"Šli jsme si jen zahrát." Mladí hráči se musí naučit, jak být lídry, prohlásil Pešán

Čeští hokejisté se doslova protrápili dalším utkáním na světovém šampionátu v Rize. Proti defenzivnímu bloku Dánů se prosadili až v třetí části a výhru 2:1 zachránili v nájezdech. Nejen trenéra Filipa Pešána naštval opakovaně špatný vstup do zápasu.

Nicklas Jensen, dánská hvězda číslo jedna, potrestal už v čtvrté minutě zápasu proti Česku faul Lukáše Kloka, a Dánové pak drželi vedení, které by je senzačně posunulo do čtvrtfinále MS, déle než čtyřicet minut.

Až po pěti minutách třetí periody vyrovnal Dominik Kubalík po akci Filipa Chytila. Na svou stranu potom Češi utkání překlopili v nájezdech, když branka Filipa Hronka z prodloužení kvůli ofsajdu Kubalíka neplatila.

Vítězství proti papírově slabšímu soupeři sebralo znovu spoustu hlavně psychických sil. Stejně jako dříve proti Bělorusku. "Na začátku jsem si šli jen zahrát hokej. Nesmyslně! Musíme více poslouchat, nemůže si každý dělat, co chce," kritizoval Kubalík v rozhovoru České televize.

"Příště to musí být lepší, musíme hru zjednodušit a tlačit se do branky. Nehrát tolik času jen po rozích, kde to nebolí a odkud góly nepadají," pokračoval útočník Chicaga.

Faulem zkraje zápasu a obdrženým gólem v oslabení nastartovali Češi soupeře už v duelech se Švédy a Švýcary, kdy se špatná disciplína krutě vymstila čtyřmi inkasovanými brankami ve čtyřech proti pěti. "Nedovedu si to vysvětlit, ta režie se neustále opakuje," zlobil se trenér Filip Pešán.

"Byl to další z řady totálně nesmyslných faulů. Vytrestalo nás to gólem, ale mohlo nás to vytrestat i tak, že bychom se sebrali a jeli domů," řekl kouč o krosčeku Kloka. "Udělal jsi to potřetí, a to už je moc," křičel na českého obránce přímo na ledě rozhodčí.

Na konci druhé třetiny zbytečně "ulétl" Michael Špaček a nic neřešícím krosčekem znovu oslabil české mužstvo. "Potom nás to zbytečně stojí hodně sil," komentoval dobývání dánských hradeb Kubalík.

"Navíc jsme ten gól dostali přesně ze situace, na kterou jsme se chystali (od nejlepšího střelce turnaje Jensena). Zkrátka někteří naši kluci si musí uvědomit, jak malá věc nás může vyřadit z turnaje," podotkl Pešán.

Jenže proč se českým hráčům tak dlouho nedařilo zlomit obranu Dánů? "Nikdo z kluků určitě nesložil zbraně, ale chci od toho týmu daleko více, od většiny hráčů. Především hráči mladších ročníků se musí naučit být vítězi," poznamenal třiačtyřicetiletý české trenér.

"To znamená zablokovat střelu, vyhodit puk z pásma, jít brzo střídat, zaclonit naši střelu před bránou. To je pro tým strašně důležité a bez těchto věcí se z našich mladých hráčů lídři nikdy nedostanou," rozvedl Pešán, přičemž za možný vzor pro ně označil kapitána Jana Kováře.

Silnější vítr v české šatně podle jeho slov fičel po první třetině, kdy byl Pešán velmi nespokojený s herním projevem. Po druhém dějství, kdy už byla situace kritická, přistupoval k týmu s větším klidem.

"Viděl jsem, v jaké křeči tým je, a uznal jsem, že přilévání oleje do ohně by nervozitu mohlo ještě zvýšit. Spíš jsem chtěl mužstvo zklidnit, přeházel jsem útoky a chtěli jsme vykřesat naději," vysvětloval.

Přestože v žádném ze šesti zápasů, až na třetí třetinu proti Švédsku, nehrál český výběr podle představ trenéra, nemá Pešán o ambice týmu obavy. "Vezmu to pozitivně, i přes to všechno jsme vážným kandidátem na postup. Takže si říkám, co se může stát, až ten zápas podle představ opravdu odehrajeme," prohlásil kouč.

Už dvakrát balancovala česká parta na tenké hraně vyřazení z turnaje. Dnes odpoledne vyzve v posledním utkání ve skupině dravé Slováky. Výhra Rusů nad Švédy rozhodla o tom, že bývalí federální partneři půjdou do utkání s čistou hlavou. Oba mají čtvrtfinále v kapse.