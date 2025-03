Hrozně těžký závod, vydechla v cíli Ledecká. A litovala chyby ve finále

Ester Ledecká získala na mistrovství světa ve snowboardingu ve Svatém Mořici stříbro v paralelním slalomu. Po čtvrtečním triumfu v obřím slalomu dnes podlehla ve finále Japonce Cubaki Mikiové, vítězka Světového poháru jí oplatila dva dny starou porážku v boji o zlato. Další česká reprezentantka Zuzana Maděrová skončila sedmá.

Mezi muži obsadil osmnáctiletý Kryštof Minárik 11. místo. Překvapivým mistrem světa se stal o dva roky starší Bulhar Tervel Zamfirov, který ještě nikdy nebyl ve Světovém poháru na stupních vítězů.

Den před 30. narozeninami si Ledecká dojela pro pátou medaili ze světových šampionátů ve snowboardingu. Zlato a stříbro získala rovněž v roce 2017 v Sierra Nevadě. Před deseti lety v Kreischbergu triumfovala v paralelním slalomu.

Ve finále závodu, který provázela mlha, udělala Ledecká hned v úvodu chybu a upadla. Jednadvacetiletá Mikiová mířila jasně za svým druhým titulem, ale v závěru rovněž zaváhala a trojnásobná olympijská vítězka ještě ztrátu stahovala. Nakonec zaostala za Japonkou o 1,08 sekundy.

"Byl to zajímavý závod. Hrozně těžký, bych řekla. Ty podmínky, to byla celkem výzva, ale bojovaly jsme. Myslím, že po kvalifikaci jsem se docela rozjezdila. Bohužel pak přišla chyba ve finále," řekla Ledecká Radiožurnálu Sport.

Ve vyřazovacích jízdách si postupně poradila s Rakušankou Martinou Ankeleovou, Švýcarkou Julií Zoggovou a Polkou Aleksandrou Królovou-Walasovou, která byla ve čtvrtfinále nad síly Maděrové. Nad Ledeckou měla ve čtvrtfinále dlouho navrch obhájkyně titulu Švýcarka Julie Zoggová, ale česká závodnice se před ni skvělým zrychlením v samém závěru dostala.

Zatímco v obřím slalomu Ledecká suverénně ovládla už kvalifikaci, dnes měla do hlavního závodu složitější cestu. První kvalifikační jízda, kterou absolvovala s Mikiovou v modré dráze, jí nevyšla. V druhé polovině najela do branky, vychýlila se z trati a hodně zpomalila. Byla o 3,79 sekundy pomalejší než Cubakiová a v modré dráze obsadila 11. místo. Z každé dráhy prošlo do druhé jízdy 16 nejlepších. Druhou jízdu v červené dráze zvládla Ledecká výrazně lépe a mezi 16 postupujících se dostala jako šestá.

V únoru Ledecká vybojovala bronz ve sjezdu na lyžařském mistrovství světa v Saalbachu. Díky úspěchům ve Svatém Mořici se jako první v historii v jedné sezoně radovala z medailí na dvou různých světových šampionátech pod hlavičkou mezinárodní federace FIS.

Maděrová vylepšila desáté místo z obřího slalomu. Zatím největší úspěch v seniorské kategorii si připsal Minárik, jehož maximem ve Světovém poháru je 14. místo. V osmifinále ho vyřadil o 26 let starší obhájce titulu Andreas Prommegger z Rakouska, který je trojnásobným světovým šampionem.

"Byl to hrozně těžký soupeř. Má neskutečné zkušenosti. Je to velký zážitek a motivace do budoucna. Moje trať byla o trošku horší. Zkoušel jsem to, bohužel to nevyšlo," řekl Minárik České televizi. Vynahradil si zklamání z obřího slalomu, v němž skončil v kvalifikaci na 29. místě. "Dnešní výsledek hodnotím velice kladně. O to větší chuť budu mít pracovat v letní přípravě a v příští sezoně to zopakovat," uvedl bronzový medailista z nedávného juniorského mistrovství světa.

Mistrovství světa ve snowboardingu ve Svatém Mořici (Švýcarsko) - paralelní slalom:

Muži: 1. Zamfirov (Bulh.), 2. Auner (Rak.), 3. March (It.), 4. Prommegger (Rak.), …11. Minárik, v kvalifikaci Počinek nedokončil, Mareš (všichni ČR) diskvalifikován. Ženy: 1. Mikiová (Jap.), 2. Ledecká (ČR), 3. Dekkerová (Niz.), 4. Królová-Walasová (Pol.), …7. Maděrová, v kvalifikaci 36. Šonková, 38. Keclíková (všechny ČR).