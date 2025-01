Také juniorky zaútočí na medaili. S Finkami to byla odveta za křivdu, jásá kapitánka

Na vlně úspěchu bronzových českých juniorů pokračují také hokejistky do 18 let. Ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Finsku rozdrtily domácí výběr 6:0 a zůstaly ve hře o obhajobu loňského historického stříbra. Zápas proti severskému týmu měl přitom speciální nádech.

Finky přišlo na stadion ve městě Vantaa podpořit více než osm stovek fanoušků, ale čtvrtfinále měly od začátku v moci Češky.

Už v polovině zápasu vedly o tři branky, další dva góly přidaly dokonce v oslabení a v závěru dokonaly "kanára".

Hned pět českých hokejistek, včetně nejlepší hráčky utkání Viktorie Jílkové, zaznamenalo dva body, brankářka Daniela Nováková si díky 18 úspěšným zákrokům došla pro první nulu na turnaji.

Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského postoupily mezi nejlepší čtyřku šampionátu znovu po roce, vloni ve Švýcarsku dobyly historické stříbro.

"Vyhrát 6:0, to je opravdu super. S lepší energií, víme, že jsme neudělaly žádné větší chyby. Finky jsme k ničemu nepustily," radovala se kapitánka Linda Vocetková v rozhovoru pro sítě Českého hokeje.

Právě Vocetková zažila před dvěma lety na MS ve Švédsku naopak neúspěšné čtvrtfinále s Finkami, které tehdy Češky oplakaly.

Rozhodující gól inkasovaly po sporné situaci, kdy jedna z Finek bránila gólmance v chytání. Rozhodčí před dvěma lety ostře kritizoval i trenér Andrašovský.

O to sladší je pro ně letošní čtvrtfinálový skalp. "Stoprocentně. Už před zápasem jsem si říkala, že tohle je odveta za Švédsko 2023. To bylo hrozně nespravedlivé a těžko se to kousalo. Jsem ráda, že jsme jim to vrátily," usmála se Vocetková.

V sobotním semifinále nastoupí Češky nejspíš proti Kanadě, kterou vloni ve stejné fázi turnaje překvapivě vyřadily. Letos se s Kanaďankami utkaly ve skupině a prohrály 0:5, ovšem po výkonu, který rozhodně nebyl beznadějný.

"Máme tady hodně hráček, které si vloni výhru s Kanadou zažily. I letos jsme zjistily, že se s nimi dá hrát, že jsou hratelné," podotkla kapitánka.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Švédsko a USA.