Macháč a jeho záhadné potíže. Je to divné, nechápe Plíšková a mluví o ostudě

Do světové špičky vlétl pozoruhodným způsobem a zaslouženě si vydobyl pověst jednoho z nejšikovnějších a nejzábavnějších tenistů na okruhu. V posledních měsících ale Tomáš Macháč řeší opakující se zdravotní problémy, kvůli kterým vzdává jeden zápas za druhým.

Jsou to statistiky, které české tenisové fanoušky bolí číst. Tomáš Macháč kvůli svému zdraví vzdal neuvěřitelných devět zápasů během devíti měsíců.

V září loňského roku nedohrál obě utkání Davisova poháru ve Valencii, následně skrečoval v Almaty i Paříži. V lednu přijel reprezentovat Česko na týmový United Cup do Austrálie příliš krátce po nemoci a v závěru úchvatného duelu proti Američanovi Tayloru Fritzovi ho sejmuly křeče.

V březnu vzdal utkání v Indian Wells a poté v Miami ani nenastoupil do očekávaného osmifinále proti Jakubu Menšíkovi.

Další dvě skreče přišly nyní, dokonce v intervalu pouhých pěti dnů.

V neoficiální a nelichotivé soutěži o "skleněného muže" světového tenisu může českému hráči momentálně konkurovat snad jen Bulhar Grigor Dimitrov, který se na Roland Garros zapsal do historie, když skrečoval zápas na čtvrtém grandslamu v řadě.

Také Macháč v Paříži odstoupil. Ve druhém setu kvůli zablokovaným zádům vzdal duel prvního kola proti domácímu Quentinu Halysovi. Pět dní předtím skrečoval na turnaji v Ženevě. Důvod? Křeče.

Podle dostupných informací čtyřiadvacetiletý tenista během kariéry předčasně ukončil už šestnáct rozehraných duelů.

"Věřím, že všechno souvisí se vším a zranění se navzájem nabalují. Teď prostě nejsem zdravý," citovala ČTK jeho vyjádření po French Open.

Berounský rodák měl v extrémně nabitém programu některé turnaje vynechat, více se věnovat odpočinku a řešení již existujících problémů. "Ono je těžké vynechat dvě tisícovky a dát se fakt dohromady. Ale očividně jsem to měl udělat," uznal.

"Fakt škoda, že mi zdraví občas nedovolí jít dál. Musím se nad tím zamyslet. Když se podívám, kolikrát za rok skrečuju a jsem jednadvacátý na světě, tak to není špatné. Ale bohužel už je toho trochu moc," uvedl s tím, že během travnaté sezony pojede zřejmě až na Wimbledon, který začíná v Londýně 30. června.

Skreče Macháčovi brzdí cestu ještě výš a kazí mu reputaci, je to patrné nejen z ohlasů tenisové komunity na sociálních sítích. Sám hráč přiznal, že mu chodí velké množství zlých zpráv.

K zásadnímu tématu z pohledu českého tenisu se na začátku týdne v podcastu Rakety kriticky vyjádřila bývalá světová jednička Karolína Plíšková.

"Pro mě to je skoro bych si troufla říct slovo ostuda. Buď na ten kurt nejdu, když nejsem ready, nebo to prostě dohraju, pokud nemám třeba nějaký výron. Přijde mi to u něj psychické a nepřijde mi ve stavu, že by musel skrečovat. Možná je to kruté, ale to je můj názor. Už mi to přijde divné," prohlásila.

"Já souhlasím. Křeče právě mohou být i psychické. V jeho věku není možné takhle často nedohrávat zápasy. Musí tam být nějaký problém," reagovala Kristýna Plíšková, která v pořadu rovněž účinkuje. A nemalý díl odpovědnosti přiřkla i týmu za to, že problémy hráče neřešil dřív.

"Nedovedu si představit, že bych tolikrát skrečovala a nikdo by to neřešil. Mě jenom někde píchlo a všichni to hned řešili," nabídla zkušenost ze své již ukončené kariéry.

Macháč podotkl, že se nyní chystá na komplexní zdravotní vyšetření, které by mu pomohlo s případnou prevencí, ať už pomocí stravy, suplementů nebo změn v tréninkovém režimu.

"To už měl podle mě udělat dávno," reagovala Karolína.

Naopak se sestry Plíškovy ohradily proti některým reakcím dávajícím do souvislosti Macháčovu skreč ve druhém setu prvního kola Roland Garros s odměnou 78 tisíc eur před zdaněním za účast.

"Že někdo nastoupí zraněný, jen aby vzal odměnu, si dokážu představit u hráčů, kteří jsou třeba na pomezí první stovky. Tyhle peníze jim mohou udělat obrovský rozdíl v rozpočtu. Ale to není Tomášova situace," konstatovala Kristýna Plíšková.

Macháč podobné spekulace ostatně také rázně odmítl s tím, že před zápasem žádný problém se zády neměl. Zranil se až v tie-breaku prvního setu.