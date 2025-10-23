Lední hokej

Jágr je neskutečný, ale v té rychlosti už na ledě nic neudělá, přiznávají experti

před 2 hodinami
Jaromír Jágr vydává paměti, ale stále přidává i nové extraligové starty. Proč? Je to pro dobro týmu? A neměl by dost práce v kanceláři? I to jsou otázky nové epizody hokejového podcastu Bago na Aktuálně.cz.
Zazněly slavnostní fanfáry, českobudějovický Motor slavnostně oznámil nového sportovního manažera. "Václav Nedorost!" Kapitán podcastu Bago si od příští sezony vezme vedlejší projekt, bude zase stavět tým pro extraligu.

Nebojte, že by od svých kamarádů nedostal po zveřejnění novinky naloženo. "První obrana, to bude Nedorost mladší," směje se Zdeněk Blatný. "Koho tam vezmeš za brankáře?" ptá se Roman Málek a moderátorka Tereza Kubíčková se může jenom smát.

Václav Nedorost vás ale vezme do své kanceláře. Přiblíží, jak to bylo s podpisem dánského střelce Nicka Olesena. "Není jeho forma falešná?" ptá se Málek. "Má neskutečný výběr místa," odpovídá dvojnásobný juniorský mistr světa. S parťáky naťukne i téma prémií pro agenty.

Zároveň proberou aktuální extraligové dění. Jaromír Jágr už zase běhá na gumě po chodbách zimních stadionů, aby zahřál padesát tři let staré svalstvo. Znovu obklopen ikonami svatých čte v bibli a nastupuje do zápasů.

"Obdivuji, že se k tomu tréninku pořád dokáže přinutit. Ale herně? Chci si ho pamatovat z jiné doby, teď už v té rychlosti na ledě nic neudělá," poví Nedorost upřímně za souhlasu parťáků. "Zároveň je opravdu neskutečné, jak dře," zdůrazní Málek.

Kubíčková se ptá na motivaci čísla 68 pokračovat a dostane znovu velmi upřímné výpovědi. O tom, jak chutnají poslední sezony v kariéře, jak se vám chce na tréninku čelit střelbě spoluhráčů. 

A Jágr nesedí s Kladnem na dně tabulky, tohle místo si minimálně na blízkou budoucnost rezervoval Litvínov a úterní ztráta vedení v Olomouci opět zdůraznila krizi severočeského klubu

"Konec," zopakuje konstantní názor Blatný a Málek doplní: "A nevymlouval bych se pořád dokola na ztrátu podpory Orlenu."

Není to jen kritika, v Bagu se objeví i konstruktivní řešení problému. Z diskuse vyplyne nové obsazení klíčových rolí na manažerských i trenérských postech. A na rozdíl od výroků na adresu města se budou fanouškům "Chezy" líbit.

Kdo naopak zápas za zápasem ukazuje formu, je Třinec. "Mám Méďu rád, ale co to po zápase povídal?" naráží Blatný na sparťanského trenéra Jaroslava Nedvěda a jeho slova o vyrovnané hře po úterní porážce s Oceláři 1:4.

Kdo a co tedy stojí za pohodou Slezanů? I to se v téměř hodinové epizodě podcastu Bago dozvíte.

 
