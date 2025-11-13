Lední hokej

Pardubice překvapily posilou. Myslel jsem, že je to fór, přiznává Málek

Sport Sport
před 3 hodinami
Slavné jméno, méně slavná vizitka. Co může brankář Malcolm Subban nabídnout Pardubicím a extralize? A kdo pojede za Česko na olympijské hry? I o tom je nová epizoda hokejového podcastu Bago.
Nový díl podcastu Bago | Video: Youtube.com

Předvánoční nákupy začínají, v extralize se zbrojí na druhou část sezony. A v Pardubicích začali velkým jménem. Malcolm Subban, posila do brankoviště. Nebo pro marketingové oddělení? Co může Kanaďan v extralize nabídnout?

"V první chvíli jsem myslel, že to je fór," usměje se Roman Málek, někdejší extraligový šampion se Slavií v nové epizodě podcastu Bago. "Nechci ho ale zatracovat, kritizovat. Jen je to pro mě překvapivé řešení," začne debatu.

"Bude to pro něj začátek sezony, sám jsem taky na sklonku kariéry čekal na kontrakt až do Vánoc a není to žádná sranda," přidá se Zdeněk Blatný, zlatý medailista z juniorského šampionátu. "Nejde do toho skočit z tréninků s amatéry nebo juniory."

Moderátorka Tereza Kubíčková se ptá, zda se změní situace Romana Willa v pozici jasné jedničky Východočechů a Roman Málek jasně říká: "Nemůže gólmana skautovat bývalý obránce, nebo útočník. Museli mít přesné reference."

Získat cizince navíc nejde na klasický, český extraligový kontrakt s nulovou výpovědní dobou. I na rozdíl mezi smlouvami v extralize a západním světě se v Bagu dostane. Proč jsou ty naše pro hráče nespravedlivé? V čem mají cizinci výhodu?

Z brankoviště se celé trio dostane i ke žvýkacímu tabáku. Jaké s ním má zkušenosti Zdeněk Blatný? Kde všude ho v kabinách Roman Málek nachází? "Na zimáku zakázat," shodují se oba bývalí hokejisté jednoznačně.

Následně se debata otočí k olympijským hrám. Koho si Radim Rulík vybere? Kdo má největší šanci z extraligy a Evropy obecně? Zdeněk Blatný má odehráno přes 250 zápasů v AHL a nabídne náhled na kvalitu severoamerické soutěže.

"Hlavně jde ale o roli, kterou tam naši hráči mají. Můžeme uvažovat reálně o dvou jménech," je přesvědčený někdejší útočník Atlanty. "Viděl bych tam kluky na mistrovství světa, ale na olympiádu ne."

Co si účastníci o nominaci na únorové hry myslí? Ovlivní ji zranění Jiřího Kulicha? A jaká je situace Davida Kämpfa? Kdo se vejde do brankářské trojice, kde je na rozdíl od jiných postů přetlak? To vše Tereza Kubíčková, Zdeněk Blatný a Roman Málek v nové epizodě Baga zodpoví.

 
Mohlo by vás zajímat

Zemřel slavný novinář. Namíchl Jágra, pak pro něj navrhoval zvláštní poctu

Zemřel slavný novinář. Namíchl Jágra, pak pro něj navrhoval zvláštní poctu

Slovák mával hokejkou, pak předvedl fantastické zakončení. Tak se to dělá, zářil kouč

Slovák mával hokejkou, pak předvedl fantastické zakončení. Tak se to dělá, zářil kouč
1:01

Jak někdo nemůže mít Pastrňáka v top 10? zní v NHL. Gretzkému připomíná legendu

Jak někdo nemůže mít Pastrňáka v top 10? zní v NHL. Gretzkému připomíná legendu
0:45

Na střely 20:6. Liberec proti Olomouci rozpoutal nevídaný kolotoč, slaví i Vítkovice

Na střely 20:6. Liberec proti Olomouci rozpoutal nevídaný kolotoč, slaví i Vítkovice
hokej sport Hokejová Tipsport extraliga Obsah NHL HC Dynamo Pardubice

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví
Domácí

ŽIVĚ
Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 16 minutami
Listopadové Leonidy rozzáří sváteční oblohu. Meteorický déšť inspiroval i Poea
Magazín

Listopadové Leonidy rozzáří sváteční oblohu. Meteorický déšť inspiroval i Poea

Listopadová obloha se opět chystá zazářit, a to už během svátečního večera. Okolo 17. listopadu totiž vrcholí meteorický roj Leonidy.
Aktualizováno před 16 minutami
Situace pro Kyjev se horší, bude s námi muset "dříve či později" jednat, tvrdí Kreml
Zahraničí

ŽIVĚ
Situace pro Kyjev se horší, bude s námi muset "dříve či později" jednat, tvrdí Kreml

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Česko - San Marino. Poprvé pod Köstlem, v základu čtyři nováčci. Souček v nové roli?
Fotbal

ŽIVĚ
Česko - San Marino. Poprvé pod Köstlem, v základu čtyři nováčci. Souček v nové roli?

Sledujte online přenos z přípravného fotbalového utkání mezi Českem a San Marinem.
před 30 minutami
Zemřel slavný novinář. Namíchl Jágra, pak pro něj navrhoval zvláštní poctu
Hokej

Zemřel slavný novinář. Namíchl Jágra, pak pro něj navrhoval zvláštní poctu

Ve věku 75 let zemřel americký novinář Larry Brooks. Ve čtvrtek ráno prohrál boj v rakovinou.
před 48 minutami
Traoré poslal libereckého soupeře kolenem do bezvědomí, teď dostal vysoký trest
Česká liga

Traoré poslal libereckého soupeře kolenem do bezvědomí, teď dostal vysoký trest

Záložník Aboubacar Traoré z Karviné dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest zákazu startu v pěti soutěžních zápasech.
před 54 minutami
Oslavy výročí sametové revoluce omezí v pondělí dopravu v centru Prahy
Domácí

Oslavy výročí sametové revoluce omezí v pondělí dopravu v centru Prahy

Uzavřena bude například ulice Národní mezi Smetanovým nábřežím a Jungmannovou.
Další zprávy