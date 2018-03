Kreuziger pomohl Yatesovi vyhrát královskou etapu Paříž-Nice

před 8 hodinami

Královskou sedmou etapu závodu Paříž-Nice vyhrál britský cyklista Simon Yates za vydatného přispění Romana Kreuzigera. Kolega českého jezdce ze stáje Mitchelton-Scott se před nedělním závěrečným dnem posunul i do čela průběžného pořadí, v němž má náskok jedenácti sekund před Španělem Ionem Izagirrem. Kreuziger v závěru etapy v kopci roztrhal početnou vedoucí skupinu, čehož využil Yates a dojel si pro vítězství s náskokem osmi sekund před Belgičanem Dylanem Teunsem a třetím Ionem Izagirrem. "Simon se cítil skvěle, jel jsem mu tempo, chtěli jsme to zkusit, on to pak skvěle využil. Doufali jsme, že se povede etapa, ale že bude i ve žlutém...," uvedl spokojený Kreuziger.

Výsledky cyklistického etapového závodu Paříž-Nice Cyklistický závod Paříž-Nice (WorldTour) - 7. etapa (175 km): 1. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) 5:02:54, 2. Teuns (Belg./BMC), 3. I. Izagirre oba -8, 4. G. Izagirre (Šp./Bahrajn-Merida), 5. Wellens (Belg./Lotto Soudal) oba -13, 6. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe) -20, …14. Kreuziger (ČR/Mitchelton-Scott) -1:36. Průběžné pořadí: 1. S. Yates 27:29:02, 2. I. Izagirre -11, 3. G. Izagirre -12, 4. Wellens -13, 5. Teuns -27, 6. Soler (Šp./Movistar) -37, …13. Kreuziger -2:30.

autor: ČTK | před 8 hodinami