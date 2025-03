Koubkovi končí smlouva, spekulace o setrvání v Plzni odmítl: Na to musíte být dva

Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek se cítí na vrcholu kariéry. Řekl to na tiskové konferenci poté, co poprvé vyhrál anketu FAČR o nejlepšího českého trenéra. Vzhledem k úspěchům v evropských pohárech si uplynulého roku cení asi nejvíc v kariéře.

Koubek v minulé sezoně došel s Plzní až do čtvrtfinále Konferenční ligy, čímž s týmem stanovil nové klubové maximum na evropské scéně. V lize Viktoria skončila třetí a zahrála si finále domácího poháru. Na podzim pak Západočeši postoupili do hlavní fáze Evropské ligy, v níž v lednu prošli do vyřazovací části.

"Vzhledem k tomu účinkování týmu v Evropě si toho minulého roku cením asi nejvíc. Bylo tam čtvrtfinále Konferenční ligy a teď na podzim cesta ligovou fází Evropské ligy, kde se nám to potom podařilo zkraje roku pečetit na postup do play off. To už byl rok 2025. V roce 2024 ještě finále českého poháru, které jsme bohužel prohráli, a třetí místo v lize. Já si myslím, že se za tím můžeme v Plzni ohlédnout s tím, že to byl dobrý rok," uvedl Koubek.

S Viktorií byl druhou sezonu po sobě nejlepším českým klubem v pohárech. "Pravděpodobně se cítím na vrcholu (trenérské) kariéry," prohlásil Koubek, který s Plzní také v roce 2015 získal ligový titul.

Premiérový triumf v anketě FAČR ho velmi potěšil. "Obrovsky si toho cením. Už jsem nedoufal, že bych se dožil takové krásné chvíle, přece jen nejsem úplně nejmladší. Mám skvělé kluky (v Plzni), nejlepší realizační tým v mém životě. Především děkuji Viktorii Plzeň, že mi šanci dala. Speciální dík patří mé ženě, která to se mnou táhne přes 40 let. Je to pro ni úděl, zaslouží obdiv a uznání," řekl bývalý kouč Ostravy, Mladé Boleslavi, Bohemians 1905 či Hradce Králové.

Zatím není jasné, zda bude ve Viktorii i v příští sezoně pokračovat. Smlouva mu vyprší po tomto ročníku. "Pokud jde o pokračování, tak na to vždy musí být dva. V tuto chvíli není konkrétní odpověď, takže asi takhle," poznamenal Koubek, jemuž aktuálně patří s týmem v domácí soutěži čtvrté místo. V minulém týdnu Viktoria vypadla v osmifinále Evropské ligy.

Fotbal i v pozdějším věku nadále miluje. "Ono to baví miliony lidí na celém světě, takže já nepatřím mezi výjimky. Ta láska, ten pocit radosti z toho fotbalu prostě musí být. Baví mě ta práce, něco tvořit, něco stavět, budovat jako trenér. Takže je to pro mě kromě rodinného života ta největší sféra," řekl někdejší brankář.

Potěšilo ho, že třetí v hlavní kategorii ankety skončil jeho plzeňský svěřenec Pavel Šulc. O ofenzivního záložníka se zajímá řada zahraničních klubů a je otázkou, zda ho Viktoria v létě dokáže udržet. "Já jsem ten první, který mu to přeje. Je to výsledek práce realizáků ty hráče posouvat a zlepšovat, z toho pak máme největší radost," podotkl Koubek.