Djokovič začíná novou etapu. Přijde kouč Agassi? Bez komentáře, sám vím jak bouchnout do míče, hlásí

Novak Djokovič nechce volbu nového trenéra uspěchat. Srbský tenista zatím ví, jak se na kurtu chovat a jak hrát. Spekulace o příchodu André Agassiho tak odmítá komentovat, ale další superkouč by mu mohl být k dispozici už na blížícím se French Open.

Madrid - Ono je to složité. Vyhrajete všechny největší turnaje, které jsou v kalendáři. Jste dlouhou dobu světovou jedničkou. Kde hledat další motivaci, když doma čeká rodina, která si vás během celého roku moc neužije? Nejspíš i proto srbský tenista Novak Djokovič upadl do krize a cestu z ní hledá v radikálním řezu do realizačního týmu.

Už na konci loňské sezony rodák z Bělehradu rozvázal spolupráci s německou legendou Borisem Beckerem a minulý týden před podnikem v Madridu se rozloučil i se slovenským trenérem Mariánem Vajdou. Vale dal i fyzioterapeutovi a kondičnímu kouči.

"Bylo to emotivní, spolupracovali jsme deset let, vybudovali jsme si velmi zvláštní vtah a ten nám určitě zůstane až do konce života. Všichni jsme však cítili, že potřebujeme nový impulz, otevřít novou kapitolu," vysvětloval Djokovič v Madridu novinářům.

Loni na pařížské antuce získal poslední grandslamový titul, který mu chyběl do sbírky. Od té doby šla jeho výkonnost jako mávnutím kouzelného proutku rapidně dolů, brzký konec na Wimbledonu, smolný konec v prvním kole olympijských her, snad jen finálová účast na US Open ukázala ještě poslední zbytky formy neporazitelného bojovníka.

V aktuální sezoně už se Srb vyloženě trápí, v některých zápasech byl až nezvykle podrážděný. Média dokonce spekulovala o rodinných problémech, které ovšem v únoru rychle utla zpráva o očekávání druhého potomka, po synovi Stefanovi přijde tentokrát na svět holčička.

Na kurtu je jen stínem dominantní světové jedničky. Z Melbourne ho vyřadil v druhém kole na divokou kartu startující Istomin, v březnu mu dvakrát vystavil stopku nevyzpytatelný Kyrgios, v Monte Carlu byl poprvé v kariéře nad jeho síly Goffin.

"Potřebuju zkusit něco nového, chci víc prostoru a času být sám se sebou a nechat si věci projít hlavou," řekl po rozchodu s realizačním týmem současný druhý hráč světa, o kterém je známo, že se rád věnuje meditaci a duševní očistě.

Nezastírá ovšem, že i tak aktivně hledá novou a pokud možno výraznou osobnost, která by mu pomohla nakopnout se k dřívějším velkým úspěchům. "Měl by to být někdo, kdo si prošel stejnou fází kariéry jako já a také vyhrával grandslamy," naznačil.

O víkendu se tak rázem rozpoutala diskuze nad tím, kdo by novým koučem Djokoviče mohl být. Britský deník Daily Telegraph přišel se spekulací, že už tenista jedná s osminásobným vítězem turnajů velké čtyřky Andre Agassim.

Nový trenér přijde možná už na French Open

Pro hvězdného Američana hovoří i to, že během své úctyhodné kariéry také bojoval s motivací a většinu těch největších úspěchů posbíral až kolem třicítky v době, kdy ho odborníci už odepisovali.

"K tomu nemám co říct, chápu, že někdo spekuluje o tom, kdo by to měl být, ale já to nechám bez komentáře. Nechci nic uspěchat, za ta léta sám dobře vím, jak bouchnout do míče, nezapomněl jsem to. Až budu tušit, že jsem našel tu správnou osobu, podělím se o to s vámi, chlapci," řekl tento týden s úsměvem novinářům.

Zároveň ale dodal, že nechce být bez kouče moc dlouhou dobu. "Myslím, že už možná během French Open nebo těsně po něm někoho budu mít," naznačil.

Na antuce ve Španělsku se mu během jeho sólojízdy každopádně daří. Los mu přihrál do cesty dva domácí hráče, kteří mají cihlovou drť hluboko pod kůží. S Almagrem ve druhém kole ztratil set, ale proti Lopezovi už zvítězil dvakrát 6:4. V boji o semifinále si to Djokovič dnes v pravé poledne rozdá s Japoncem Nišikorim.