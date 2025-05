Jak Vondroušová uvrhla dceru miliardářů do deprese. Staré rány teď léčí milá slova

Dvě české tenistky postoupily na Roland Garros mezi dvaatřicítku vyvolených. A obě v soubojích o postup do druhého týdne antukového grandslamu vyzvou favorizované hvězdy ze Spojených států. V Paříži se přitom otevírají některé staré rány. Američanky mají svým soupeřkám ze středu Evropy co vracet.

Z devíti českých tenistek dokázaly do třetího kola projít dvě, od kterých se to příliš nečekalo.

O osmifinále v sobotu zabojují Marie Bouzková a Markéta Vondroušová. Jenže čekají na ně strašidelné výzvy, hvězdné Američanky, světová dvojka Coco Gauffová a trojka Jessica Pegulaová.

O favoritkách nemůže být nejmenších pochyb, při pohledu na vzájemné bilance je ale přece jen třeba zbystřit. V součtu je to totiž 0:3 v neprospěch amerických superstars.

Bouzková přešla přes šampionku US Open Gauffovou při obou dosavadních setkáních. Před dvěma lety otočila zápas na antuce v Římě, rok předtím jí mladá Američanka vzdala po prohraném prvním setu v Cincinnati.

Pegulaová má zase nepříjemné vzpomínky na Vondroušovou. Že taková porážka jen tak nepřebolí totiž bylo jasné hned poté, co k ní došlo.

Nenasazená Češka se s americkou favoritkou potkala ve čtvrtfinále předloňského Wimbledonu.

Ovládla první set, ve druhém ale jasně dominovala Pegulaová, která výborně vstoupila i do rozhodujícího dějství. Její cestu za jasným postupem ale tehdy v Londýně přerušil blížící se déšť.

Na kurtu číslo 1 se zatahovala střecha a když se po delší pauze zase začalo hrát, změnila se Vondroušová v neporazitelný stroj. Z 1:4 otočila na 6:4 a rázně vykročila k pozdějšímu šokujícímu wimbledonskému titulu.

Pegulaová byla zdrcená, bolavý nezdar ji uvrhl do deprese, která kulminovala při následném utkání čtyřhry, kde vzteky rozmlátila raketu.

"Byla jsem tak blízko. Nevím, co tomu chybí. Dostávám se do dobrých pozic, ale nestačí to," vyprávěla Američanka a českou hráčku označila za jednu z nejméně příjemných sokyň.

"Hraje velmi ošidně. Nedovolí vám dostat se do rytmu. Je to levačka a dobře podává. Má velké procento prvních servisů. Hraje velmi klidně. Prostě jde na hřiště s tím, že hraje svou hru, ale velmi lstivě," popisovala Pegulaová.

Nyní se s Vondroušovou potká podruhé a sama sokolovská rodačka v rozhovoru pro české novináře v Paříži spekulovala, že na ni Američanka zřejmě "bude nastartovaná".

Vyjádření Pegulaové před očekávaným zápasem ovšem bylo plné milých slov.

"Je hezké vidět ji zase hrát," uvítala Češku, která tři měsíce léčila zraněné rameno.

"Vím, že jí trápila celá řada problémů, ale teď odehrála několik dobrých zápasů. A byla tady ve finále. Ví, jak tady hrát dobrý tenis. Bude to velmi složité, má nepříjemný forhend a je velmi kreativní," dodala Pegulaová.

I Vondroušová, aktuálně až 96. hráčka světového žebříčku, o jednatřicetileté Američance v minulosti hovořila s respektem, až obdivem.

"Je skvělé, že hraje, když by nemusela. Nejde jí o to, aby vydělala nějaké peníze, ale jde jí o ten sport. Je vidět, že to má prostě ráda," vyprávěla v Londýně v roce 2023.

Pegulaová je totiž dcerou Terrence a Kim Pegulaových, majitelů klubů Buffalo Bills v NFL a Buffalo Sabres v NHL. Jmění jejího otce, který zbohatl podnikáním v oblasti těžby zemního plynu, odhaduje časopis Forbes na více než 7 miliard dolarů.