Karviná otočila na půdě Bohemians, Jablonec přejel Pardubice

Fotbalisté Karviné ve 3. kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu poprvé v nejvyšší soutěži zvítězili na hřišti Bohemians 1905 a po výsledku 3:1 se posunuli na 14. místo tabulky. V dalších zápasech porazil Jablonec Pardubice 3:0 a Zlín remizoval s Českými Budějovicemi 1:1.

Karvinští prohrávali od 20. minuty po gólu Jana Matouška, obrat zařídili krátce po změně stran Rajmund Mikuš s Lukášem Budínským. V 89. minutě přidal pojistku střídající Patrik Čavoš.

Karviná v lize zvítězila na hřišti Bohemians na devátý pokus a po předchozích čtyřech porážkách. Zároveň v nadstavbě poprvé bodovala naplno. Slezský nováček soutěže výrazně zvýšil své šance na udržení. Dvě kola před koncem nadstavby drží na barážové příčce dvoubodový náskok na poslední Zlín, který je na pozici znamenající přímý sestup. Pražané se propadli na 12. místo, záchranu už měli jistou před dnešním utkáním.

Karviná se příště představí na půdě třináctých Pardubic, na které ztrácí pět bodů. "Na začátku nadstavby jsem tomu věřil, ale 13. místo už jde mimo nás. Pro nás je důležité, abychom nebyli poslední a dostali se do baráže," řekl na tiskové konferenci karvinský trenér Marek Bielan, jenž je kvůli chybějící licenci vedený jako asistent.

V Ďolíčku se změnilo skóre hned z první vážnější gólové příležitosti. Ve 20. minutě zkušený levý stoper Fleišman poslal příliš krátkou malou domů, míč převzal dotírající Matoušek a bez problémů překonal padajícího brankáře Ciupu. Šestadvacetiletý útočník se prosadil ve druhém domácím duelu po sobě, do kterého nastoupil, a zaznamenal čtvrtý gól v ligovém ročníku.

Do konce první půle už příliš dalších šancí k vidění nebylo, hráči obou celků byli v okolí pokutových území nepřesní. V 37. minutě napřáhl ze 30 metrů domácí Ristovski a jeho táhlá rána se otřela o spojnici tyče a břevna.

V domácí brance po desetizápasové absenci nastoupil Reichl a zatímco v úvodním dějství byl takřka bez práce, v tom druhém inkasoval hned po třech minutách. Mikuš vběhl s míčem do vápna a nenápadnou křižnou střelou se trefil ke vzdálenější tyči. Slovenský krajní hráč, který v průběhu sezony na půl roku vypadl ze sestavy kvůli vážnému zranění kolena, dal čtvrtý gól v ligovém ročníku. Karviná skórovala na půdě Bohemians po šesti zápasech a 640 minutách.

"Abych řekl pravdu, cítím se ještě lépe než před zraněním. Trenér Bielan mě zná, má ve mě důvěru a já se mu to snažím vrátit," pochvaloval si Mikuš. "V první půli jsme nehráli dobře, bylo to bez bojovnosti. O poločase trenér zvýšil hlas, něco jsme si řekli a po přestávce to bylo mnohem lepší," dodal osmadvacetiletý krajní hráč, který byl na podzim dlouho nejlepším střelcem týmu.

Slezany vyrovnávací gól povzbudil a na hřišti začali dominovat. V 50. minutě Reichl nejprve vychytal Regáliho, záhy si však vybral slabší moment. Mikušův centr vyboxoval za sebe a z brankové čáry míč doklepl hlavou do sítě Budínský. Karvinský kapitán a odchovanec Bohemians svůj pátý gól v ročníku nejvyšší soutěže z respektu k bývalému klubu neslavil.

"Výkon ve druhé půli je pro mě nepochopitelný, nechali jsme si dát dva hloupé góly a ztratili jsme zápas. Zase jsme inkasovali po dvou minutách, to už je na psychologa," zlobil se kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Budínský mohl přidat další branku po hodině hry, kombinaci s Fleišmanem však zakončil nepřesně. Ještě větší šanci měl o čtyři minuty později Regáli, jenž nedokázal z malého vápna usměrnit do sítě Ezehův střílený centr.

Rozpačitý výkon domácích se nelíbil ani většině z 2962 diváků na tribunách a z ochozů se čím dál častěji ozýval pískot. "Klokani" po přestávce zahrozili pouze v 80. minutě, kdy po závaru před bránou Ciupa vykopl Hufův pokus.

Bohemians i v křečovitém závěru jen potvrzovali, že mají s 32 góly nejhorší ofenzivu v soutěži. Naopak v 89. minutě hrdina duelu Mikuš našel před bránou Čavoše a ten druhým gólem v ligové sezoně přidal pojistku.

