech.

Češka oblékla červené šaty s rozparkem nad koleno, Američanka zvolila bílou. A vznikla kombinace vedoucí k jednomu z nejikoničtějších snímků letošního focení.

V mnoha internetových anketách se navíc právě Siniaková s Townsendovou pravidelně objevovaly na čele v soutěži o nejlepší šaty.

Samotný turnaj začne pro druhý nasazený pár v neděli zápasem ve skupině Liezel Huberové proti páru Tímea Babosová - Luisa Stefaniová. Později se utkají také s Mirrou Andrejevovou a Dianou Šnajderovou z Ruska a svými přemožitelkami z loňského finále Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou.

Siniaková bude usilovat o druhý titul na Turnaji mistryň, před čtyřmi lety vyhrála klání pro nejlepších osm párů sezony s krajankou Barborou Krejčíkovou. 

