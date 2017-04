Krásná Sobotkova akce rozhodla o postupu Blues. Končí Minnesota, Rangers a San Jose

před 11 minutami

Vladimír Sobotka po návratu do NHL září a gólovou asistencí v prodloužení pátého utkání pomohl St. Louis k postupu do semifinále konference přes Hanzalovu Minnesotu. New York Rangers dotáhli do vítězného konce sérii proti Montrealu s Tomášem Plekancem a končí také Hertlovo San Jose. Žraloci byli vyřazeni Edmontonem, který hraje ve Stanley Cupu po jedenácti letech.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 6. zápas:

New York Rangers - Montreal 3:1 (konečný stav série 4:2).

Západní konference - 5. zápas:

Minnesota - St. Louis 3:4 v prodl. (konečný stav série 1:4).

Západní konference - 6. zápas:

San Jose - Edmonton 1:3 (konečný stav série 2:4).

autoři: ČTK, Sport | před 11 minutami

Související články