Karviná tak na rozdíl od předchozích dvou ligových utkání vedení udržela a svého soupeře zdolala po šesti zápasech. "V závěru jsem si vzpomněl na dva poslední zápasy, které jsme ztratili. Říkal jsem si, že za tu hru, kterou předvádíme, nás už musí ten nahoře odměnit," podotkl Bielan.

Bohemians ani ve třetím duelu nadstavby nezvítězili. "Ve druhé půli to bylo po dlouhé době, co jsem se za výkon svého mužstva styděl. Fanoušci ještě byli benevolentní, dostali jsme od nich zaslouženou čočku. Musím se jim omluvit," uvedl Veselý.

Jihočeši přesilovku promarnili

Fotbalisté Zlína remizovali ve 3. kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu s Českými Budějovicemi 1:1. Hosty poslal do vedení krátce po přestávce Jakob Tranziska, po hodině hry vyrovnal Filip Žák. "Ševce" pak oslabil vyloučením střídající Tomáš Schánělec, ale Jihočeši přesilovku nevyužili a v tomto ligovém ročníku stále zůstávají bez výhry venku. Zlín už šest kol po sobě nezvítězil a v tabulce je nadále poslední o bod za patnáctým Dynamem.

V opatrném úvodu si vytvořili mírnou územní převahu domácí. Urodilo se z ní pár rohů a jedna střela Vukadinoviče, kterou u tyče zlikvidoval brankář Šípoš. Hosté v zatažené obraně trpělivě čekali na své příležitosti a dočkali se ve 13. minutě. Po chybné rozehrávce Didiby před vlastní šestnáctkou se probil do vyložené šance Suchan, jehož přízemní střelu Dostál vytáhl na roh.

Tempo zápasu udávali ofenzivně ladění "Ševci", ale k většímu tlaku jim chyběla přesnost a kreativita ve finální fázi. Blíže ke gólu měli naopak Jihočeši. Ve 32. minutě mířil po kombinační akci z hranice šestnáctky opět Suchan a vzájemný souboj opět vyhrál brankář Dostál, jenž vytáhl střelu na roh. V závěru první půle na opačné straně Šípoš zlikvidoval Ikugarovu hlavičku po rohu.

Úvod druhého dějství vyšel mnohem lépe Dynamu, které využilo slabší koncentrace Zlína po přestávce. V 52. minutě poslal centr z pravé strany hlavou do sítě německý útočník Tranziska a vstřelil svůj druhý gól v české lize.

"Ševce" probral až nepříznivý stav. O vyrovnání se postarali střídající hráči. Slončíkovu střelu v 62. minutě ještě zastavila tyč, ale Žákova dorážka už skončila v síti. Zlín pak zabrzdil útočník Schánělec, který za faul na Tranzisku nedlouho po svém příchodu na trávník dostal v 69. minutě červenou kartu.

V přesilovce trefil v 71. minutě Alli tyč Dostálovy branky. Na druhé straně se neprosadil Slončík. Velkou šanci otočit vývoj i v oslabení měl Tkáč, jenže zblízka Šípoše nepřekonal. V nervózním závěru se už skóre nezměnilo. I třetí vzájemný duel v sezoně skončil remízou, Zlín s Dynamem v lize neprohrál podeváté za sebou.

Jablonec má jistotu

Jablonec porazil Pardubice 3:0 a získal jistotu setrvání v soutěži i pro příští ročník. O výhře domácích rozhodli brankami ve druhém poločase Matěj Polidar, Miloš Kratochvíl a střídající Matěj Náprstek.

Severočeši v lize popáté za sebou neprohráli a po druhém vítězství v nadstavbě se posunuli do čela minitabulky na 11. místo. Pardubičtí po dvou domácích triumfech tentokrát neuspěli a záchranu ještě nemají jistou. Na 13. příčce drží pětibodový náskok před čtrnáctou Karvinou, s níž potřebují v příštím domácím duelu k definitivě udržení aspoň remízu.

"Záchrana je samozřejmě velká úleva, ale jen slabá náplast na to, co jsme měli v plánu. Cíle jsme nesplnili. Vše ovlivnil začátek sezony, těžké rozlosování, tři zápasy venku a pak těžké zápasy doma. Na tuhle sezonu musíme zapomenout. Budeme chtít posilnit kádr a lépe se připravit na další ročník," řekl jablonecký trenér Radoslav Látal na tiskové konferenci.

"Není potřeba si nic nalhávat, zápas jsme nezvládli. Čeká nás nedělní bitva (s Karvinou), musíme zachovat klid. Hrajeme doma a potřebujeme to zvládnout za každou cenu. Věřím, že se tak stane a dotáhneme to do úspěšného konce," uvedl pardubický kouč Radoslav Kováč.

