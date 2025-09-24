Ostatní sporty

Češi jdou do historické bitvy o semifinále. Od chasníků Íránců hrozí dynamický masakr

před 1 hodinou
Volejbalisté budou ve čtvrtek na mistrovství světa na Filipínách útočit na semifinále. V cestě k bojům o medaile jim stojí Írán, který je podle trenéra Jiřího Nováka mužstvem dvou tváří. Kouč považuje za zásadní, aby jeho svěřenci dostali asijského soupeře pod tlak, jinak budou čelit velmi nebezpečné dynamické hře.
Čeští volejbalisté hrají historické MS.
Čeští volejbalisté hrají historické MS. | Foto: Reuters

Nejsilnější asijský tým tohoto mistrovství se do čtvrtfinále dostal osmifinálovou výhrou 3:2 nad Srbskem. V aktuálním světovém žebříčku je šestnáctý, tedy o dvě místa před Českem.

Trenér Novák sledoval Íránce v úterním duelu, kde se rozhodovalo o dalším soupeři českého týmu.

"Hraje jich sedm, jako nás. Trošku bych řekl, že mají dvě tváře. Jedna tvář je: 'Vedeme ve skóre, takže hrajeme uvolněně, hrajeme dynamicky, všechno se nám daří.' a ta druhá: 'Jsme trochu pod tlakem, umíme se vyházet, umíme vymýšlet.' Musíme je dostat do té nekomfortní situace, aby začali přemýšlet, že něco, na co jsou zvyklí, tak jim nevychází, nebo na to jsme připraveni. A donutit je k tomu, aby hráli něco jiného. Protože když budou nahoře, tak je to dynamický masakr," shrnul své poznatky v tiskové zprávě.

Jeho svěřenci měli v aktuální reprezentační sezoně také velké výkonnostní výkyvy, ale na MS se už postupem do čtvrtfinále postarali o nejlepší výsledek v samostatné historii. Naposledy se mezi nejlepších osm týmů dostal ještě československý výběr v roce 1986.

Po vítězném osmifinále se Češi nechali slyšet, že se nechtějí ani ve čtvrtfinále zastavit. Nakonec nedojde na reprízu zápasu ze skupiny se Srbskem, ale budou mít na opačné straně sítě nového soka.

"Íránci jsou fyzicky hodně dobře vybavený soupeř. Hodně skáčou a jsou to ranaři - takoví chasníci. Musíme být šikovní a chytří na servisu," řekl druhý nahrávač Jiří Srb.

Volejbalisté Íránu patří k mládežnické světové špičce. Vyhráli tři z posledních čtyř světových šampionátů do 21 let včetně toho letošního. Na úvod MS sice překvapivě prohráli s Egyptem, ale pak porazili 3:1 Tunisko a vyhráli pětisetové bitvy s Filipínami a Srbskem. Skvěle si ve statistikách šampionátu vede íránský režisér hry Aršía Behnezhád, jenž je podle sledovaných ukazatelů zatím nejlepším nahrávačem na turnaji.

Nejproduktivnějším hráčem Íránu na tomto MS je čtyřiadvacetiletý univerzál Alí Hadžipúr, který zatím zaznamenal 76 bodů, tedy průměrně 19 na zápas. V této statistice je pátý.

Český univerzál Patrik Indra pro srovnání zatím na MS nasbíral ve čtyřech zápasech 63 bodů. Kraloval v duelu s Čínou, kdy skóroval devětadvacetkrát. V osmifinále s Tuniskem byla útočná síla českého týmu rozložená prakticky rovnoměrně mezi něj a smečaře Lukáše Vašinu s Janem Galabovem.

Čtvrtfinále MS volejbalistů mezi Českem a Íránem začne v Manile v 9:30 SELČ. Deník Aktuálně.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.

Sci-fi v podobě semifinále? Volejbalisté pokračují v senzaci, čeká je hratelný soupeř

volejbal, MS 2025, Česko - Tunisko
 
