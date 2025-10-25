Jihlava jde do luxusu. Průlom pro region, extraliga může být i přes nákup, tvrdí šéf

Šéf jihlavského klubu Bedřich Ščerban dlouho dopředu hlásil, že začátkem října bude sám stát před dveřmi arény s hokejkami a bagáží. Nakonec se otevření stánku o několik dní oddálilo.
"Při takové stavbě na dva roky to nehraje roli. První zápas jsme měli naplánovaný na sobotu 25. října, takže v tomto ohledu se nemění nic," říká Ščerban.
Jihlava už nechtěla dále čekat a domlouvat další změny a posuny v prvoligovém programu.
Předchozí tři sezony strávila v azylu v Pelhřimově, aktuální ročník rozjela Dukla třinácti zápasy v řadě na kluzištích soupeřů. "Nechceme už nic překládat, opravdu se těšíme a potřebujeme hrát doma," komentuje jednatel klubu.
"Zátěžové tréninky, které byly v plánu, se bohužel nestihnou, ale jsem rád, že nám město vyšlo vstříc. Za normálních okolností by se hala měsíc uváděla do provozu, my jdeme hned do ostrého zápasu," dodává Ščerban.
Horácká aréna se začala stavět na místě starého zimního stadionu před dvěma lety. Výstavba nové haly vyšla přibližně na 2,2 miliardy korun, ve středu večer ji stavební firma předala městu.
Ve čtvrtek už na ledě trénovali jihlavští hokejisté, které zde čeká během následujícího měsíce hned devět zápasů.
První tři utkání se odehrají před sníženou kapacitou, přístup na zápasy se Zlínem (dnes), Třebíčí (úterý) a Litoměřicemi (středa) budou mít jen permanentkáři.
Na plnou zátěž by měla být hala připravena v první listopadovou sobotu při utkání proti pražské Slavii, o týden později je v plánu koncert Ewy Farné.
"Zatím se hala bude oživovat. Uvidíme hned proti Zlínu, co všechno bude klapat a co ne. Bude se seřizovat vzduchotechnika, catering nepojede na všech výdejních místech," vypočítává Ščerban.
"Jinak je ale aréna provozuschopná. Chladíme, funguje časomíra, video rozhodčí, kamery do hledišť… Vše, co musí být funkční, aby se mohlo hrát," doplňuje.
Vysočina stoupne na významu
Bývalý reprezentační obránce a medailista z mistrovství světa i olympiády řídí svůj mateřský klub od roku 2008. A už tehdy říkal, že Jihlava potřebuje novou halu.
"Teď je to přelomový den pro celý region. Multifunkční arénu potřebovala nejen Jihlava, ale celý kraj. Tak, aby byla Vysočina významnější v rámci celé české mapy. Tahle infrastruktura tady chyběla a jsem rád, že to současná garnitura na radnici dotáhla do konce," říká Ščerban.
Těší se na různé nejen technologické vychytávky, které prostředí Horácké arény, jež zvenku vypadá jako pro Jihlavu typický ježek, nabídne.
"Sedačky jsou dostatečně široké, mezi nimi jsou i větší mezery, aby měli diváci co největší komfort. Je tady velká kostka s vysokým rozlišením, máme LED mantinely kompletně kolem dokola a unikátní novinkou je LED panel pod ledem, pod středovým kruhem," líčí Ščerban.
Inspirace se sbírala jak u novějších českých hal v Třinci, Karlových Varech či Liberci, tak ve Finsku - u tamní národní chlouby Nokia Areny v Tampere, která se otevírala před čtyřmi lety.
"S tím LED panelem jsme takový start-up, ale zatím to vypadá velmi dobře. Všechno to chceme mít technologicky na co nejvyšší úrovni," usmívá se jihlavský šéf.
LED mantinely zase umožňují jednoduché přepínání reklam, které se liší u zápasů áčka, mládeže nebo reprezentačních akcí. Znamenají zároveň, že se ledová plocha vyčistí od reklam?
"Reklamy na ledě máme, ale myslím, že střídmě. Pro spoustu partnerů jsou LED mantinely úplnou novinkou, někteří vyžadují prostor na ledě. Ale uvidíme, jak to bude vypadat do budoucna," reaguje Ščerban.
Komfort ano, ale ne megalomanství
Dodává, že v aréně je také tělocvična, regenerační zázemí pro hráče a celkem 21 šaten, což znamená skoro dvojnásobek oproti starému stadionu.
Jihlava se zkrátka stěhuje do luxusu.
"Zároveň jsme nechtěli žádné megalomanství. Kapacita na hokej bude 5700 míst, odpovídá to velikosti města a našim potřebám," podotýká Ščerban.
V Jihlavě žije přes 50 tisíc obyvatel a když hrála Dukla před osmi lety naposled v extralize, chodilo na domácí zápasy ve staré hale průměrně 4660 fanoušků.
Ambice na návrat mezi elitu mají v Jihlavě dlouhodobě. S novou arénou a také s letním nástupem nového majitele, miliardáře Slavomíra Pavlíčka, však získávají nový nádech.
"I v této sezoně se ukazuje, že jsme tým dokázali sestavit velmi dobře. Panuje dobrá atmosféra a jsme zatím spokojeni s tím, kolik bodů se při zápasech venku podařilo uhrát," hodnotí Ščerban.
Ze třinácti venkovních zápasů vyhrála Jihlava devět a v tabulce první ligy se po úvodní čtvrtině drží v horních patrech. V minulé sezoně došla Dukla až do baráže proti Olomouci, jenže také tam odehrála celou sérii na ledě soupeře. A neměla šanci.
"Teď je ta šance větší," odpovídá Ščerban.
I proto, že se na dně extraligové tabulky povážlivě potápí Litvínov?
"Dokážu se vcítit do jejich kůže. Dobře vím, jak těžké je zabezpečit financování klubu na malém městě. S tou infrastrukturou, jakou mají. Zimák je zastaralý, taky by potřebovali rekonstrukci," říká jednatel Jihlavy.
Licenci zatím nikdo nenabízí
Litvínov navíc po konci sezony opustí generální partner Orlen a budoucnost tradičního klubu je i z tohoto pohledu hodně nejistá.
Hokejová veřejnost spekuluje o možném prodeji extraligové licence, podobně jako v minulém ročníku v případě Olomouce.
Ščerban nepopírá, že by Jihlava měla o postup do extraligy zájem, i kdyby nešlo o ryze sportovní cestu a objevila by se možnost získat licenci nákupem.
"Už jsem to říkal vícekrát. Chceme se dostat do extraligy. Chceme jít sportovní cestou, ale pokud by byla jiná šance, určitě bychom se jednání nebránili. Nicméně zdůrazňuju, že v tuto chvíli nemám žádné signály o tom, že by někdo licenci nabízel," uzavírá.
Jedním ze specifických prvků Horácké arény je atletická dráha na střeše. Podívejte se na video ze stavby pár dní před otevřením:
