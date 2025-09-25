Česko - Írán. Volejbalisté chtějí ještě povýšit senzaci, na MS bojují o semifinále

Utkání právě začalo.
V Manile už je vše připraveno ke startu čtvrtfinálového souboje. Češi budou hrát v modrých dresech, Íránci v bílém.
Rozhodčími zápasu jsou Slovák Juraj Mokrý a Alblúši Ismail Ibrahim ze Spojených arabských emirátů.
Sestavy:
Česko - Galabov, Drahoňovský, Zajíček (C), Moník, Bartůněk, Vašina, Licek, Srb, Šotola, Kovařík, Indra, Polák, Klimeš, Benda. Trenér: Jiří Novák.
Írán - Saadat, Danešdoust, Hazratpurtalatappeh, Firuzjah, Esfandiar, Ramezani, Behnezhád, Hadžipúr, Poštpari, Salehi, Haghparast, Valizadeh, Šarifi (C), Čenari. Trenér: Roberto Piazza.
Nejproduktivnějším hráčem Íránu na tomto MS je čtyřiadvacetiletý univerzál Alí Hadžipúr, který zatím zaznamenal 76 bodů, tedy průměrně 19 na zápas. V této statistice je pátý.
Český univerzál Patrik Indra pro srovnání zatím na MS nasbíral ve čtyřech zápasech 63 bodů. Kraloval v duelu s Čínou, kdy skóroval devětadvacetkrát.
V osmifinále s Tuniskem byla útočná síla českého týmu rozložená prakticky rovnoměrně mezi něj a smečaře Lukáše Vašinu s Janem Galabovem.
Právě Polsko a Itálie tvoří na MS první semifinálovou dvojici. Poláci včera jednoznačně porazili Turecko, Italové si smlsli na Belgii.
Vítěz čtvrtfinálového duelu mezi Českem a Íránem narazí v semifinále na lepšího z dvojice USA - Bulharsko. Američané s Bulhary hrají dnes ve 14:00.
Írán sice patří tradičně mezi nejsilnější asijské týmy, ale rozhodně znamená pro Čechy ve čtvrtfinále schůdnějšího soupeře, než by byli třeba Poláci nebo Italové.
Trenér Novák popsal Íránce jako mužstvo dvou tváří.
Není překvapením, že zrovna Írán je na letošním MS nejlepším týmem asijského kontinentu. Čtyřikrát vyhrál mistrovství Asie, již tradičně působí v elitní Lize národů a na světovém šampionátu byl nejlépe šestý před 11 lety.
Neuvěřitelné úspěchy sbírá íránský volejbal na mistrovstvích světa v kategorii do 21 let. Z posledních čtyř turnajů tam má tři zlata - před měsícem vyhráli Íránci turnaj v Číně, na kterém Češi skončili čtvrtí.
Na Filipínách začal výběr italského trenéra Roberta Piazzy porážkou 1:3 od Egypta. Následně přehrál 3:1 Tunisko a v nervózním boji o postup ze skupiny přetlačil Filipínce 3:2. Další pětisetovou bitvu zvládli Íránci v osmifinále proti Srbsku, kde otáčeli ze skóre 1:2.
Přes relativně hladký postup z osmifinále viděl trenér Novák ve hře českého týmu ještě rezervy.
Češi položili stěžejní základ úspěšného turnaje hned v prvním utkání, v němž překvapivě smetli Srbsko 3:0. Pak ovšem podlehli 0:3 Brazílii a vzhledem k tomu, jak se skupina zamotala, potřebovali k postupu do play off zdolat bez ztráty setu Čínu.
Zvládli kritickou situaci v závěru první sady, za stavu 23:24 odvrátili setbol a přetlačili asijského soupeře i v dalších setech. V osmifinále si pak družina trenéra Jiřího Nováka s přehledem poradila s Tuniskem. Češi opět zvítězili 3:0, třebaže ve třetím setu prohrávali už 8:15.
Už postupem do čtvrtfinále MS se čeští volejbalisté postarali o historický úspěch, protože dosud byli v samostatné historii na světovém šampionátu nejlépe desátí před 15 lety.
Na Filipínách naváží minimálně na osmé místo Československa z roku 1986, ale rádi by senzaci ještě povýšili průnikem do medailových bojů.
"Cítím velkou úlevu, velké štěstí, velkou radost a hrdost na kluky a celý tým. V tu pravou dobu nám to krásně klape, bojujeme, nevzdáváme se a víme, za čím jdeme - za jakým výsledkem a historickým úspěchem kráčíme," řekl český kapitán Adam Zajíček.
Dobré ráno, vítejte při sledování online přenosu ze čtvrtfinále mistrovství světa ve volejbalu na Filipínách mezi Českem a Íránem. Zápas začíná ve čtvrtek 25. září v 9:30.