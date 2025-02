"Zaprděný klid" Třinci uškodil, míní Antoš. Nastala panika, hráči jsou podráždění

"Třinec zapne, až bude potřebovat." Hokejová veřejnost krizi vítězů posledních pěti dohraných ročníků extraligy dlouho neřešila, nicméně deset kol před koncem základní části už visí barážová hrozba těsně nad Oceláři. "Byla by to pro ně ostuda, musí dojít k restartu," rozebírá bývalý útočník Milan Antoš.

Po pěti titulech v řadě prožívá Třinec od začátku špatnou sezonu, vždyť zatím jen třikrát dokázal vyhrát alespoň dva zápasy za sebou. Po nedělní porážce 1:4 ve Vítkovicích není v tabulce poslední akorát díky lepšímu skóre a vzájemné bilanci právě s Ostravany.

Oceláři mají oproti Vítkovicím zápas k dobru, tři body nad nimi jsou Kladno a Olomouc. Jenže aktuální formu má Třinec ze všech účastníků boje o záchranu nejhorší.

"Nikdo to nečekal. Delší dobu v klubu panoval zmatek, teď už je to možná panika. Pro hráče určitě. Prohráli na ledě posledního týmu a byli horší. Pro Třinec je to poslední zvonek," tvrdí Antoš.

Také on čekal, že se Oceláři po polovině sezony zmátoří, po výkonech z poslední doby ale věřit přestal. Třinec nestřílí góly, má jich 95 a hůře je na tom jen Plzeň. Podle Antoše chybí rychlost, agresivita a moment překvapení.

"Začátky po těch mistrovských oslavách jsou složité, ale teď už to nemá s nějakou kocovinou co dělat. Opravdu dokázali vše, co šlo, přišla únava z hokeje, nažrání po titulech," říká někdejší extraligový šampion, který dlouhá léta působí jako expert v České televizi.

Třinec nedokázal nahradit odchod produktivního a živelného Daniela Voženílka, podle Antoše hraje příliš profesorsky a soupeřům proti němu často stačí větší bojovnost a emoce.

Ruku v ruce s kupícími se porážkami přichází stres a podrážděnost. Tak jako třeba v případě Tomáše Kundrátka, který při prohře s Vítkovicemi zbytečně oplácel a při jeho vyloučení tým inkasoval.

"Jasně, je to vidět. Hráči si v takové krizi v kabině řeknou 'pánové, teď už musíme zabrat'. Ale pokud si to řeknete potřetí a potřetí spadnete do stejného ho*na, s prominutím, tak už jste nervózní, proč to nejde," popisuje Antoš.

Tlak, který hegemon posledních sezon zažívá na opačném konci tabulky, hráče ještě více stahuje. Pro mnohé z nich je to zcela nová zkušenost.

"Pro hráče je to v extralize největší hrůza. Když na to nejste zvyklý jako třeba Kladno, je to pro vás hrozně frustrující. Přijdete domů a jste rádi, že jste jinde než na zimáku. Na druhou stranu v těchto chvílích se projeví síla celé té organizace," míní Antoš.

Baráž a zlínská nemesis? Zajímavý souboj

Jak zůstává Třinec baráži relativně blízko, ozývají se hlasy o možném souboji se Zlínem, který vede první ligu a který Oceláři v sérii na čtyři nebo na tři vítězné zápasy nikdy nevyřadili.

"To by byl zajímavý souboj," usměje se Antoš. "Ještě je to strašně daleko a myslím, že Třinec by baráž psychicky zvládl. I když by to pro ně byla ostuda. Úplně stejně jsou tam ale pořád namočené ty ostatní týmy," dodává při pohledu na tabulku.

Marně však přemýšlí, kdo by mohl zvednout prapor třineckých výkonů. Týmovou produktivitu táhnou Marko Daňo a Libor Hudáček, ale i ti jsou bodově za očekáváním. Trápí se veterán Martin Růžička.

"Dokud jsem Třinci věřil, že sezonu zlomí, čekal jsem to třeba od Andyho Nestrašila nebo Kundrátka. Asi je tam únava, chybí trénink, třeba přišlo jiné rozhození. Jsou to hráči, kteří byli i v NHL, je pro mě překvapení, že to nedávají," zamýšlí se Antoš.

Velkou naději nedává ani návratu Tomáše Marcinka z Komety. Třinec má s ním v sestavě sedm hráčů ve věku od 34 let nahoru, starších 32 let najdeme na soupisce trenéra Zdeňka Motáka hned dvanáct.

"Sáhli po hráči, který tam dlouho hrál, věří, že se to srovná. Potřebovali by ale někoho, kdo bude vehementně jiný a rozbije to. Marcinko se podle mě jen zařadí do systému, je to na dohrání sezony. Je to v Třinci takový zaprděný klid, který se nemění," tvrdí expert.

Jinak rozšířil tým už jen nový Motákův asistent Boris Žabka.

Titul už znovu nevykouzlí

Antoš připouští, že vedení Třince postupnou obměnu kádru podcenilo, zároveň chápe, jak těžké je sahat do úspěšného týmu. Ale teď už je podle něj nejvyšší čas mužstvo restartovat.

"Musí k tomu dojít. Na další titul teď pomýšlet nemohou. Ano, pořád je to tým, který může být v play off nebezpečný, ale nenastartuje se jen tak na tlesknutí. Pro Spartu a Pardubice nebude takovou hrozbou," říká Antoš. "I když o tom jsem byl přesvědčen i vloni," dodává s úsměvem.

Bitva o pozice do předkola a o vyhnutí se baráži bude nesmírně zajímavá. Třinec dohrává odložený domácí zápas s Karlovými Vary ještě během reprezentační přestávky v neděli.

Pak ho čekají v základní části už jen tři domácí utkání a šestkrát bude hrát venku, kde se mu v sezoně krutě nedaří. Oceláři mají na hřištích soupeřů pouhé dvě výhry za tři body z dvaceti pokusů.