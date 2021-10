Ševci pokračují v úpadku. Chybí pevný řád, sehnat trenéra bude těžké, soudí Hosták

Jedenáct zápasů, pět bodů. Není divu, že Zlín v hokejové extralize aktuálně třímá černého Petra v podobě přímého sestupu. Celek z Baťova města pořád čeká na první plnotučnou výhru, navíc je bez hlavního trenéra. Žluto-modří se na začátku sezony zmítají v už skoro tradiční mizérii, ačkoliv prezident klubu cílil úplně jinam.

"Zcela otevřeně říkám, že nemůžeme mít jiné cíle vyhrát extraligu," řekl na tiskové konferenci před startem ročníku prezident Beranů a zároveň primátor Zlína Jiří Korec (ANO). Co ho k tomu vedlo po třinácté pozici z minulé sezony? "Máme nejlepšího trenéra i brankáře," vysvětloval.

Trenér Robert Svoboda po osmi utkáních rezignoval, jako první kouč v extralize. Liboru Kašíkovi sice patří s úspěšností 91,15 procenta deváté místo ve statistikách brankářů, jenže on sám na všechno nestačí.

"Ta slova prezidenta klubu jsem vnímal trošku s nadsázkou. Chápu to, že když jdete do sezony, musíte mít nejvyšší cíle. Ale je tam spoustu dalších okolností a ambice se podle toho musí řídit," usmívá se Martin Hosták, v letech 2017 až 2020 generální manažer zlínského hokeje.

Hosták přivedl ze své pozice klub třikrát do předkola play off, ale vloni byl nečekaně odvolán. "Ani letos jsem Zlín rozhodně nečekal v horních patrech tabulky, zároveň jsem si nemyslel, že na tom bude tak špatně. Podobné to však bylo i v několika předchozích letech," vzpomíná si.

Od roku 2017 neměli Berani po úvodních pěti zápasech extraligy ani jednou pozitivní bilanci, ovšem po jedenácti utkáních měli vždy více bodů než letos. Patnáct, patnáct, šest a osm. Nyní jich nasbírali pět.

Devět a šest bodů z let 2015 a 2014 ukazuje, že nejde o výjimečný úkaz. "Když jsem do Zlína šel, lidé mě na to upozorňovali. Přesto byl ten start ve všech třech případech špatný. Nerozumím tomu. Nevím, kde se ten fenomén ve Zlíně vzal," krčí rameny Hosták.

"Zlín trápí koncovka a kvalita hry. Nedokáže soupeře přehrávat v delších intervalech, spíš se brání a spíš nechává iniciativu na soupeři. V tomhle je Zlín jasně slabší než ostatní," popisuje bývalý útočník, jenž se po skončení manažerského angažmá vrátil mezi experty České televize.

Čtyřikrát dovedl Zlín utkání do prodloužení, v němž jen jednou uspěl. Dvakrát prohrál v základní hrací době o jediný gól, dvakrát o dvě branky, dvakrát o tři a jednou o čtyři.

Většinou tedy odehrál co do skóre vyrovnané duely. "To má na psychiku velký dopad. Držíte se s dobrým soupeřem, jako třeba v Třinci, ale nedopadne to. Musí to být pro hráče hodně složité," chápe Hosták.

Na základě předchozích ročníků ve Zlíně ví, že se po tragickém startu dokážou vzpamatovat. Nepanikaří, ostatně v neúplné tabulce ztrácí na dvanáctý Litvínov pouze pět bodů.

"Rozhodně není nic ztraceno, předkolo není daleko. Ale přeci jen už se blíží čtvrtina soutěže a kvůli přímému sestupu nebo možnému pádu do baráže je to letos specifické. Pro Zlín to bude čím dál komplikovanější, soupeři si na něj teď budou věřit," odhaduje někdejší reprezentant.

Už jedenáct dní, od porážky s Kladnem, fungují zlínští hokejisté bez hlavního trenéra. Po rezignaci Svobody převzali tým asistent Martin Hamrlík a juniorský kouč Luboš Jenáček.

Podle informací deníku Sport selhala jednání s Vladimírem Růžičkou či Zdeňkem Venerou. Nejžhavějším kandidátem by nyní měl být Rostislav Vlach, který Berany vedl jako hlavní kouč v letech 2011 až 2016.

"Bude těžké sehnat někoho kompetentního. Důležité také je, že v klubu není generální manažer. Je jen rada jednatelů, chybí hlavní trenér. Tam by se mělo začít, dát tomu pevné vedení a pevný řád," soudí Hosták.

V mezidobí se Zlín pokusil rozhýbat dění hráčskou výměnou. Do Mladé Boleslavi udal kapitána Tomáše Fořta, místo něhož dorazili Oscar Flynn a Adam Zbořil. "Může to prospět, rozšířil se tím jinak poměrně úzký zlínský kádr. Navíc jsou to kvalitní hráči, dobré posily," komentuje expert.

První výhru za tři body však ani nové akvizice, které vloni nakoukly do národního týmu, zatím nepřinesly. V pátek večer nastoupí Berani doma právě proti Mladé Boleslavi a už potřebují černou sérii zlomit.