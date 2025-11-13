Pardubice překvapily posilou. Myslel jsem, že je to fór, přiznává Málek

Předvánoční nákupy začínají, v extralize se zbrojí na druhou část sezony. A v Pardubicích začali velkým jménem. Malcolm Subban, posila do brankoviště. Nebo pro marketingové oddělení? Co může Kanaďan v extralize nabídnout?
"V první chvíli jsem myslel, že to je fór," usměje se Roman Málek, někdejší extraligový šampion se Slavií v nové epizodě podcastu Bago. "Nechci ho ale zatracovat, kritizovat. Jen je to pro mě překvapivé řešení," začne debatu.
"Bude to pro něj začátek sezony, sám jsem taky na sklonku kariéry čekal na kontrakt až do Vánoc a není to žádná sranda," přidá se Zdeněk Blatný, zlatý medailista z juniorského šampionátu. "Nejde do toho skočit z tréninků s amatéry nebo juniory."
Moderátorka Tereza Kubíčková se ptá, zda se změní situace Romana Willa v pozici jasné jedničky Východočechů a Roman Málek jasně říká: "Nemůže gólmana skautovat bývalý obránce, nebo útočník. Museli mít přesné reference."
Získat cizince navíc nejde na klasický, český extraligový kontrakt s nulovou výpovědní dobou. I na rozdíl mezi smlouvami v extralize a západním světě se v Bagu dostane. Proč jsou ty naše pro hráče nespravedlivé? V čem mají cizinci výhodu?
Z brankoviště se celé trio dostane i ke žvýkacímu tabáku. Jaké s ním má zkušenosti Zdeněk Blatný? Kde všude ho v kabinách Roman Málek nachází? "Na zimáku zakázat," shodují se oba bývalí hokejisté jednoznačně.
Následně se debata otočí k olympijským hrám. Koho si Radim Rulík vybere? Kdo má největší šanci z extraligy a Evropy obecně? Zdeněk Blatný má odehráno přes 250 zápasů v AHL a nabídne náhled na kvalitu severoamerické soutěže.
"Hlavně jde ale o roli, kterou tam naši hráči mají. Můžeme uvažovat reálně o dvou jménech," je přesvědčený někdejší útočník Atlanty. "Viděl bych tam kluky na mistrovství světa, ale na olympiádu ne."
Co si účastníci o nominaci na únorové hry myslí? Ovlivní ji zranění Jiřího Kulicha? A jaká je situace Davida Kämpfa? Kdo se vejde do brankářské trojice, kde je na rozdíl od jiných postů přetlak? To vše Tereza Kubíčková, Zdeněk Blatný a Roman Málek v nové epizodě Baga zodpoví.