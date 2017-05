Manažer Šarapovové přestřelil, urazil Wozniackou a teď se kaje. Atmosféra po návratu houstne

před 1 hodinou

Max Eisenbud, manažer ruské tenistky, tvrdě vystoupil proti Caroline Wozniacké a Agnieszce Radwaňské. Teď ho vlastní slova mrzí.

Praha - O tom, že návrat Marie Šarapovové do světa profesionálního tenisu, rozhodně nebude vystlaný květy růží se vědělo dlouho dopředu. Samotná realita je ovšem ještě o něco horší.

Rusce nepomohlo ani rozumné taktní mlčení při neustálé snaze médií vytáhnout z ní reakci na velké množství negativních ohlasů, které se na její hlavu snesly po patnáctiměsíčním distancu ze doping. Jestliže se už dlouhé roky hovořilo o tom, že Šarapovová nemá v tenise přátele, nyní je jasné, že jí v tuto chvíli žádní noví nepřibyli.

Mimo jiné o tom vypovídají čerstvá slova přemožitelky Šararapovové z turnaje v Madridu, Kanaďanky Eugenie Bouchardové. Ta uvedla, že už před vzájemným utkáním zaznamenala velkou podporu ze strany ostatních hráček.

"Byly to hráčky, s nimiž normálně nemluvím. Cítila jsem nezvyklou podporu. Ukázalo mi to, že většina lidí souhlasí s mým názorem a že možná mají jen strach o tom promluvit," svěřila se Kanaďanka, která pár týdnů před tím označila Šarapovovou za podvodnici a dodala, že by jí po dopingu vůbec nenechala hrát znovu tenis.

Stále houstnoucí atmosféru nijak nevylepšil ani Max Eisenbud, dlouholetý manažer sibiřské superhvězdy. Ten totiž na rozdíl od samotné tenistky nezachoval klid, nechal se unést a na jeden z kritických ohlasů nedávno poměrně ostře zareagoval.

Terčem jeho ataku nebyla Bouchardová, ale jiné dvě hráčky, kterým se rovněž nelíbil především příliv divokých karet, jež umožňují Šarapovové nastupovat na těch největších turnajích i přes nízký žebříčkový ranking.

"Všechny tyhle hráčky - nádeníci, jako je Radwaňská nebo Wozniacká, které nikdy nevyhrály grandslam a které už začíná válcovat nová generace, jsou chytré a chtějí Mariu dostat pryč. Žádná Serena, žádná Maria, žádná Vika, žádná Petra, to je jejich poslední šance na grandslam. Ale jinak o celé té kauze nevědí vůbec nic," prohlásil o polské a dánské tenistce.

Jeho slova byla překvapující i z toho pohledu, že Agnieszka Radwaňská je klientem firmy IMG, jež Eisenbuda zaměstnává.

To, že jeho nevybíravý výrok nebude k užitku, spíše naopak, ale manažer zjistil velmi záhy. A omluvil se - pouze Wozniacké - prostřednictvím mailu. "Je mi to velice líto a doufám, že mi můžete odpustit," napsal Eisenbud.

"Není to zrovna věc, na kterou bych mohl být pyšný, v situaci, kdy jsem dělal ten rozhovor, jsem byl velmi emocionální. To, co jsem řekl, nebylo rozumné, bylo to opravdu hloupé," dodal v mailu adresovaném Dánce, jejímu týmu i rodině.

"Tvá úžasná kariéra bude pokračovat a jednou tě přivede do sportovní Síně slávy," vzkázal Wozniacké. Omluva manažera pětinásobné grandslamové šampionky ale nepadla zrovna na úrodnou půdu. Otec dánské hráčky Piotr Wozniacki ji totiž nepřijal.

"Kdyby byl muž, omluvil by se také veřejně, stejně tak, jak vyřkl všechny ty věci," prohlásil. Eisenbuda za nešťastná vyjádření napomenul rovněž šéf WTA Steve Simon. Radwaňská reagovala stručně a přezíravě: "Kdo je Max? Vůbec toho člověka neznám."