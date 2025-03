Plzeň řeší převratné změny: Šulc do Slavie a konec Koubka? Ve hře je překvapivé jméno

Přijde fotbalová Viktoria Plzeň v létě o úspěšného trenéra a osu týmu? Není to science fiction. Miroslav Koubek žije v nejistotě a v zákulisí se spekuluje o možném příchodu Luboše Kozla z Jablonce. Čtyři opory pak vyhlížejí odchod za západočeské kopečky.

V minulé sezoně čtvrtfinále Konferenční ligy, třetí příčka v domácí lize, finále MOL Cupu.

V té letošní osmifinále Evropské ligy a útok na stříbrnou pozici v nejvyšší tuzemské soutěži.

Plzeňská Viktoria zažívá skvělé časy, přesto se fanoušci ptají: Co bude od léta?

Mužstvo, které klub i město proslavilo v Evropě, může totiž brzy projít mohutným personálním zemětřesením. Jak moc je tahle hrozba vážná? Projděme si to hezky po jménech.

Miroslav Koubek

Třiasedmdesátiletý trenérský bard dorazil do západočeské metropole v létě 2023 jako dočasný manažer po Michalu Bílkovi. Jeho jmenování neprovázely fanfáry, naopak spíš hodně rezervované reakce. Všeobecně se očekávalo, že vydrží odkroutit jednoroční kontrakt (mnozí si mysleli, že ani to ne) a půjde do penze.

Jenže doyen všechny převezl. Bílkův pragmatický fotbal vylepšil v defenzivě i v ofenzivě a hráči záhy poznali, že když ho budou poslouchat, mohou na tom vydělat - skrz zajímavé prémie nebo přestup do top ciziny, viz stěhování Robina Hranáče do bundesligového Hoffenheimu.

Na nálepku trenéra, s nímž v jeho druhé sezoně nikdo nevydrží, Koubek odpověděl spanilou jízdou do osmifinále Evropské ligy a opětovným honem na pražská "S" v lize. Kdyby mu bylo čtyřicet, už by měl na stole návrh na prodloužení úvazku. Ale takhle?

"Pokud jde o pokračování, vždy na to musí být dva. V tuto chvíli není konkrétní odpověď, takže asi takhle," řekl Koubek, když nedávno převzal poprvé v životě cenu pro nejlepšího trenéra roku.

Kluboví lídři mají zamotanou hlavu. Moc dobře si uvědomují, že obsazení trenérské pozice je klíčové pro sportovní výsledky i prosperitu organizace.

Koubek pomohl plzeňským bossům vydělat hromadu peněz, což si Adolf Šádek, který si před příchodem nových majitelů musel půjčit 150 milionů, aby klub zachránil při životě, umí spočítat.

Současně však plánuje jít i v nadcházejících letech Spartě a Slavii v lize, lidově řečeno, po krku. Takže o Koubkově plzeňské budoucnosti dost napoví už nedělní šlágr na Letné. Porážka znamenající pětibodový odstup na druhou příčku by mu nepomohla.

Kdo místo něj?

I když se nejčastěji mluví o Martinu Svědíkovi, chlapíkovi, jenž z provinčního Slovácka vybudoval tým, který se prokousal do evropského poháru a dokázal vyhrát na trávníku francouzského Nice, nebude to tak žhavé.

Alespoň ne tak jako na podzim, kdy se podle informací Aktuálně.cz Svědíkův letní příchod připravoval. Vzhledem k parádní evropské jízdě se (zatím) nejedná, byť bývalý šéf lavičky Slovácka odmítl angažmá v Polsku i místo u české jednadvacítky.

Favorita lze podle zákulisních informací prý hledat v Jablonci, který pod rukou Luboše Kozla zaznamenal výstup na pátý stupínek aktuální ligové tabulky.

Čtyřiapadesátiletý kouč toho má navíc v trenérské kariéře dost za sebou. Vedl Baník Ostrava, pražskou Duklu, mezinárodní zkušenosti sbíral na lavičce reprezentační osmnáctky a devatenáctky. A nezapomeňme ani na to, že hráčskou kariéru dohrával v Plzni.

Ale pozor, na plzeňském seznamu je jedno překvapivé jméno: Zdenko Frťala, momentálně kouč Teplic.

Že by klub vybíral trenéra v zahraničí, se nejeví jako pravděpodobná varianta. Většinoví vlastníci jsou sice z Rakouska a Švýcarska, ale výkonným šéfem Viktorie je západočeský patriot Adolf Šádek, jehož rozhodnutí majitelé respektují.

Ale aby to nakonec nedopadlo jako loni. I tehdy bylo kolem Koubkovy budoucnosti ve Viktorii hodně povyku. Na sklonku dubna však klub oznámil, že aktivní důchodce bude i další rok pokračovat na střídačce.

Pavel Šulc

Když si Pavel Šulc na slavnostním vyhlášení Fotbalisty roky doklopýtal na pódium pro cenu za třetí místo, čelil dotazu, jaké je jeho vysněné zahraniční angažmá. "Manchester United," zasnil se. Nikdo z Old Trafford si však pro ofenzivního záložníka nepřijede. Na to jsou kritéria světových velkoklubů příliš tvrdá.

