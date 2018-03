České brankáře Rangers zastiňuje Bulhar. Že je špatně? Loni bylo hůř, říká Pavelec

před 51 minutami

Ani Ondřej Pavelec, ani Marek Mazanec. Dvojku proslulému Henriku Lundqvistovi dělá Bulhar Alexandar Georgiev.

Praha - Že česká brankářská škola neprožívá v hokejové NHL zářné časy, dokumentuje situace v New Yorku.

Rangers mají k dispozici dva gólmany z Česka, ale nevyužívají ani jednoho. Pavelec pořád marodí s levým kolenem, Mazanec trčí na farmě. Nad oběma aktuálně ční 22letý Georgiev, jenž v hlavním týmu nastoupil třikrát za sebou.

Naposledy musel v St. Louis přijmout porážku 3:4 po prodloužení, přesto sklidil chválu. I proto, že jeho spoluhráči nepodali dobrý výkon. Úvodní dějství prohráli na střely 2:16.

"Drželi jsme se mistrovského plánu - unavit soupeře v našem pásmu," prohlásil s dávkou ironie kouč Alain Vigneault. "Naši obránci nedokázali kloudně nahrát, útočníci nedokázali přejít střední pásmo. Ale pak se mi naše hra líbila."

Georgiev zneškodnil 29 z 33 střel. "Dal nám šanci," podotkl trenér. "V první třetině jsme se sotva dotkli puku a on vytáhl pár velkých zákroků."

Donedávna neznámý brankář už v nejlepší lize odchytal sedm duelů s procentuální úspěšností zákroků 92,2. Potvrdil formu, kterou postupně nabral na farmě. Tam zůstává Mazanec, jenž v prosinci kvůli Rangers uťal myšlenky na olympiádu v Pchjongčchangu. Teď musí přemítat, zda úprkem z Evropy udělal dobře. Cesta vzhůru, v níž doufal, nepřichází.

V létě navíc 26letému Čechovi končí smlouva. Stejně jako o čtyři roky staršímu Pavelcovi.

Ten chtěl v New Yorku oživit chřadnoucí kariéru a hokejově vyrůst jako jiní Lundqvistovi náhradníci. Na přelomu roku vyloženě zářil, ale jinak nevybočoval z průměru. Před měsícem a půl navíc utrpěl zranění levého kolene. "Cítil jsem se hrozně," přiznal deníku New York Post. "Že se sezona pro mě a pro tým vyvine takhle, to si nikdo nepředstavoval."

Rangers vzdali hon na play-off, Pavelec už možná nenastoupí. Jeho dosavadní účet zní: 16 zápasů, úspěšnost zákroků 91 procent.

Zda omaskovaný čahoun ještě získá v NHL práci, není jisté. "Nevím, co od trhu čekat, ale nedělám si z toho těžkou hlavu," prohlásil. "Myslím, že loni jsem byl v o dost horší situaci." Tehdy se propadl až na farmu Winnipegu.

Rangers do budoucna počítají spíš s Georgievem, jehož chtějí v dalších týdnech co nejvíc otestovat. "Zdá se, že tenhle mladý gólman má slušný potenciál a je psychicky připravený, takže ho postavíme do brány a uvidíme, co předvede," řekl kouč Vigneault.

"Je to kliďas, technicky velmi dobrý," zhodnotil svého nového parťáka zkušený Lundqvist. "Kluci, kteří sem teď přicházejí, se učí techniku už od osmi let. Já s ní začínal, až když mi bylo devatenáct."

Georgiev je prvním Bulharem, jenž pronikl do NHL, ale hokejově vyrostl v Rusku. "Žádné dobré týmy v Bulharsku nejsou," pověděl listu New York Post, když objasňoval svou minulost.

Draftem neprošel, ale zaujal výkony ve Finsku, kde se za tři roky stal oporou Turku. Nyní udělal další skok, ovšem cestu na brankářský trůn Rangers má poněkud zatarasenou.

Klub z Manhattanu chce ještě tři roky spoléhat na "Krále Henrika" s tím, že žezlo má postupně přebírat 22letý Igor Šesťorkin, který je do léta 2019 upsaný Petrohradu.