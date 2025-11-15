Spící obr je vzhůru. Slavia může do extraligy, tvrdí Bednář. Šance by klub zbláznila

O ambicích na posun mezi elitu se tradičně mluví ve Zlíně a ve Vsetíně. Po nástupu movitého majitele a otevření nové arény už nic nebrání ani Jihlavě.
Ale že by se měla o vstupenku do baráže ucházet i Slavia? S tím před startem sezony asi mnoho lidí z hokejového prostředí nepočítalo.
"Nikde není napsáno, že nebudou chtít postoupit už teď," usmívá se historicky nejproduktivnější hráč sešívaných Jaroslav Bednář, dnes hokejový agent.
Slavia rozjela sezonu s ohromující bilancí 16 výher a pěti porážek, před polovinou základní části vede první ligu o devět bodů před druhým Kolínem.
Náskok na zmiňované favority soutěže je ještě vyšší - Zlín ztrácí na sešívané 19 bodů, Vsetín 16 a Jihlava 14, byť ta má dva zápasy k dobru.
"Prezentují se velice dobrým hokejem. Doplnili to o rozdílové hráče, kterými jsou brankář Jarda Pavelka, Knoťas (Jan Knotek) nebo americký obránce Jake Gricius, který se jeví jako výborná posila," popisuje Bednář.
Přestože v předchozích třech sezonách hrála Slavia dvakrát jen předkolo play off a letos na jaře do vyřazovacích bojů dokonce vůbec neprošla, není Bednář jejím podzimním trhákem zaskočený.
"Spíš je to milé překvapení. Když přijdou kluci z extraligy, výsledek by měl být vidět, takže jsem čekal, že Slavia bude podstatně silnější. Ale že bude až takhle určovat směr celé ligy, to asi ne," reaguje.
Vedle zmíněných jmen táhne Slavii 21letý útočník Vojtěch Polák. S pěti góly a 15 nahrávkami za 19 zápasů vede klubové bodování.
"Byl jsem u toho, když přicházel jako junior s tím, že pomůže juniorce k postupu do extraligy. Od té doby udělal obrovský progres, extrémně na sobě pracuje," rozpovídá se Bednář.
"Má v sobě hokejový cit, který v první lize není běžný. Zlepšil bruslení, dynamiku, je teď všude dříve a v kombinaci s tou hokejovostí to z něj dělá klíčového hráče," pokračuje.
Vyzdvihuje také práci trenéra Davida Bruka, jenž prošel extraligou, a Patrika Eliáše. Ten původně spolupracoval se Slavií jako poradce, postupně se z něj stal fakticky sportovní manažer.
V letech 2021 až 2024 pracoval v klubu na této pozici právě Bednář.
"Rozdíl oproti těmto sezonám je v tom, že evidentně přišel nějaký partner a klub má více prostředků na posily. Rozpočet musí být vyšší, protože hráči, kteří přišli, tam podle mě nejsou za peníze, které se platily dříve," tvrdí extraligový šampion z roku 2008.
Do starého Edenu chodí sledovat hráče, které jako agent zastupuje, ale slávistické srdce v sobě Bednář nezapře.
"Teď tam samozřejmě chodím rád. Je dobře, že se Slavia zvedá a těším se, že s příchodem nové arény bude na ten postup útočit. A jednou se vrátí, kam patří," říká.
Extraliga je velkým cílem majitele Stanislava Tichého, který Slavii vlastní od roku 2019 a jde s klubem postupnými kroky.
Nejdříve slavnou značku oddlužil, nyní se v kancelářích intenzivně pracuje na projektu výstavby nového stadionu. Odhady z letošního roku hovořily o tom, že stavět by se mohlo v letech 2028 až 2030.
"Vím o tom projektu delší dobu. V klubu byly plány, že by chtěl postoupit v době kolaudace, ale Standa Tichý je ohromně zaťatý a soutěživý. Kdyby vycítil, že má mužstvo kvalitu na extraligu už dříve, ještě nějaké prostředky by sehnal," míní Bednář.
Proto si myslí, že postup do extraligy není vyloučen ani v aktuálním ročníku. Přestože cesta přes vítězství v prvoligovém play off a následnou baráž proti odpočatému extraligovému týmu se v posledních letech jeví skoro nereálně.
Navíc Eden, současný domov Slavie, nesplňuje podmínky stadionu pro extraligu, a tak by nemělo být možné hrát zde případně ani baráž.
"Vím, jak majitelé reagují. Slavia je pořád obrovský pojem a kdyby přišlo to šílenství, že by se dostala do baráže, věřím tomu, že by tam natekly další peníze od nových partnerů," přemýšlí Bednář.
"Ano, Slavia by musela mít připravené, kde by extraligu hrála. Nedovedu si představit, že by se dělila se Spartou o O2 arénu, tam je mimo hokej spoustu dalších akcí. Ale pokud by podmínky byly nějak zajištěné, myslím, že by majitelé do toho rizika šli a chtěli by postoupit. Znamenalo by to samozřejmě širší kádr a další posily," pokračuje bývalý útočník.
Zároveň si uvědomuje, jak složitá cesta nahoru v současném systému baráže je. Jihlava, Vsetín ani Zlín tam v posledních letech neměly proti Kladnu a Olomouci šanci.
I Slavia se nedávno přidala k iniciativě prvoligových klubů, které bojují za zrušení baráže a zavedení přímého postupu a sestupu. Nicméně vedení extraligy tuhle myšlenku rychle smetlo ze stolu.
"Věřím, že dříve nebo později se Slavii podaří vrátit a budeme zase chodit na derby. Slavia už je dole dlouho," uzavírá Bednář.
Přesně je to deset a půl roku, co sešívaní extraligu opustili.