"Nejdůležitější obránce týmu." Česká jednička nečekaně převyšuje superhvězdu

Do probíhajícího ročníku severoamerické NHL stále naskočili jen tři čeští zadáci.
Bližší pohled na tuto trojici navíc přináší další špatné zprávy. Radko Gudas skončil po sedmi kláních na marodce a David Jiříček dostává na ledě minimum prostoru - pokud vůbec nastoupí.
Z českých obránců v nejlepší lize světa je tak momentálně vidět jen Hronek.
Útlum kolegů nicméně kompenzuje ve velkém. Po prvních týdnech ročníku je nejlépe hodnoceným bekem Vancouveru.
Za Canucks přitom hraje Quinn Hughes, který v předminulé sezoně vyhrál Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL a v té uplynulé pronikl mezi tři finalisty.
"Obvykle je Hughes schopen vzít na svá bedra méně zručný tým a dominantní hrou pomyslně naklonit hřiště, jak to nedovede žádný jiný bek v lize. Tentokrát ale zatím působí podivně lidsky," okomentoval nejstaršího z bratrů Hughesových online deník The Athletic a udělil mu známku C+.
Šestadvacetiletý Američan sice nasbíral výtečných 13 bodů (1+12) ve 14 kláních, ale k většině z nich mu pomohla přesilovka.
Při hře pět na pět není rozhodující silou jako obvykle. Vancouver má se svým kapitánem na ledě záporné skóre 12:15, jak ukazuje Natural Stat Trick, web zaměřený na pokročilé statistiky.
Špatný Hughesův rozjezd může souviset se zraněním v dolní části těla, kvůli němuž vynechal čtyři zápasy. Pozorovatelé hlásí, že při bruslení není tak výbušný jako dřív.
Nedoceněný Hronek
Roli nejopěvovanějšího zadáka Canucks tak prozatím převzal 28letý Hronek, Hughesův obvyklý souputník v prvním obranném páru.
V 18 zápasech posbíral devět asistencí a vyhoupl se na icetime 24:34, který jen těsně nestačí na elitní desítku soutěže.
Není divu, že mu trenéři důvěřují. S Hronkem na ledě dosáhl Vancouver při hře pět na pět na skóre 16:9. Ostatní beci mužstva včetně Hughese jsou na tom o poznání hůř.
"Hronek byl v prvním měsíci nejjistějším a nejdůležitějším obráncem Vancouveru. Je těžké si představit, kde by se klub nacházel bez jeho individuálních příspěvků. Je velmi důležitou, možná nedoceněnou součástí týmu," napsal o hradeckém odchovanci web The Athletic.
Hronek od autorů analýzy Harmana Dayala a Thomase Drance dostal jako jediný z vancouverských zadáků známku A.
Jako by si rychle zvykl na herní systém nového hlavního trenéra Adama Footea, bývalého špičkového beka, který v létě z pozice asistenta nahradil Ricka Toccheta.
Foote své svěřence více tlačí do protiútoků a od beků žádá větší zapojení v útočném pásmu. Do toho přišel s upraveným systémem bránění.
Výsledky se ale zatím nedostavily, snad i kvůli rozsáhlé marodce, na níž trčí i druhý centr Filip Chytil. Canucks mají pátou nejpropustnější obranu v lize, v průměru inkasují 3,5 gólu na zápas.
O to víc ale vynikají Hronkova čísla.