Rok oživlých legend. Svět po Federerovi marně nahání antukového krále Nadala

před 29 minutami

Dva turnaje, deset zápasů, dva tituly a jediný ztracený set. Rafael Nadal si letos opět podmaňuje antukovou část sezony. Ty největší výzvy na něj ale teprve čekají.

Praha/Madrid - Tři měsíce se snažili zastavit rozjetou lokomotivu jménem Roger Federer. Nepovedlo se a nestárnoucí švýcarský šampion se před další částí tenisové sezony odebral na zasloužený odpočinek. Situace se ale v jádru příliš nezměnila.

Všichni, i ti absolutně nejlepší hráči světového žebříčku, teď znovu přemýšlejí, jak se vypořádat s živoucí legendou. Na antuce totiž neochvějně vládne Rafael Nadal.

Třicetiletý Španěl rozjel sezonu báječně a kdyby nebylo ještě o něco lepšího Federera, sbíral by nejcennější tituly on. Se Švýcarem prohrál dvě velká finále, na Australian Open i v Miami.

Bylo tedy nasnadě, že na milovaném oranžovém povrchu bude jen těžko k poražení. Že jsou tyto domněnky správné potvrdil rodák z Mallorcy okamžitě. Ovládl Monte Carlo i Barcelonu a o čistý antukový hattrick se nyní pokouší v Madridu.

Na předchozích dvou turnajích byl až neuvěřitelně dominantní. Odehrál na nich deset zápasů v nichž ztratil jediný set. Hned ve svém úvodním vystoupení v Monacu přenechal jedno dějství Britovi Kyleu Edmundovi. Od té doby už neměl konkurenci.

Sérii jednoznačných zápasů přerušil až ve středu ve španělské metropoli muž, který Nadala i v minulosti nezřídka zle potrápil. Kontroverzní Ital Fabio Fognini. Rafa musel na madridském slunci a v nepříjemném větru dřít rovné tři hodiny, aby si po setech 6:7, 6:3, 6:4 zasloužil postup do osmifinále.

Svoji vítěznou sérii prodloužil na jedenáct zápasů a fanouškům opět ukázal nezdolné srdce bojovníka.

"Myslím si, že i když jsem v určitých fázích hrál opravdu špatně, můj přístup zůstal pozitivní. Přístup a vůle, ty mi dnes vyhrály zápas. Úroveň mé hry nebyla tak vysoká, ale přenesl jsem se přes to. Musím říct, že vítr byl opravdu příšerný, nehrálo se dobře," komentoval nelehkou výhru španělský matador.

Oddechnout si nemůže ani omylem, v boji o čtvrtfinále bude místní čtyřnásobný šampion znovu čelit složité překážce. Mladý Australan Nick Kyrgios umí členy takzvané velké čtyřky pravidelně porážet, s Nadalem má vyrovnanou bilanci 1:1 na zápasy. Na tuhle bitvu, která je v plánu ve čtvrtek pozdě večer, se upírají zraky celé sportovní planety.

"Je to obrovsky obtížný oponent. Jeden z těch vůbec nejtěžších soupeřů, jaké si lze představit. A to samozřejmě i na antuce. Budu muset předvést to nejlepší a myslím si, že jsem na to připraven. Uvidíme, co se stane," prohlásil Nadal o nadcházejícím duelu.

Kyrgios má podle expertů větší šanci Nadala zastavit, než momentálně nejlepší hráči světového žebříčku. Stan Wawrinka hraje špatně a v Madridu už je po osmifinálové porážce s Francouzem Benoitem Pairem ze hry venku.

Andy Murray a Novak Djokovič zatím jen doufají, že se dostanou z poměrně vleklé herní krize. Nikdo si v tuto chvíli nedokáže příliš představit jejich konkurenceschopnost rozjetému Španělovi. Mimochodem, se Srbem se Nadal může střetnout v semifinále, se světovou jedničkou jedině ve finále.

"Nemyslím na nic jiného, než na zápas s Nickem. Bude to stejně složité jako proti Fabiovi, takže je zbytečné mluvit o tom, jestli tady můžu získat titul nebo ne. Na to je opravdu dost času," odmítl spekulace o dalším průběhu turnaje.

Ke krizím největších soupeřů se taktně nevyjádřil. Gentleman Nadal se soustředí jen na sebe. Cesta k cíli je ještě dlouhá. Nejen z pohledu madridského turnaje, ale celé sezony.

To hlavní bude chtít Španěl předvést pochopitelně na dvorcích Rolanda Garrose. V Paříži pozvedl grandslamovou trofej víckrát, než kdokoli jiný v historii. Letos cítí, že po dvou nevydařených ročnících přichází znovu jeho chvíle.

Vidina jubilejního desátého titulu z French Open dělá z Rafy momentálně nejsilněji motivovaného hráče na okruhu.