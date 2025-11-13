Zemřel slavný novinář. Namíchl Jágra, pak pro něj navrhoval zvláštní poctu

Kdo sleduje nebo v minulosti sledovat newyorské Rangers, jeden z nejslavnějších hokejových klubů planety, musí Brooksovo jméno znát.
Proslulý novinář začal tým z Manhattanu pokrývat v 70. letech. Během života okusil i práci v komunikačním oddělení New Jersey Devils, ale jinak je spjatý hlavně s Rangers a deníkem New York Post.
V roce 2018 obdržel od Síně slávy v Torontu Elmer Ferguson Memorial Award pro hokejové novináře.
"Larry Brooks byl synonymem pro New York Rangers," napsal na síti X bývalý útočník newyorského klubu Jimmy Vesey, jenž momentálně nastupuje ve Švýcarsku.
"Od článků po legendární videa na YouTube, s nimiž jsem vyrůstal - nikdo nepokrýval hokej jako on," pokračoval americký forvard. "Nikdy se nezdálo možné, že tu s námi nebude navždy. Těšil jsem se na naše neformální rozhovory po tréninku - o stavu našeho týmu, ligy, o univerzitním hokeji a rodině (zejména o tom, jak se v hokeji daří jeho vnukovi). Byl legendou a jediným svého druhu."
Zejména v nultých letech se Brooks vydatně věnoval Jaromíru Jágrovi, který na Manhattan zavítal na začátku roku 2004 a vydržel tam do léta 2008.
Příchod české hvězdy zprvu považoval za drahou chybu. A v povýlukové sezoně 2005/06 předpovídal klubu další krach.
Zdravě naštvaný Jágr si článek vystřihl a použil ho jako motivaci. Newyorské mužstvo tehdy dotáhl do play off poprvé od roku 1997 a nasbíral při tom 54 gólů a 123 bodů. Obě tato čísla jsou dodnes sezonními rekordy klubu.
Ačkoliv Brooks kritizoval Jágra i později, celkově mu český křídelník přirostl k srdci - i díky pověstnému smyslu pro humor.
Na jaře 2016 Brooks psal, že by Jágr, který tehdy navzdory vysokému věku pozvedl mladé mužstvo Floridy, měl dostat Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL.
V roce 2018 a i později pak novinář navrhoval, aby českou osmašedesátku ihned uvedli to Síně slávy. Tedy bez povinné čekají lhůty v podobě tří let po ukončení kariéry.
V Torontu, kde Síň slávy sídlí, ale Brookse a další podporovatele této myšlenky nevyslyšeli. Poslední výjimkou tak zůstává Wayne Gretzky, který mezi legendy oficiálně vstoupil hned po odchodu do hráčského důchodu v roce 1999.