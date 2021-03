Sparta chce zlomit čtrnáctileté čekání. Jandač vyráží počtvrté z prvního místa

Rok 2007 je v kronice hokejové Sparty dosud jako poslední zapsán zlatým písmem. Od té doby hráči z hlavního města na extraligový vrchol nevystoupali a pouze jednou prošli do finále. Letos mají na své straně papírové předpoklady. Ovládli základní část, disponují nejnabitější soupiskou a play off rozehrají proti Olomouci, jež získala skoro o padesát bodů méně.

Sparta by měla do play off vstoupit s brankářem Alexanderem Salákem, mistrem švédské ligy z roku 2011. | Foto: ČTK

Jenže kouzlo systému play off spočívá v tom, že podobné papírové předpoklady často staví na hlavu. Své o tom ví současný trenér sparťanů Josef Jandač.

Základní část extraligy vyhrál se svým týmem už počtvrté. Se Spartou se mu to podařilo také v letech 2012 a 2014, s Českými Budějovicemi v roce 2008. Pohár pro vítěze play off však nad hlavu nikdy nezvedl.

S Budějovicemi skončil třikrát v semifinále (mimochodem třikrát v řadě hned po návratu do extraligy v roce 2005), ve stejné fázi i s Pardubicemi v roce 2011. Na lavičce Sparty absolvoval play off pětkrát. Byla z toho dvě vypadnutí ve čtvrtfinále, dvě v semifinále a finálová účast před pěti lety.

Vzestupná tendence, ale (zatím) bez úspěšného posledního kroku. Teď má dvaapadesátiletý trenér další šanci strhnout nálepku kouče, který v rozhodujících měsících selhává. Pokusí se o to společně s Miloslavem Hořavou, jenž už má na kontě titul s Litvínovem.

"Samozřejmě jsem si na předchozí triumfy v základní části vzpomněl," reagoval Jandač v rozhovoru pro sparťanský web. Co udělat lépe, aby tentokrát Sparta získala i druhý, mnohem cennější pohár?

"Mimo jiné je potřeba, aby nám trochu přálo takové to neviditelné štěstí. Aby se k nám odrážely kotouče, aby se od tyček odrážely do branky, aby se nám najednou nezranilo pět klíčových hráčů," dodal.

Prvním soupeřem Pražanů je letos Olomouc. Tým, který v dlouhodobé fázi soutěže nasbíral o 49 bodů méně než Sparta a obsadil až dvanácté místo. Avšak zároveň mužstvo, jež v předkole nečekaně vyřídilo pátou Plzeň v nejkratším možném čase a pořádně na sebe upozornilo.

"Nebylo to pro nás překvapení, sílu Olomouce vnímáme. V sezoně měla spoustu zraněných hráčů, nebyla kompletní jako teď," zdůraznil Jandač. "Má výhodu, že už si play off vyzkoušela, my jsme dlouho čekali. Ale to jsme dopředu věděli, takže jsme připravení," doplnil Hořava.

Sparta a Třinec, dva nejlepší týmy základní části, čekaly na start svých sérií nejdéle ze všech, a sice třináct dní. Měly tak na druhou stranu čas vyléčit šrámy. Do toho sparťanští trenéři prozradili, že už s mužstvem chodí na led obránce Ondřej Němec, nicméně do prvního čtvrtfinále nezasáhne.

Největším tématem v sestavě je ovšem pozice brankáře. Když na konci prosince přicházel zkušený Alexander Salák, šampion švédské ligy z roku 2011, účastník světových šampionátů a olympionik, tvrdila Sparta, že mu připadne post dvojky za Matějem Machovským.

Jenže v závěru základní části měl Salák mnohem lepší formu než jeho parťák, Machovskému se nedařilo především na domácím ledě, několik zápasů ani nedochytal. Je proto velice pravděpodobné, že dnes proti Olomouci začne gólman se zkušenostmi z Ruska, Skandinávie i NHL.

To u soupeře je o brankáři jasno. Branislav Konrád vychytal Moravanům všechny tři těsné výhry nad Plzní a vyšel ze série s vynikající úspěšností takřka 96 procent. Je jasné, že šance Olomouce budou do značné míry stoupat či klesat s tím, zda třiatřicetiletý Slovák tuto výkonnost udrží.

Olomouc dále sází na mimořádně fyzickou hru, ať už před svou bránou, nebo v útočné fázi. Co se týče obránců, je na tom Sparta proporčně lépe než vyřazená Plzeň, a proto by měla nájezdům hanáckých chasníků čelit rozhodně účinněji.

Směrem dopředu má její kádr zase mnohem větší hloubku než u Plzně, kde Olomouc těžila zejména z toho, že ubránila nebezpečné duo Milana Gulaše s Tomášem Mertlem. U Sparty nepostačí vyzrát jen na Michala Řepíka s Romanem Horákem.

Mezi nejproduktivnější třicítkou hráčů základní části nechyběl ani David Tomášek, Lukáš Rousek a Lukáš Pech. Na třicet bodů nakonec jen těsně nedosáhl Jan Buchtele a velikou osobnost mají Pražané i ve Vladimíru Sobotkovi, který má v této sezoně skoro bod na zápas.

Ani hráči třetí a čtvrté útočné formace Sparty nemají ve zvyku bodově mlčet, proto čeká na Olomouc s jejich bráněním mnohem větší fičák. "Soupeř samozřejmě vstupuje do série jako favorit, ale my se budeme rvát. Budeme chtít znovu hrát bojovně, obětavě, odhodlaně," uvedl olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Spartu zná velmi dobře z působení v období 2013 až 2017, kdy dělal v prvních třech letech asistenta právě Jandačovi. "Máme výborný vztah, spolupráce s ním byla výborná. Rád ho uvidím, ale teď je play off a na nějaké rozprávění to nebude. Teď je to nepřítel," řekl jasně Jandač.

První bitva jejich války začne dnes v 17 hodin, utkání vysílá v přímém přenosu ČT Sport. Bodová bilance soupeřů z vzájemných duelů v této sezoně je vyrovnaná. Naposledy uspěla Olomouc, když před měsícem porazila Spartu na jejím ledě 3:0.