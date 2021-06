Čtvrtfinálové počty: mistři světa, nebo osudový soupeř? Češi si můžou "vybrat"

Postupový rébus je vyřešený, ale stále není jasné, na koho Češi ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa narazí. Soupeře si ale dnes nejspíš budou moci "vybrat".

Dva body proti Dánsku a následná prohra Švédů zajistily Čechům postup do čtvrtfinále. | Foto: Reuters

Riga (od našeho zpravodaje) - Pokud Švýcaři v poledním utkání vezmou Velké Británii alespoň bod, což je velmi pravděpodobné, Češi zakončí skupinu nejlépe na třetím místě.

K tomu potřebují porazit Slováky v základní hrací době. Jakýkoliv jiný výsledek znamená čtvrté místo. Federální derby startuje v 15:15 a můžete ho sledovat v našem online přenosu.

Dále je téměř jisté, že ve čtvrtfinále Češi vyzvou buď úřadující mistry světa z Finska, nebo Spojené státy, svého osudového soupeře, proti němuž začínají play off překvapivě často.

Američané mají k první příčce druhé skupiny blíž. Je pravděpodobné, že zbídačenou Itálii odpoledne porazí za tři body. Finsko má sice s USA lepší vzájemný zápas, takže při momentální bodové rovnosti vede, ale v poledne ho čeká těžký zápas s Kanadou. Ta se mezi Kazachstánem, Německem a Lotyšskem potřebuje na poslední chvíli vklínit do play off.

Z toho vyplývá, že svěřenci trenéra Filipa Pešána si budou moct čtvrtfinálového soka "vybrat".

Jestliže Finsko porazí Kanadu za tři body, Češi budou vědět, že výhra nad Slovenskem v základní hrací době je spáruje s Američany.

Pokud pak Kanaďané uhrají po poledni alespoň bod, pro Čechy to znamená, že tři body z federálního derby je pošlou na Finsko.

S touto logikou můžou zahýbat pouze Američané, pokud senzačně "věnují" body Itálii.

Finsko, které má na soupisce jen dvě posily z NHL, Češi dobře znají. Na nedávných Českých hrách ho v podobném složení přehráli 2:1.

Pokud ale jde o světové šampionáty, poslední střet s reprezentací Suomi je starý čtyři roky. Tehdy české mužstvo slavilo nájezdovou výhru v pařížské skupině. Poslední setkání v play off je staré dokonce šest let. Přináší hřejivé vzpomínky na slavný Jágrův gól, kterým legendární osmašedesátka zařídila před pražským publikem postup do semifinále.

Na USA Češi od té doby narazili hned třikrát. Pokaždé v play off. A pokaždé prohráli. Mimo mistrovství světa si ale spravili chuť. Na olympiádě v Jižní Koreji vyhráli čtvrtfinálové nájezdy a na posledním Světovém poháru slavili vcelku překvapivou výhru ve skupině.

Jak ale bývá zvykem, současný americký výběr Češi vůbec neznají. Až na pár výjimek ho tvoří hokejisté, kteří jsou na šampionátu poprvé.