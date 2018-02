Výhra ve skupině byla blízko, mrzí Radivojeviče. Olympiádu dlouho zvažoval a nakonec drží palce

před 11 hodinami

Branko Radivojevič dostal pozvání od štábu Miroslava Šatana, ale kvůli listopadovým zdravotním potížím se rozhodl do Koreje necestovat. Úvodní výhru Slováků nad Rusy viděl, zápas se Slovinskem ho zrovna zastihl na bratislavském All Star Cupu.

Máte za sebou zápasy proti Němcům a EBEL. Který byl těžší?

Myslím, že ten druhý. Rakušané velmi dobře bruslili a berou to asi se stejnou vážností jako my. Ale my jsme nastříleli góly, zaslouženě jsme vyhráli a doufáme, že celý turnaj zakončíme vítězstvím proti Čechům.

V posledním zápase půjde o vítězství. Bude to vyhrocenější?

Z naší strany určitě. Je to exhibice, budeme se snažit, aby se nikdo nezranil, ale samozřejmě chce na takovém turnaji každý vyhrát.

Sledoval jste souběžně olympijské utkání se Slovinskem?

Zrovna jsme byli na ledě, v kabině jsme pak zachytili výsledek. Je to škoda, byli jsme vlastně jeden gól od přímého postupu do čtvrtfinále.

Dává výhra nad Rusy větší naději do vyřazovací fáze?

Já to dobře znám. S Ruskem to byl výborný zápas, s Američany taky. Každý zápas začíná za stavu 0:0 a nám možná vyhovuje, když hrajeme se silnějším soupeřem než s těmi papírově slabšími. V uvozovkách, protože Slovince už nelze považovat za slabšího soupeře.

Když jste viděl utkání proti Rusům, nemrzelo vás, že jste se přeci jen nenechal přemluvit ke startu na olympijských hrách?

Ne, vůbec ne. Já jsem předtím dlouho zvažoval všechna pro a proti. Teď mě to nemůže mrzet… Už jsem byl zkrátka rozhodnutý a klukům držím palce. V tom utkání jsme hráli opravdu výborně.

Slovinci vás porazili i v Soči. Čím jsou nepříjemní?

Nevím, jestli nám důležitost toho zápasu svazuje ruce. Dneska jsme mohli vyhrát skupinu. Ale zápas jsem neviděl, těžko se mi to hodnotí.

Co byste národnímu týmu poradil do osmifinále?

Dobře se vyspat, zregenerovat a dát do toho zápasu všechno. Bude to zápas o přežití, je třeba to brát tak, jako by měl být úplně poslední.

Jak se vám líbí dnešní premiérový All Star Cup?

Je to super, jen škoda, že to trochu koliduje s olympijskými hrami. Ale zatím je to povedená akce, snad přijde na poslední utkání s Čechy více lidí. Bude to takové malé finále. Kdo vyhraje, vyhraje celý turnaj.

Jak byste srovnal českou extraligu s tou slovenskou? Po třech letech jste se z Liberce vrátil zpět do Trenčína.

Co se týče zázemí, stadionů, diváckého zájmu, jsou Češi mnohem výš. Ale myslím si, že prvních pět mužstev by se v Čechách neztratilo.

Jste spokojen s průběhem sezony v Trenčíně?

Zpočátku to bylo skvělé, teď se nám moc nedařilo, ale ztrácíme jen tři body na první místo. Sedm zápasů do konce, všechno máme ve svých rukách. Jsem rád, že je sezona taková, jaká je. Je to vyrovnané.

Přišel jste s tím, že byste chtěl pro Trenčín vyhrát titul. Lidé tomu zprvu asi moc nevěřili, ale už to nezní tak nereálně.

Musíme tomu věřit, hodně lidí v Trenčíně už na to dlouho čeká. Pořád to je ještě daleko, ale porveme se o to. Máme stejnou šanci jako dalších šest mužstev, bude to velmi zajímavé.

Zlepšila se atmosféra kolem klubu po loňském boji o záchranu?

To ano. Začalo chodit více diváků, je to veselejší. V posledních době jsme jim sice moc radosti nepřinesli, ale věřím, že to ještě nastartujeme.