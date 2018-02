All Star Cup se navzdory slabší návštěvě líbil. Čekal jsem to bouřlivější, přiznal Vůjtek

před 9 hodinami

První ročník All Star Cupu ovládli v Bratislavě domácí Slováci. Výběr jejich extraligy v rozhodujícím utkání remizoval s Čechy, což mu předchozích výsledcích stačilo na zisk trofeje a také odměny 25 tisíc eur. O vítězství však v prvé řadě nešlo.

Bratislava - Výběr české extraligy na premiérovém All Star Cupu obsadil druhé místo za domácími Slováky. Češi podlehli mužstvu EBEL, porazili výběr z Německa a na závěr uhráli nerozhodný výsledek proti domácím.

V posledním zápase se rozhodovalo o vítězi a Slovákům remíza stačila. "Víc chtěli, možná do toho dali více vůle a chytrosti v závěru. Vyhráli zaslouženě," uznal trenér českého výběru Vladimír Vůjtek. Ten stál na lavičce spolu s Viktorem Ujčíkem a generálním manažerem Petrem Nedvědem. Hráčům ale v exhibici příliš pokynů udílet nemuseli.

"Pro trenéry to tolik není. Musí se to líbit hlavně hráčům a divákům, a ti si najdou cestu, pokud se bude tahle akce konat i v budoucnu. Ve formátu tři na tři je to zajímavé, vzniká spousta brankových situací," řekl Vůjtek.

Jeho slova potvrdil i kouč vítězného týmu a trenér mistrů světa z roku 2002 Ján Filc. "Občas jsem si udělal poznámku, řekl hráčům, aby uklidnili hru. Ale je to exhibice, navíc jsem měl výborný tým a hráči dostatečně komunikovali sami," uvedl dlouholetý reprezentační trenér Slovenska.

Vedle blyštivé trofeje byla v sázce ještě finanční odměna 25 tisíc eur. "Je to škoda, ale cílem bylo hlavně pobavit diváky. V tom finále jsme vedli o dva góly, už jsme na to sahali. Byly tam i prize money, mohli jsme naplnit pokladnu," usmál se Nedvěd, který nedávno definitivně uzavřel kariéru.

"Když vidím hru tři na tři, samozřejmě mě to láká, ale já už to mám prostě za sebou. Začínám novou kapitolu života," potvrdil bývalý útočník.

Jisté zklamání z konečného výsledku vyjádřil i kapitán českého výběru Jaroslav Bednář. "Pokaždé chceš vyhrát. Bylo to navíc derby mezi Českem a Slovenskem. Ale dělali jsme chyby. Když jsme vedli o dva góly, vymýšleli jsme kraviny," kroutil hlavou hradecký hokejista.

Trenéři mu do dvojice přiřadili Martina Nečase, a tak došlo ke spojení nejstaršího a nejmladšího hráče týmu. "Ptali se mě, jestli mi to nebude vadit. Já jsem se naopak ptal, jestli to nebude vadit jemu. Užil jsem si to, dali jsme nějaké góly, snad to bavilo i jeho," pochvaloval si Bednář.

Na začátku turnaje po poledni byly tribuny bratislavského stadionu značně prořídlé, postupem času se zaplnily více, vyprodáno však rozhodně nebylo. "Čekal jsem tu atmosféru trochu bouřlivější, ale je to dané olympiádou, Slováci hráli se Slovinskem i biatlon s vidinou slovenského úspěchu," pojmenoval Vůjtek důvody slabší návštěvy.

Až si organizátoři a ředitelé čtyř soutěží premiérový ročník vyhodnotí a rozhodnou o případném pokračování, mohl by se další turnaj uskutečnit třeba v Česku. "Doufám, že se udělá pořádné PR a pořádná reklama. Když se vyberou známí hráči, lidi přijdou," prohlásil Bednář.

Třetí místo brali nakonec po výhře nad EBEL hokejisté z německé ligy. "Nemá to tradici, byly to výběry sebrané narychlo. Někteří hráči se omluvili, někteří jsou na olympiádě. Až další turnaje trochu více poodhalí kvalitu těch soutěží a nabídnou nějaké srovnání," podotkl Vůjtek.

Slovenská strana byla s turnajem rozhodně spokojená, i přes nižší návštěvu. "To se dalo čekat. Jinak vidím jen samá pozitiva. Investovali jsme do toho spoustu energie. Nemám co vytknout," zářil ředitel slovenské extraligy a patron turnaje Richard Lintner.

Fanoušci se mohli vedle hokejových zápasů podívat také do fanzóny s bohatým doprovodným programem. Dovednostní soutěže už se do nabitého odpoledne dostat nepodařilo. Tak možná příště.