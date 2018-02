Ledecká zaskočila i Nečase na All Star Cupu. Je fajn se před play-off trochu pobavit, říká

před 1 hodinou

Martin Nečas je v 19 letech nejmladším hráčem výběru české extraligy na All Star Cupu v Bratislavě. Tým Vladimíra Vůjtka podlehl v prvním zápase výběru z mezinárodní EBEL ligy 3:5, pak porazil hvězdy z Německa 7:6 a večer se utká s domácími Slováky. Už ráno ale hokejisté hltali zlaté sousto Ester Ledecké.

Jak se vám líbí první ročník All Star Cupu?

Myslím, že si to každý užívá. Je to pro nás něco nového, dlouho tady nic takového nebylo. Je to fajn pro fanoušky, rádi jsme se sešli. Sice jsou ti nejlepší hráči na olympiádě, ale užíváme si to i tak. Výborná myšlenka.

Formát tři na tři vám jakožto technickému hráči vyhovuje, že?

Určitě. Mě to baví, navíc máme lajnu tří praváků, máme rádi puk. Je to taková pocta hrát s Jardou Bednářem, který je na puku výborný.

Bednář vás neustále hledá před brankou, ale zatím jste se netrefil.

Zatím je to spíš opačně, dává góly z mých přihrávek. U něho je to většinou naopak. Je to sice exhibice, ale každý chce vyhrát.

Byli hráči z EBEL ligy šikovnější než hokejisté z Německa? V prvním zápase jste prohráli 3:5, proti Němcům už se vám dařilo.

Myslím, že chodili víc do branky. My jsme si proti nim zbytečně moc přihrávali, přehrávali jsme to. Oni se snažili víc střílet, dali góly z dorážek.

Kdo dával dohromady útoky? Mohli do toho mluvit hráči?

To netuším. Nejspíš to skládali trenéři, možná k tomu řekl něco Jarda Bednář jako kapitán. S každým hráčem si tady vyhovíte.

Trénovali jste dopoledne?

Trénink jsme neměli, před prvním zápasem jsme měli jen rozbruslení na 15 minut a šli jsme rovnou do zápasu. Jsme tu od včerejšího večera a akce nám končí zítra ráno. Snad si užijeme i večer.

Máte u týmu jako nejmladší nějaké povinnosti?

Tady povinnosti nemám. Ani nemusím sbírat puky (úsměv).

Hraje se hlavně pro diváky, co dá taková show před play-off hráči?

Je to takové uvolnění, zpestření toho volna. Pro každého je fajn, že si zahraje. Máme ze hry radost a doufám, že Slováky porazíme.

Slováci ale vypadají doma hodně namotivovaní.

To jo, kluci říkali, že na ledě doslova lítali. Bude to dobrý zápas.

Díval jste se ráno na hokej proti Kanadě?

Nekoukal jsem. Přijel jsem tady docela pozdě, šel jsem pozdě spát. Byl jsem unavený. Podívali jsme se na to ráno a byli jsme hlavně překvapení z Ester Ledecké, když jsme viděli, že jela na lyžích. Obrovská gratulace hokejovému týmu, ale hlavně jí. Ta zlatá medaile je bomba.

Byl jste v kontaktu s trenérem Jandačem, když z týmu vypadl Milan Gulaš? Bylo ve hře, že povolá do Koreje i vás jako centra?

Nebyli jsme vůbec v kontaktu. Těžko říct, jestli o tom přemýšleli. Bylo by to pro mě překvapení, kdyby mě vzali. Martin Růžička je výborný hráč, určitě se tam bude hodit.

Mrzelo vás trochu, že jste se do národního týmu nedostal? Hodně se o tom mluvilo, měl jste spoustu zastánců.

Každého hráče to mrzí, o to více, když se o tom mluvilo. Ale nebyl jsem smutný nebo naštvaný. Já jsem to prostě moc nečekal. Teď chci navázat na zápasy z dvacítek a připravit se co nejlépe na play-off.