Zlín se řítí za sestupem, vedení sedí v mlze. Alarm měl houkat dávno, soudí Venera

Zlínští hokejisté letí střemhlav do prvoligové propasti. Z prvních dvaadvaceti zápasů extraligy vyhráli v základní hrací době jediný a soupeři jim kvapně unikají. Fanoušci neví, kdo vlastně klub řídí, a už skoro dva měsíce se Beranům nedaří sehnat nového kouče. Oslovili také Zdeňka Veneru, ale ten přetěžkou výzvu odmítl.

Zkušený trenér, který vedl naposled před třemi a půl lety Olomouc, k tomu má své důvody. "Vím, co mám a co ne. Mám nějaké zkušenosti a přehled, ale nejsem už tak nabitý energií. Vlézt do takové situace stojí spoustu psychických sil," vysvětluje čtyřiašedesátiletý Venera.

"Není to tak, že bych nechtěl pomoct, ale ve špatně rozjeté sezoně jsem Zlín přebíral už dvakrát. Byť ta situace nebyla až takhle hrozná. Nicméně teď jsem si řekl, že na řadě jsou mladší," doplňuje.

Ve Zlíně, tehdy Gottwaldově, jako malý kluk s hokejem začínal, v 70. a 80. letech tam strávil skoro celou hráčskou kariéru a později působil u ševců jako trenér mládeže i áčka nebo jako generální i sportovní manažer. Když Zlín v roce 2004 získal první titul, bylo to právě s Venerou v roli GM.

Ani současný stav klubu mu není lhostejný, ba naopak. "Považuju se za Zlíňáka, spojil jsem s klubem přes 40 let života. Když dnes po Zlíně jdu, debatám o hokeji se nevyhnu. Lidé se mě ptají na můj názor," říká.

Tak tedy, proč rozjel Zlín sezonu tak mizerně, když je jasné, že poslední tým základní části rovnou sestoupí? Proč prezident klubu před startem ročníku v dobrém rozmaru prohlašoval, že chce bojovat o titul a nyní vlastně nikdo pořádně neví, kdo Beranům šéfuje?

"K momentální situaci to ve Zlíně spěje už nějakou dobu. Kádr už dlouho slábne a letos se jeho doplnění podcenilo. Teď se to už jen hasí. Minulá sezona nebyla dobrá, ale nesestupovalo se, což přineslo zbytečný klid. Nyní nezbývá nic jiného než se o to ještě poprat," odpovídá Venera.

Nejproduktivnějším hráčem Zlína v minulé sezoně byl Antonín Honejsek, v celkovém bodování extraligy však skončil až čtyřiačtyřicátý. Přesto se Beranům nepodařilo v létě pořádně posílit.

Nedávno se za podivných okolností rozloučili s produktivním Tomášem Mikúšem, kvůli rodinným záležitostem skončil bek Peter Trška. Vedení se snaží angažovat cizince, sehnalo dva Lotyše, jednoho Rusa. Ale aby hráči na hraně sestavy z Rigy či Chabarovsku dokázali táhnout tým v extralize za záchranou, to by musel Zlín trefit nevídaný jackpot.

"Tohle je vždy krok do neznáma, ale Zlín to musí zkoušet. Pokud by nepřišel nikdo, nevěřil bych, že to ještě zachrání," tvrdí Venera.

Ztráta na Kladno, jež by šlo nyní do baráže, činí už deset bodů, přičemž Rytíři mají ještě utkání k dobru. Třinácté Vítkovice, které odehrály zatím o tři zápasy méně než Zlín, jsou vzdáleny dokonce o sedmnáct bodů.

Slova prezidenta klubu a zároveň zlínského primátora Jiřího Korce (ANO) o titulu, ať už je jakkoli nadsadil, zní jako z jiného vesmíru. "Bral jsem to s rezervou. Kdo hokeji rozumí, ten ví, že to neodpovídalo realitě. Ve světle současných výsledků to vypadá ještě hloupěji," pousměje se Venera.

Vloni v srpnu klub odvolal generálního manažera Martina Hostáka, jenž se nedávno podivoval, že až dosud je tato pozice ve Zlíně neobsazená. Podobný názor má Venera, který mluví o rozmělnění zodpovědnosti.

"Na takové pozici by měl být člověk, který jasně řekne: 'Udělal jsem toto rozhodnutí, mám na to kompetence, nesu za to zodpovědnost, dělám to pro tyto důvody. Hotovo.' Taková osoba tam chybí. Někdo, kdo by to vzal se vším všudy," popisuje ostřílený trenér.

Místo toho je v klubové struktuře pod prezidiem rada tří jednatelů a k ní sportovní manažer Martin Kotásek. Jeho asistentem se nedávno stal Petr Leška a jiná zlínská legenda Petr Čajánek má na starosti rozvoj hráčů.

Jasný šéf ale schází. "Potom se pouze mlhavě objeví, že vedení o něčem rozhodlo, mluvčí se nechce nikoho dotknout. A lidé nevědí, kdo je za to zodpovědný. Kotásek? Trenér Luboš Jenáček? Některý z jednatelů? Prezident? Nebo legendy Leška a Čajánek?" ptá se Venera.

Ve spojení s mizernými výsledky potom stoupá nervozita fanoušků, kteří chtěli jít po poslední prohře s Kladnem důrazně debatovat s vedením. Ale nakonec nechybělo mnoho, aby se servali mezi sebou.

"Působí to tak, že nikdo nezodpovídá naplno. Klub se odvolává na to, že se zapojili i Leška s Čajánkem, zaštítí se jimi. Ale oni jsou zapojeni pouze dílčím způsobem. Někdo to musí vzít na triko," pokračuje Venera.

Dlouhodobě podle něj ve Zlíně chybí silný soukromý investor. "Město to nějakým způsobem drží, ale není to ta ideální forma," přibližuje. Nabízí se letmé srovnání s Pardubicemi, které po vládě politiků získal Petr Dědek. A klub ze dna tabulky rychle postrčil mezi elitu.

"Je obrovský rozdíl mezi veřejnými a soukromými penězi, ty si vždycky hlídáte více. Bohatý investor by řekl, jak to bude, dal by si tam svoje lidi, nakoupili by se hráči a zodpovědní lidé by se mu zpovídali za výsledky. Jenže ve Zlíně nic takového na obzoru asi není," přemýšlí Venera.

Aktuální sezonu ještě nevidí jako ztracenou, byť i případný sestup by mohl přinést určitý restart a vyčištění prostředí. "Já ale věřím, že teď už všichni poznali, že se to podcenilo a alarm měl houkat už dávno. Nyní je potřeba se dívat dopředu a zkusit to uhasit," míní.

Delší bodovou sérii se pokusí Berani rozjet v pátek, kdy v moravském derby utkání hostí Olomouc. A už si téměř nemohou dovolit ztrácet.