Ale ani průměrné kluby z vyspělých evropských lig nesáhnou po Šulcovi automaticky. Také ty slyší hlavně na plusové body z Ligy mistrů, respektive Evropské ligy. Slušná čísla z Konferenční ligy je neomráčí.

Zadruhé: na trhu pořád roste poptávka po mladých hráčích a Šulcovi už táhne na pětadvacet, což je hraniční. Zatřetí: zaměstnavateli se musí líbit výkupné.

To poslední může být nepřekonatelná překážka. V kuloárech se hovoří o tom, že plzeňská generalita si maluje odstupné ve výši 10 milionů eur, kdežto Feyenoord Rotterdam či Leeds United nabízely podstatně nižší cifru.

Takže může být logicky ve hře Šulcův přesun do pražské Slavie. Když se Šádek dohodl s Jaroslavem Tvrdíkem na přestupu brankáře Jindřicha Staňka či hroťáka Tomáše Chorého, proč by s ním nenašel společnou řeč také tentokrát.

A v Edenu to se získáním šikovného záložníka údajně myslí smrtelně vážně. Na přestupovém seznamu pověstné tabule v Edenu by měl figurovat na předním místě a je tedy možné, že letní přestupový termín rozmetá tuzemské finanční standardy.

Náhradu za Šulce už mají viktoriáni v merku. Jmenuje se Denis Višinský, absolvent slávistické akademie, který udělal výkonnostní progres v libereckém Slovanu. Po této trase to vzal do Štruncových sadů už Lukáš Červ.

Rafiu Durosinmi

Po dvojboji s Laziem Řím italská média rozšířila zvěsti o tom, že uzdravený snajpr Rafiu Durosinmi co nevidět zamíří do věčného města. Že se sportovní ředitel Lazia Angelo Fabiani už měl setkat s agenty nigerijského pořízka. Cena? Prý začíná na osmi milionech eur, tedy na 200 milionech korun.

Durosinmi, kterému angažmá ve Štruncových sadech vyprší za rok před prázdninami, si řekl o opětovnou pozornost v osmifinále Evropské ligy dvěma góly a jednou asistencí. A tak by z něj měla být letní super posila momentálně šestého celku Serie A. Proč je podmiňovací způsob na místě?

O Vánocích 2023 se považoval Durosinmiho přesun z Plzně do Eintrachtu Frankfurt za definitivní. Bundesligový klub ho měl koupit navzdory poškozeným kolenním vazům, kvůli nimž od října nehrál.

Nigerijský bijec odcestoval na lékařskou prohlídku, jenže neprošel. Deník Bild přinesl informaci, že to bylo kvůli jiným zdravotním trablům. Poté Durosinmi podstoupil reoperaci postranních kolenních vazů.

Management Lazia tuhle anabázi samozřejmě zná a bude si prověřovat veškerá možná rizika. Promítne se to i do licitace o odstupném. Teprve uvidíme, co z toho vyleze.

Lukáš Kalvach

Šestka, na níž spočívala tíha rovnováhy mezi útokem a obranou, si hodlá na prahu třicítky vyzkoušet profi fotbal v zahraničí. Ráda by poznala soccer i civilní život za velkou louží. Ale jde o to, aby po něm někdo v Americe toužil a dokázal ho zaplatit. Zatím to tak nevypadá, protože volní hráči mohou už půl roku před koncem smlouvy uzavírat nové s potenciálními zájemci.

Sampson Dweh

Třiadvacetiletý liberijský stoper upoutal v Evropské lize zahraniční zvědy nejvíce z plzeňského kádru. Zaujal čistým bráněním a spolehlivou konstruktivní rozehrávkou. Po zápase s Ferencvárosem Budapešť se prodral do ideální sestavy druhé nejvyšší pohárové soutěže na starém kontinentu. V obraně tehdy odvrátil 21 míčů a sedmkrát soupeři balon odebral.

Francouzská Remeš, německý Wolfsburg a anglické kluby Leicester, Wolverhampton a Sheffield United - to jsou nejčastěji skloňovaní nápadníci.

Specializovaný web Transfermarkt odhaduje současnou Dwehovu cenu na 5,5 milionu eur, Šádek a spol. však budou mít laťku výše. Vyjednávací pozici jim vylepšuje platný kontrakt obránce do června 2027.

Že se však viktoriáni na možnost jeho odchodu v předstihu chystají, potvrdil lednový přestup levonohého stopera Karla Spáčila z Hradce Králové, kde ho Západočeši ještě pro jaro ponechali na hostování.

Další otazníky

V létě v Plzni končí smlouvy také brankářské jedničce Martinu Jedličkovi a stoperu Lukáši Hejdovi. U prvního, který se výborně chopil šance po přesunu Jindřicha Staňka do Slavie, se čeká prodloužení, u jednoho z posledních pamětníků zlatých časů pod Pavlem Vrbou to už tak jednoznačné není.