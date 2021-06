Táhne české ženy, kvůli příteli však fandí Slovákům. Hrají hezčí hokej, říká Vanišová

Odpolední derby mezi Čechy a Slováky na hokejovém mistrovství světa v Rize bude mít pikantní nádech i pro pár Tereza Vanišová - Adrián Holešinský. Jedna z nejlepších českých hokejistek má však jasno. Ve federálním souboji bude přát slovenskému příteli, jenž nastoupí proti mužstvu kapitána Jana Kováře.

Tereza Vanišová patří mezi nejvýraznější české hokejistky. Pravidelně objíždí akce národního týmu, kde je oporou útočných řad. Letos se stala první Češkou, která vyhrála WNHL, ženskou obdobu zámořské NHL. Ve zkrácené sezoně se jí to povedlo s týmem Boston Pride.

Až si ale odpoledne sedne k televizi při utkání Česka proti Slovensku na světovém šampionátu v Rize, bude držet palce Slovákům. Kvůli příteli Adriánu Holešinskému, jenž hraje v Lotyšsku své první MS.

"Seznámili jsme se na univerzitě v Mainu, kde jsme oba hráli za školní hokejové výběry. Být na MS je pro Adriána vzhledem k jeho předchozím sezonám velký úspěch, moc mu to přeju," říká pětadvacetiletá Vanišová.

Stejně starý Holešinský se vloni po čtyřech letech v Americe vrátil na Slovensko a jediný ročník v Nitře ho katapultoval až na mistrovství. "V minulých letech bojoval se zraněními, moc toho neodehrál, vlastně jen trénoval. Takže tohle je pro něj obrovský skok," soudí česká hokejistka.

"Bohužel není ve stoprocentní formě, protože před turnajem měl zase zdravotní problémy," hlásí Vanišová. Holešinský nastoupil zatím jen proti Rusku a Švýcarsku, ale podle přítelkyně by dnes neměl na derby s Čechy chybět. "Budu fandit jemu," usmívá se Češka.

"I kdyby hrál můj přítel třeba za Bělorusko, fandila bych tomu týmu, za který hraje. Samozřejmě na turnaji přeju i Česku, ale teď budu na straně Slovenska," pokračuje nejlepší česká hokejistka z roku 2017.

Její přízeň si Slováci navíc získali sympatickým herním projevem. "Mají mladý tým, všichni si tam váží toho, že na MS mohou být. Hrozně se mi líbí, jak hrají, bojují a nevypustí ani jeden souboj," chválí Vanišová.

"To české zápasy jsou zatím takové utrápené. Máme více individualit, můžu říct i hvězd. V žebříčku jsme výše než Slovensko, možná jsme si mysleli, že to půjde samo, ale ono to takhle dneska už proti nikomu nejde," konstatuje rodačka ze Strakonic.

Partnerovi do hokeje příliš nemluví. "Asi mu toho řeknu více než holka, která hokej nehraje, ale na téhle úrovni ví všechno nejlépe sám. Ani on moje výkony nehodnotí," směje se účastnice tří elitních MS žen.

Na čtvrtý šampionát si musí počkat až do konce srpna, na kdy byl turnaj žen odložen z původního květnového termínu. Rozhodnutí padlo těsně před odjezdem reprezentace do dějiště v Kanadě a vyvolalo rozčarování.

"Člověk se na to těšil, nemluvě o tom, jak tvrdě jsme se připravovali. Nechci říct, že to byl trénink k ničemu, jenže finální fáze v podobě MS zkrátka chyběla," říká Vanišová.

"Nechápala jsem, že organizátoři nemají náhradní plán. Pandemie se v Kanadě mohla zhoršit, nevidím do toho tolik, abych to mohla hodnotit. Ale zrušit to pár dní před turnajem, nemyslím, že u chlapů by se něco takového mohlo stát," přidává hokejistka.

Aktuálně má tedy od hokeje volno, v červenci odstartuje příprava na MS, v letošním roce už druhá. "Bude to zvláštní, v létě sezona obvykle začíná a nás čeká MS. Budeme se do toho muset rychle dostat," tuší útočnice.

Světový šampionát bude pro české hokejistky zároveň přípravou před listopadovou kvalifikací na olympiádu. Doma v Příbrami se poperou o premiérový postup na hry pod pěti kruhy a proti Norsku, Maďarsku a dosud neznámému třetímu týmu budou favoritkami.

"Snad to budou zlomové turnaje pro ženský hokej," věří reprezentantka.

To čeští hokejisté mají zlomové zápasy ve skupině na MS v Rize už za sebou. Proti Slovákům dnes půjde "jen" o umístění a ladění herní formy před play off. "Oba týmy mají jistý postup, nicméně na derby se určitě vyhecují. Česko proti Slovensku, to je vždy speciální," tvrdí Vanišová.

Utkání hrané od 15:15 můžete sledovat v našem online přenosu.