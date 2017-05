Dámy a pánové, Borna Čorič. Djokovičův učeň vystrčil drápky, Murray už je silně znepokojený

před 4 minutami

Překvapivě snadno vyřadil v osmifinále turnaje v Madridu teprve dvacetiletý Chorvat Borna Čorič světovou jedničku, Brita Andyho Murrayho.

Praha/Madrid - Krize Andyho Murrayho se povážlivě prohlubuje. Světová jednička na antuce ještě zhoršila své letošní nepřesvědčivé výkony a na prestižním turnaji v Madridu vypadla už před branami čtvrtfinále.

Zarážející byl přitom hlavně způsob, jakým se to stalo. Britský šampion prohrál s teprve dvacetiletým Chorvatem Bornou Čoričem za necelou hodinu a půl 3:6, 3:6. V utkání ztratil čtyřikrát podání, zatímco jeho soupeř pouze jednou.

Murray letos už poněkolikáté nedokázal reagovat na nepříznivý vývoj zápasu. Neuměl svou herní taktiku upravit tak, aby soupeře něčím překvapil.

"Zápas jsem začal dobře, ale jakmile jsem začal trochu ztrácet, nedokázal jsem najít žádný způsob, jak změnit svou hru, nebo jak to Bornovi alespoň trochu ztížit," vysvětloval Murray.

Bylo očividné, že ho jednoznačná porážka psychicky nahlodala. "Jistě, jsem tím silně znepokojený. Můžeš prohrát zápas, ale musíš být přesvědčen, že jsi bojoval nejlépe, jak jsi mohl. A takový pocit tentokrát nemám," dodal zklamaně.

Murray působil na kurtu malátně a dělal nadstandardní množství chyb. "Problém byl v tom, že jsem se nepoučil a dělal pořád ty samé chyby. Soupeř to měl o to lehčí, mohl hrát pořád to samé a já na to nedokázal najít recept," uvedl hráč, jenž za tři dny oslaví jubilejní třicáté narozeniny.

Murrayho letošní bilance rozhodně neodpovídá statutu žebříčkového krále. Rodák z Glasgow vyhrál jen jeden turnaj, na začátku března v Dubaji. Celkově zaznamenal 17 výher a 7 porážek.

Na antuce je jeho úspěšnost ještě mnohem nižší: čtyři výhry, tři porážky. Před Madridem sice dosáhl na semifinále v Barceloně, tam ale prohrál s Rakušanem Dominicem Thiemem. Na začátku antukové sezony hrál v Monte Carlu, kde ho zastavil už ve druhém utkání Španěl Albert Ramos.

"Musím se dobře zamyslet nad tím, proč se tohle děje a jestli bych něco neměl dělat jinak. Unavený nejsem, takže chyba bude spíš v té mentální složce výkonu," prohlásil Murray a důrazně odmítl spekulace, že by za jeho špatnou formou stálo nedávné zranění lokte. "Vůbec mě to nelimituje, teď už ne," odvětil.

O deset let mladší Čorič byl logicky nesmírně šťastný. A pobaveně popisoval, jak už měl o víkendu rezervovanou letenku domů. Chorvatský supertalent totiž prohrál v kvalifikaci s Kazachem Kukuškinem. Až díky souhře dalších okolností se dostal do hlavní soutěže coby "šťastný poražený".

"Pro mě je to obrovské vítězství. A přiznám se, že i velké překvapení. Znamená to pro mě strašně moc," tvrdil 59. hráč světového žebříčku. "Očividně nehrál Andy moc dobře, bylo to na něm dost vidět. Všiml jsem si toho už na začátku a svou šanci jsem chytil za vlasy," dodal Čorič.

O jeho nevšedním talentu se mluví už roky. A hodně v souvislosti s Novakem Djokovičem. Zkušený Srb a mladý Chorvat jsou velcí přátelé.

"Jsme si hodně blízcí," potvrdil Čorič. "Už když jsem na okruhu začínal, hrozně moc mi pomohl. Natrénovali jsme toho spolu opravdu dost a pořád se spolu o tenisu hodně bavíme," dodal držitel titulu z dubnového antukového podniku v Marrákéši.

Čoriče teď v Madridu čeká souboj s Thiemem, jehož v jediném vzájemném duelu letos v Miami jasně přehrál. Pokud by rodák ze Záhřebu dokázal ve španělské metropoli projít až do finále, měl by šanci utkat se právě se svým učitelem Djokovičem.

Cesta k takovému souboji je ale dlouhá a nepravděpodobná. Už jen kvůli tomu, že v Srbově části pavouka je stále Rafael Nadal, letos na antuce zatím neporažený.