Jágrovo loučení s Calgary? Ještě stihl zachránit kouče Gulutzana, pak vyslechl slova obdivu a díků

před 4 hodinami

"Udělal náš tým lepším," poklonil se české osmašedesátce trenér Flames. "Odchází skvělý kluk," přidal se kapitán mužstva Mark Giordano.

Calgary/Praha - Jen samé dobré vzpomínky bude mít kouč Calgary Flames Glen Gulutzan na Jaromíra Jágra. Jedna z posledních přibyla v neděli večer,

Trenér Plamenů přijel do haly, jenže brzy zjistil, že zapomněl svoji vstupní kartu. "Dovnitř mě pustil Jags," líčil kouč v pondělí odpoledne, kdy vešlo ve známost, že Jágrova zámořská mise je u konce. "Zavolal jsem mu, on přišel k zadním dveřím a vpustil mě. Byl v hale a dřel, z rotopedu se úplně kouřilo," vyprávěl Gulutzan.

Nejen kvůli tomu, že ho Jágr v tu chvíli zachránil, a nezdolné tréninkové morálce bude česká osmašedesátka Gulutzanovi chybět. "Je to smůla. Každý, kdo se kolem hokeje pohybuje, viděl, že v utkáních, kdy byl zdravý, byl pořád dominantní," říkal kouč.

A vynachválit si šéf střídačky Plamenů nemohl také Jágrovu mentorskou roli. "Vážně udělal náš tým lepším," prohlásil Gulutzan. "Způsob jeho myšlení, jeho přístup, to, jak vidí hokej… Speciálně s Johnnym (Gaudreauem, mladým lídrem týmu) probíral, co je třeba dělat pro to, aby člověk mohl získávat trofeje. Jaké věci je třeba dělat a proč jsou důležité, jak přispívají týmu. Když jste vedle chlápka, jako je on, a máte nastražené uši a otevřené oči, můžete se toho spoustu naučit," doplnil kouč.

Také kapitán týmu Mark Giordano litoval, že už nebude v kabině potkávat vlasatého borce ze srdce Evropy. "Odchází od nás skvělý kluk, který fakt tvrdě makal. Bohužel, věci nešly tak, jak by si přál," mrzelo zkušeného zadáka. "Byla to malá, ale otravná zranění, která mu neumožnila, aby mohl nastupovat konstantně, jak by chtěl. Každopádně hokej bude hrát dál a doufáme, že se mu bude dařit," popřál o dvanáct let mladší Giordano.

Slova obdivu putovala na Jágrovu hlavu i z úst Curtise Lazara, který je mladší dokonce o čtyřiadvacet let. "Můžu říkat, že jsem si zahrál s Jágrem. A to je parádní věc," tvrdil útočník nadšeně. "Vždyť on hrál už v době, kdy jsem byl ještě v kolébce. V pozadí jste mohli slyšet ,Lemieux nahrává Jágrovi´ a já jsem dítě v kolébce," kroutil nevěřícně hlavou Lazar.

Právě Lazar a Matt Bartkowski měli v šatně místo vedle Jágra. "Jen jsme seděli a sledovali věci, které dělá. Podíváte se na to, co dosáhl, jaká čísla posbíral, a vidíte tu oddanost, kterou v sobě pořád má, když vjede na led," vyprávěl Lazar.

Nejen oné oddanosti si teď budou užívat návštěvníci zápasů Kladna v první hokejové lize…