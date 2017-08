Dvojí prokletí Kvitové: druhé kolo a Američanky. Trefila jen čtyři winnery, trápila ji noha i ruka

před 6 minutami

Petra Kvitová po posledních nezdarech zůstává pozitivní a trpělivá. Pošramocené sebevědomí si před US Open zkusí opět spravit v oblíbeném New Havenu.

Cincinnati - Když máte styl hry založený na tvrdých ranách a bezbřehém útočení, musíte sázet vítězné míče. Když do statistik připíšete jen čtyři za celý zápas, nemáte nejmenší naději na úspěch. Stejně jako Petra Kvitová ve druhém kole turnaje v americkém Cincinnati.

Příprava na US Open se zatím české tenistce nedaří. Stejně jako v Torontu nestačila hned ve druhém zápase na Američanku Sloane Stephensovou. A vzniká u ní nepříjemná série, hned ve dvojím provedení.

Druhé kolo a Američanky. Kvitová od návratu po zranění ruky odehrála šest turnajů, připsala si velký úspěch v Birminghamu, kde před Wimbledonem získala titul. Na ostatních pěti podnicích - na French Open, Wimbledonu, ve Stanfordu, Torontu i Cincinnati - vždy vyhrála jen jeden zápas.

V tom druhém už na své soupeřky nestačila, přičemž pokaždé prohrála s reprezentantkou Spojených států.

S Bethanií Mattekovou-Sandsovou, Madison Brengleovou, CiCi Bellisovou a v posledních dvou případech se zmíněnou Stephensovou. Bývalou světovou jedenáctkou, která se po dlouhém zranění pomalu ale jistě dere zpět do elitní stovky žebříčku.

Poslední výkon Kvitové nesnesl přísnější měřítko. Dvojnásobná šampionka Wimbledonu pálila ze všech pozic, jak je jejím zvykem. Rány ovšem v drtivé většině případů nenacházely cíl.

"Klidně jí to hraj na prostředek, ať kolem lajn tolik neriskuješ. Ale vyber si forhend nebo bekhend a jdi do toho úderu pořádně," radil tenistce trenér Jiří Vaněk. Nic nepomáhalo.

Kvitová nebyla v pořádku. Mezi sety si stěžovala na bolavé pravé stehno, které si za stavu 0:3 ve druhé sedě nechala dlouho ošetřovat. Také poznamenala, že jí raketa v operované levé ruce zvláštně klouže.

V prvním kole v Cincinnati začala sedmadvacetiletá Češka proti Estonce Kontaveitové strašidelně. Prohrávala už 1:6 a 2:4, pak se ale obdivuhodně zvedla a dokázala duel fenomenálně otočit. Proti Stephensové už na podobný obrat neměla dost sil.

Náznak tam byl, za stavu 2:6, 0:4 Kvitová předvedla svou nejlepší pasáž zápasu. Vyhrála tři gemy v řadě a měla dva brejkboly na 4:4. Američanka je ale odvrátila, vzápětí znovu českou hvězdu brejkla a utkání rozhodla.

Po utkání, v němž uhrála jen pět her a pětkrát ztratila servis, umístila Kvitová na svůj facebookový profil citát: "Buď pozitivní a věř tomu, že všechno má svůj čas. To, že se něco neděje právě teď, neznamená, že se to nestane nikdy. Zůstaň trpělivá."

Česká tenistka se teď pravděpodobně pokusí prokletí zlomit ještě před začátkem závěrečného grandslamu sezony. Přihlášená je na turnaj v New Havenu. A kde jinde si zvednout pošramocené sebevědomí, než právě ve druhém největším městě Connecticutu.

Místní turnaj je Petře Kvitové léta zaslíben. Z posledních pěti účastí odjížděla třikrát s vítěznou trofejí, jednou prohrála ve finále a jednou v semifinále.