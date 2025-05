"Když žena vyhraje 6:0, říká se tomu nuda." Rivalka Vondroušové líčí tenisovou křivdu

Je velkou propagátorkou ženského tenisu. Bije se za práva hráček na okruhu WTA v porovnání s muži a také při antukovém grandslamu v Paříži využila Tunisanka Uns Džábirová mediální pozornost. Promluvila o tom, jak mají tenistky ztížené podmínky a nedostávají takový prostor jako jejich mužští kolegové.

Pryč jsou doby, kdy aktuálně třicetiletá Tunisanka byla světovou dvojkou a hrála finále grandslamů, jako naposledy na Wimbledonu 2023 proti Češce Markétě Vondroušové.

Nyní najdete Džábirovou až ve čtvrté desítce žebříčku. Na letošním Roland Garros v Paříži se loučila hned v prvním kole.

Ještě měla zarudlé oči ze zklamání nad slíznutým kanárem od Polky Magdaleny Frechové, přesto s novináři dlouho mluvila o tom, jakou pomoc od pořadatelů grandslamu by ženský tenis v Paříži potřeboval

"Je to stejné jako v loňském roce. Holky nejsou nasazovány do hlavních vysílacích časů na těch největších kurtech. Pořád platí, že v televizi vidíte hlavně muže," rýpla si Džábirová.

Naráží na to, že nejprestižnější večerní program obstarávají hráči jako Jannik Sinner, Gael Monfils, Ben Shelton, ženská špička hraje spíše přes den.

"Pořád se omílá, že ženský tenis není tak sledovaný jako ten mužský, a proto je okruh ATP upřednostňovaný. Jenže jak se může situace zlepšit, když ženský tenis lidem pořádně neukážete. Podle mě o tom rozhoduje někdo, kdo nemá dceru, jinak by s ženami takhle nezacházel," dodala ostrou poznámku vítězka pěti podniků WTA.

Její slova vzbudila velký poprask. Speciální tiskovou konferenci svolala i ředitelka turnaje a domácí legenda Amélie Mauresmová.

"Důvod, proč se večer hrají hlavně mužské zápasy je ten, že tím, že dívky hrají pouze na dva vítězné sety, může být velice rychle po zápase. A my chceme fanouškům dopřát v hlavním vysílacím čase co nejvíce tenisu. Odmítám, že by důvodem byla horší kvalita ženské hry," prohlásila někdejší světová jednička.

Džábirová se po zpětných vazbách na její slova přeci jen neudržela a sepsala dopis tenisovému světu, ke kterému připsala: "Nemusíte souhlasit, ale přečtěte si to s otevřeným srdcem."

V něm otevřeně líčí, co považuje za největší křivdu, kterou zobrazování mužského a ženského tenisu přináší.

You don’t have to agree , just read with an open heart❤️ pic.twitter.com/pmJnWhgy6L — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) May 30, 2025

"Spoustě elitních sportovkyň se opakuje pořád to samé: ženský sport nikoho nezajímá, lidí se nijak nedotýká. Předsudky pochází často od těch, kteří neviděli ani celý jeden zápas" zlobí se Džíbirová.

"Když žena vyhraje zápas dvakrát 6:0, je to prý nuda, příliš snadná výhra. Když to samé dokáže muž, je to důkaz síly, dominance. Když ženy předvádějí silovou hru, hrají prý jako muži, jako by síla a agresivita do ženské hry nepatřila," líčí v dlouhém dopisu.

Na závěr svého vyjádření se pozastavuje nad tím, že v žádném případě nechce ubírat váhu mužskému tenisu.

"Ale při vyzdvihování jedné stránky sportu by se nemělo zapomínat na tu druhou. I ženy si zaslouží své místo na kurtu," uzavřela písemný projev Džíbirová.