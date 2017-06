Johnson se v Paříži rozplakal na kurtu. Kvůli smrti otce. Čorič mezitím bezhlavě demoloval raketu

před 56 minutami

French Open žije pohnutým příběhem amerického tenisty, jehož otec krátce před druhým grandslamem sezony zemřel. Steve Johnson nese ztrátu velice těžce, přesto s podporou rodiny vítězí.

Praha/Paříž - Kromě pohádkového návratu Petry Kvitové a řady dalších originálních příběhů žije tenisová Paříž silně emotivním a bolestivým tažením Američana Stevea Johnsona.

Sedmadvacetiletý tenista se na antukovém grandslamu složitě vyrovnává se smrtí otce. A přitom jakoby mimochodem vítězí.

V prvním kole vyřadil Japonce Jujčiho Sugitu po vyčerpávající pětisetové bitvě, ve druhém pak Chorvata Bornu Čoriče ve čtyřech setech. A už je mezi dvaatřiceti nejlepšími tenisty, o osmifinále se utká s velkým favoritem Dominicem Thiemem z Rakouska.

Jeho fanoušci teď jako diví sdílí video posledního míčku zápasu s Čoričem. Po proměněném mečbolu totiž byli diváci svědky naprosto neuvěřitelné situace.

Na jedné straně zlomený, plačící, takřka pohybu neschopný vítěz Johnson, na straně druhé bezhlavě raketu demolující a vzhledem k situaci naprosto nevkusně a neuctivě se chovající Čorič.

Chorvat byl pochopitelně okamžitě terčem ostré kritiky, víc se ale mluvilo o statečném Američanovi. Jeho otec zemřel 11. května a tenista na Roland Garros vůbec nechtěl startovat. S podporou rodiny si to ale nakonec rozmyslel. A s nejbližšími po boku teď kráčí turnajem.

"Máma se sestrou plánovaly cestu do Paříže mnoho let. Sestra nedávno dokončila vysokou školu, a tak se rozhodly, že mě přijedou podpořit. Bez nich bych to tady sám nezvládl. Je tu i má snoubenka. I tak to strašně bolí, je to těžké, ale snažím se být silný," vysvětlil Johnson.

Po výhře nad Čoričem se přímo na kurtu doslova sesypal. Plakal i při pozápasovém rozhovoru. "Prostě mi chybí táta. Doufal jsem, že tady bude se mnou," vzlykal americký hráč, momentálně 26. tenista světového žebříčku.

"Je těžké to popsat, ale cítil jsem, že se na mě při tom posledním míčku seshora dívá. Dal mi sílu to dokončit. Fyzicky jsem v pořádku, ale emocionálně úplně na dně," řekl Johnson.

"To on mě vždycky učil být soutěživý, být bojovník a nic nevzdat. A přesně to teď dělám, den po dni. Je to to jediné, co mohu dělat," dodal zarmoucený tenista.