Pešán: Školili nás i dorostenci z Ruska. Světová konkurence nám utekla

Kouč hokejové reprezentace Filip Pešán se po porážce s Ruskem 2:5, kterou Češi uzavřeli neúspěšné působení na turnaji Karjala, podivoval nad podobně nepovedenými starty českého týmu ve všech utkáních. Jeho svěřenci měli z prvních třetin skóre 0:7. Pešán zároveň přiznal, že český hokej za soupeři zaostává ve více směrech.

"Jsou to zápasy trošku jako přes kopírák. Každou první třetinu jsme prohráli: 0:2, 0:3, dneska znovu 0:2. Udělali jsme nesmyslné fauly, dnes hlavně ten druhý byl naprosto zbytečný a z kategorie těch, které do národního týmu nepatří. Dostali jsme dva góly v soupeřových přesilovkách, což určilo velmi výrazně ráz toho zápasu. Ve třetí třetině jsme stáhli sestavu na tři pětky a pokusili se ještě o zázrak, což bohužel nevyšlo," řekl novinářům Pešán.

Rusové po ledě místy skoro létali a v některých pasážích soupeři vůbec nepůjčovali kotouč. "Myslím, že nás předčili nejen v dovednosti, ale i v rychlosti a síle. Prohráli jsme drtivou většinu osobních soubojů, sem tam mi to přišlo, jak kdybychom byli junioři my a oni ti dospělí. Mají vyspělé a fyzicky velmi dobře připravené hráče, kteří jsou zvyklí hrát nejvyšší ruskou soutěž. A my jsme jim dnes nestačili," připustil Pešán.

Sborná přitom znovu - stejně jako loni - vyslala na turnaj hodně mladý tým. "Samozřejmě to neznačí nic dobrého, když na nás stačí i 'záložní' týmy. My jsme ten tým skládali s tím, že byl plný hráčů, kteří by měli být do budoucna tvářemi národního týmu. Většina z nich hraje českou nejvyšší soutěž, a jak je vidět, tak ani špičkoví hráči z české nejvyšší soutěže nestačí juniorům Ruska z KHL."

Je to pro český hokej nastavené zrcadlo? "Já samozřejmě pořád doufám, že hráči z Čech mají pořád jen o něco pozdější rozkvět. A je vidět, že hráči jako Jiříček či Blümel by mohli ten tým do budoucna táhnout. Byli to paradoxně naši nejlepší hráči. Každopádně je zřejmé, že ta světová konkurence nám utekla. A pokud si nenalijeme čistého vína, že se málo trénuje a hokeji se nedává v mládeži a i dalších letech tolik, co dává svět, budeme pořád ti vzadu," varoval Pešán.

Obrovský nedostatek byl znát v efektivitě zakončení. "Jednoznačně je znát deficit ve střelbě. Byť jsme měli druhý nejmladší tým na turnaji, tak nás dnes vyškolili v zakončení i dorostenci a junioři Ruska. Není ale extrémně kam sáhnout, žádné dělostřelce připravené v záloze na další turnaj bohužel nemáme," připustil Pešán.

"Matěj Stránský ukázal, že by mohl být jedním z důležitých střelců národního týmu, ale dnes jsme měli celkově šancí na další dvě utkání a bohužel jsme s nimi opět naložili velmi špatně," dodal.

Jak velký vliv bude mít tristní výsledek na nominaci na prosincový Channel One Cup, nechtěl zatím předbíhat. "Je to asi spíš otázka na (generálního manažera) Petra Nedvěda než na mě, ale určitě se někteří - hlavně ti mladí hráči - objeví v nominaci znovu. Uvidíme, jestli sáhneme na hráče, kteří se nám omluvili pro tento turnaj, ale bude to ještě předmětem našich debat," nastínil Pešán.

Turnaj měl také prověřit šance některých hokejistů, kteří by mohli doplnit hráče NHL z Evropy. "Myslím, že Michal Řepík v útoku a Jakub Jeřábek v obraně byli hráči, kteří ukázali, že jsou schopní táhnout národní tým. Ale jestli to bude stačit, to je ještě předmětem debaty a i názoru Petra Nedvěda," uvedl Pešán.

Moc dalších hráčů, o nichž by s Nedvědem uvažovali, zřejmě není. "Uvidíme, jak na tom bude například Roman Červenka, který kvůli neočkování z nominace vypadl. Je otázkou, jak se vše bude vyvíjet dál. Třeba David Krejčí je určitě hráčem, který nemusí být testovaný, byť máme v plánu ho vyzkoušet v jednom utkání. Jinak ale nedokážu říct, zda máme někde schované hráče, kteří přijedou až rovnou na olympiádu z Evropy," konstatoval Nedvěd.

Vyjasnit potřebuje také vyřešení velmi citlivé otázky v obsazení brankoviště. "Čekáme, zda se v zámoří uzdraví brankáři a začnou chytat pravidelně. David Rittich se teď vrátil do brány, ale tam jsou zase možné nějaké osobní omluvenky na únor, protože čeká rodinu a podobně. Ta nominace jednoznačně nebude lehká. Ale věřím, že máme brankáře schopné se koncentrovat na jeden týden. A mohou mít sezonu i takovou, že se jim třeba až tolik nedaří, ale načasují formu až na únor. Kéž by to tak bylo," přál si Pešán.

Více napovědět by mohla inspekční cesta do zámoří. "Petr měl odletět už teď na podzim a já jsem pak měl v plánu letět s ním společně v lednu. Nevím, zda ho jeho indispozice s kolenem vyřadí z tohoto plánu, ale určitě alespoň jednu cestu za moře s Petrem uskutečníme," ujisti Pešán s připomínkou operačního zákroku, kvůli němuž jel na sever Evropy místo Nedvěda Milan Hnilička.