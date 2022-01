Ledecká opět mezi desítkou nejlepších. V superobřím slalomu byla devátá

Lyžařka Ester Ledecká skončila na Světovém poháru v rakouském Zauchensee devátá v dnešním v superobřím slalomu a navázala na osmé místo ze sobotního sjezdu. Za vítěznou Federicou Brignoneovou z Itálie zaostala o šest desetin sekundy.

Brignoneová si po prosincovém prvenství v super-G ve Svatém Mořici připsala druhý triumf v sezoně a celkově osmnáctý v kariéře. Zvítězila o čtyři setiny před Švýcarkou Corinne Suterovou. Třetí byla Rakušanka Arine Rädlerová, která vystoupila na stupně vítězů v SP poprvé.

Ledecká zvládla dobře horní část trati a na druhém mezičasu měla na Brignoneovou desetinu sekundy náskok, který po drobných chybách v druhé polovině neudržela. Porazila ale mimo jiné o čtyři setiny úřadující mistryni světa v této disciplíně Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou.

Po dojezdu byla Ledecká sedmá. Poté se před ni dostaly ještě Francouzka Laura Gaucheová, která skončila poprvé v SP v desítce, a Novozélanďanka Alice Robinsonová.

Italka Sofia Goggiaová skončila ve sjezdu po pádu v sítích, ale superobří slalom jela a obsadila 19. místo. "Bolí mě celé tělo od hlavy k patě, ale je lepší lyžovat než odpočívat," uvedla před závodem, v němž zaznamenala nejhorší výsledek v této disciplíně za téměř čtyři roky.

Světový pohár sjezdařek bude pokračovat příští týden sjezdem a super-G v italské Cortině d'Ampezzo 22. a 23. ledna a stejný program je i v německém Garmisch-Partenkirchenu 29. a 30. ledna. Poté už budou následovat olympijské hry v Pekingu, kde bude Ledecká v super-G obhajovat senzační vítězství z Pchjongčchangu a také zlato na snowboardu.

SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee (Rakousko):

Ženy - super-G: 1. Brignoneová (It.) 1:10,84, 2. Suterová (Švýc.) -0,04, 3. Rädlerová (Rak.) -0,17, 4. Bassinová (It.) -0,43, 5. Gaucheová a Worleyová (obě Fr.) obě -0,51, 7. Robinsonová (N. Zél.) -0,53, 8. Curtoniová (It.) -0,59, 9. Ledecká (ČR) -0,60, 10. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,64.

Průběžné pořadí super-G (po 5 z 9 závodů): 1. Goggiaová (It.) 332 b., 2. Brignoneová 327, 3. Curtoniová 248, 4. Gutová-Behramiová 206, 5. Shiffrinová (USA) -205, 6. Mowinckelová (Nor.) 172, …25. Ledecká 49.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 966, 2. Vlhová (SR) 929, 3. Goggiaová 669, 4. Hectorová (Švéd.) 582, 5. Brignoneová 547, 6. Gutová-Behramiová 469, …45. Ledecká 112, 47. Dubovská (ČR) 108.