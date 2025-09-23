Volejbalová senzace. Češi jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tunisko v osmifinále porazili 3:0 po setech 25:19, 25:18 a 25:23. Určitě tak vylepší nejlepší umístění české mužské reprezentace od rozdělení federace, kterým bylo dosud 10. místo z roku 2010.
O postup do boje o medaile se Češi ve čtvrtek utkají se Srbskem, nebo Íránem.
Do základní sestavy se vrátil uzdravený smečař Lukáš Vašina, který kvůli bolesti zad záhy odstoupil z předchozího zápasu proti Číně.
"Samozřejmě záda bolí, byl jsem pod nějakýma tabletkama, ale rozhodnutí bylo na doktorech a fyzioterapeutech. Jsem strašně rád, že jsem dneska mohl nastoupit a kluci mě podrželi," řekl v České televizi Vašina, který nakonec stejně jako jeho smečařský kolega Jan Galabov zaznamenal 13 bodů. O bod více přidal univerzál Patrik Indra, král předchozího zápasu s Čínou.
Osmifinále zahájili čeští volejbalisté výborně. Hned odskočili na 5:2 a bezpečný náskok si drželi po celý průběh prvního setu.
Spolehlivě ztrátovali a naopak při svém servisu přidávali body. Výborně si na podání v této fázi zápasu počínal zejména devatenáctiletý blokař Antonín Klimeš, s jehož plachtícím servisem měli Tunisané velké problémy.
Úvod druhého setu byl vyrovnanější, český tým pak odskočil na čtyřbodový rozdíl a znovu získal kontrolu nad vývojem utkání. Když v koncovce přidali eso postupně Vašina, Klimeš a Indra, bylo z toho další pohodové vítězství.
Ve třetím setu se však český nápor zadrhl, Tunisko riskantním servisem odskočilo na 4:0. Čeští volejbalisté se trápili na přihrávce, z čehož plynula nižší produktivita útoku, a kazili hodně podání. Rozjetí Tunisané vedli až o sedm bodů a ještě za stavu 19:14 směřovali k prodloužení zápasu.
Pak se ovšem postavil za základní čáru Galabov a servisem i skvělými zákroky v poli pomohl k obratu ve vývoji třetí sady.
"Myslel jsem jen na to, že to musím odčinit, protože začátek třetího setu jde za mnou, a potřeboval jsem se něčím vykoupit," svěřil se po utkání.
Když Tunisané několik dlouhých výměn zakončili zbrklou chybou, byl z toho obrat na 20:19. Koncovku pak Češi zvládli. Druhý mečbol proměnil útokem Indra.
"Mám obrovskou radost za kluky, ale dneska ten výkon nebyl takový, jak bych si jako trenér představoval," prohlásil kouč Novák.
"Trošku jsme měli technické problémy na přihrávce, nefungovala nám tak obrana jako ty dva předchozí zápasy. Dneska to bylo vítězství, ale koukalo se mi líp na ty jiné vítězné zápasy," řekl.
Každopádně se jeho tým semkl k historickému úspěchu na MS na závěr reprezentační sezony, která zejména v Evropské lize začala velmi rozpačitými výkony.
Podle Nováka bylo zásadní, že pak už byl tým kompletní a mohl trénovat spolu. "V té první části reprezentační sezony byla spousta zranění. Kluci přicházeli, odcházeli, střídalo se to. Od Final Four zlaté Evropské ligy jsme trénovali ve stejné sestavě a tohle je výsledek," ocenil.
Ani ve čtvrtfinále se nemusí spanilá jízda českých volejbalistů zastavit. Srbsko na tomto šampionátu jasně přehráli na úvod základní skupiny. Poslední vzájemný zápas s Íránem před dvěma lety v olympijské kvalifikaci vyhráli 3:1.
"Pokud to budou Srbové, tak víme, do čeho půjdeme, ale oni taky. Pokud Írán, tak je to znova tým, se kterým sice hrajeme, ale který prochází taky obměnou. Hratelní oba soupeři, ale bude to nesmírně těžké, je to čtvrtfinále mistrovství světa," dodal kouč.
Mistrovství světa volejbalistů v Manile - osmifinále:
Česko - Tunisko 3:0 (19, 18, 23)
Rozhodčí: Ovuka (Bos.), Mokrý (SR). Čas: 73 min. Diváci: 2008.
Sestava a body Česka: Zajíček 4, Bartůněk 2, Vašina 13, Klimeš 7, Indra 14, Galabov 13, libero Moník - Srb, Šotola 1, Benda, Licek. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Tuniska: Rumzání a Bundžuí po 10, Mbarekí 5.