Úvod zápasu byl svižný, hned ve třetí minutě měly šanci oba týmy. Nejprve vysoký centr jabloneckého Kratochvíla nechala pardubická obrana projít na Hollého, jeho slabé zakončení hlavou však mířilo jen do středu brány.

Na druhé straně vypálil Kissiedou a brankář Fendrich vyrazil míč před sebe, dobíhající Daněk pak z bezprostřední blízkosti trefil jen tyč. Jablonecký gólman měl i po druhém nejistém zákroku štěstí. Kissiedou se položil do rány a Fendricha sice překonal, míč však na brankové čáře vyhlavičkoval Kratochvíl.

Šest minut po přestávce trefil Daněk zblízka v pokutovém území Martincovu ruku a sudí Všetečka nařídil penaltu pro hosty. Po delší poradě s videorozhodčím se ovšem sám vypravil podívat se k monitoru a svůj původní verdikt pak zrušil. Pardubice poté podržel brankář Kinský, který vytáhl Polidarovu hlavičku směřující do horního rohu.

Jablonec se však nakonec přece jen dočkal. Čanturišvili v 64. minutě přesně odcentroval, Alégué hlavou ještě vylepšil pozici a Polidar se z hranice malého vápna trefil přesně. Připsal si druhý gól v ligovém ročníku.

Severočeši byli na koni a přidali další branky. Střídající Náprstek v 78. minutě unikl po křídle a naservíroval gól hlavičkujícímu Kratochvílovi. Poté mohl utkání zdramatizovat Patrák, ale Fendrich svůj tým podržel povedeným zákrokem.

Poslední slovo měl v 87. minutě Náprstek, který po brejku do otevřené obrany prudkou střelou na vzdálenější tyč využil Polidarův pas. Zaznamenal druhý gól v ligové kariéře. Jablonec doma v nejvyšší soutěži porazil Pardubice potřetí za sebou.

"Vypadli nám hráči, proto jsme hráli na tři stopery. První půli nám to ještě fungovalo. Neproměnili jsme šance a druhý poločas jsme propadli ve vápně. Dostali jsme laciné góly a nakonec prohráli 0:3," uvedl Kováč.

3. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu:

Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná 1:3 (1:0)

Branky: 20. Matoušek - 48. Mikuš, 53. Budínský, 89. Čavoš. Rozhodčí: Starý - Hrabovský, Slavíček - Klíma (video). ŽK: Fleišman, Moses (oba Karviná). Diváci: 2962.

Bohemians: Reichl - A. Kadlec, Křapka, Shejbal (63. Hrubý) - Köstl (75. Puškáč), Hůlka, Beran (75. Kozák), Dostál - Matoušek (46. Mužík), Ristovski (63. Necid) - Huf. Trenér: Veselý.

Karviná: Ciupa - Bergqvist, Svozil, Fleišman - Mikuš, Boháč, Moses (84. Žák), Ražnatovič (66. Raspopovič) - Budínský (77. Čavoš) - Ezeh (77. Krčík), Regáli (66. Akinyemi). Trenér: Vlk.

FK Jablonec - FK Pardubice 3:0 (0:0)

Branky: 64. Polidar, 78. Kratochvíl, 87. Náprstek. Rozhodčí: Všetečka - Matoušek, Leška - Szikszay (video). Bez karet. Diváci: 1897.

Jablonec: Fendrich - F. Souček (88. Houska), Tekijaški, Martinec - Čanturišvili, Kratochvíl, Nebyla, Černák - Alégué (68. Hübschman), Polidar (88. Drchal) - Hollý (46. Náprstek). Trenér: Látal.

Pardubice: Kinský - Kukučka (73. Chlumecký), Halinský, Donát - Mareš, Kissiedou, Hlavatý, Patrák - Daněk (62. Solil), Černý (68. Krobot), Sychra. Trenér: Kováč.

FC Zlín - Dynamo České Budějovice 1:1 (0:0)

Branky: 62. Žák - 52. Tranziska. Rozhodčí: Radina - Kříž, Antoníček - Zelinka (video). ŽK: Fantiš, Slončík, Černín, Červenka (trenér) - Nikl, Poulolo. ČK: 69. Schánělec (Zlín). Diváci: 3428.

Zlín: Dostál - Fantiš (57. Načkebija), Černín, Didiba, Cedidla (87. Holík) - Bužek, González (46. Slončík) - Vukadinovič (57. Schánělec), Tkáč, Bartošák - Ikugar (57. Žák). Trenér: Červenka.

Č. Budějovice: Šípoš - Nikl, Poulolo, Králik, Trummer - Čermák, Suchan, Hellebrand (87. Havel) - Tranziska (90.+2 Zajíc), Alli - Ondrášek. Trenér: Lerch.