Česko - Slovensko 3:1. Za současné situace by český tým hrál čtvrtfinále s Finy

Letošní mistrovství světa je svými zápletkami naprosto unikátní. Favoriti selhávají a vytváří tu unikátní situace. Postupová matematika si až do včerejšího večera zahrávala s oběma skupinami. Zatímco ve skupin B je ještě stále o co hrát, skupina A se dočkala rozuzlení už včera po utkání Rusko - Švédsko. Před utkáním se třásli fandové českého i slovenského týmu, co který tým bude muset uhrát ve čtvrtfinále. Jenže postupovou matematiku vyřešil ruský výběr hrající pod vlaječkou Ruského olympijského výboru. Nejprve remíza po základní hrací době nahrála Slovákům, ti tak mohli slavit. V případě výhry Švédů v prodloužení či nájezdech by musel český celek dnes nutně bodovat. Nájezdovou loterii ale lépe zvládla sborná a do čtvrtfinále poslala i český tým, Švédové poprvé v historii končí před čtvrtfinále.