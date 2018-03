Kreuziger založil cyklistickou akademii

před 2 hodinami

Historicky nejúspěšnější český silniční cyklista Roman Kreuziger rojíždí v Plzni akademii pro talentované závodníky. Do jeho projektu se prvním roce zapojí osm chlapců a tři děvčata ve věku od 11 do 17 let. "Počítáme s tím, že první rok bude složitý, ale věřím, že nám prozradí, jakou cestou se vydat dál,“ řekl Aktuálně.cz.

Jaký jste měl hlavní důvod pro vznik této akademie? Z vlastní zkušeností dobře vím, že k rozvoji talentu je potřeba mít kvalitní zázemí, a proto jsem se s několika odborníky rozhodl v Plzni vytvořit cyklistickou akademii. Všichni členové jedenáctičlenného týmu budou mít k dispozici odpovídající vybavení, ať jde o kola, oblečení či servis. Co je hlavním cílem této zajímavé činnosti? Výkonnostní růst mladých talentů, kteří si však zároveň budou muset plnit své školní povinnosti. Pokud trenéři zjistí, že prospěch některého z nich není uspokojivý, tak se nebude moc zúčastnit žádného závodu, což snad každého bude motivovat, aby se mu dařilo na obou stranách. Věřím, že z naší akademie vyroste někdo, komu se bude dařit i na mezinárodní scéně. Jak jste došli k číslu jedenáct? Naše původní představa mířila k týmu o dvaceti členech. Když jsme však náš plán začali realizovat, tak jsme se z mnoha důvodů rozhodli, že musíme být skromnější. Takže současný počet je maximum, které jsme schopni s pomocí trenérů, masérů, fyzioterapeutů, ale i organizačně schopni zvládnout. Všem totiž chceme poskytnout nejen speciální cyklistickou přípravu, ale všeobecnou, aby je svojí pestrostí bavila. Vždyť někteří třeba časem zjistí, že mají užší vztah k jinému sportu. Měli bychom být jakousi všeobecnou školou do života, v níž by se měli naučit sami o sebe se starat. S jakou konkrétní pomocí mohou počítat od vás? Třeba se získáním zajímavého sponzora. V zimních měsících budu s nimi častěji, ale v sezoně při mém bohatém závodním programu už toho času moc mít nebudu. Například tento týden s nimi nemohu jet na soustředění do Chorvatska. Až však uzavřu svoji profesionální kariéru, tak mě určitě bude bavit hledat nové talenty a věnovat se jim. Zatím jste však jako člen stáje Mitchelton-Scott v plné závodní činnosti. Jste se startem do letošní sezony spokojen? Cítím se po všech stránkách skvěle, jen mně trochu mrzí, že se to zatím neprojevilo ve výsledcích. Jsem však rád, že kolegovi z naší stáje Breitu Yatesovi jsem minulý týden v etapovém závodě Paříž - Nice pomohl k druhému místu. Pouhé čtyři vteřiny ho dokonce dělily od celkového prvenství, ale i stříbro z pódia je velký úspěch, s kterým u nás před závodem nikdo nepočítal. Kreuziger pomohl Yatesovi vyhrát královskou etapu Paříž-Nice číst článek Vy jste sám od sebe čekal lepší výsledek? Po sobotní královské etapě jsem byl třináctý, ale v závěrečné etapě jsem v dešti a chladu nabral ztrátu téměř 13 minut a v celkovém pořadí klesl až na 19. příčku. Škoda… A jaký je váš nejbližší program? Po několika dnech klidu mě čeká soustředění na Kanárských ostrovech, kde budu mít možnost trénovat i v kopcích. Co bude dál, to se teprve uvidí, přesný program ještě nevím. Přáním je samozřejmě účast na mém oblíbeném Giru.

před 2 hodinami