Úžasná přeměna Jaškina, v KHL nahání rekord. Do zámoří ale nepůjde, míní jeho šéf

Už v minulé sezoně hokejový útočník Dmitrij Jaškin dokázal, že pokud do něj tým vloží důvěru, je schopen ho táhnout, ne pouze přizvukovat ve čtvrté řadě. V aktuálním ročníku KHL proměnu v kanonýra ještě zvýraznil a útočí na český střelecký rekord. Mohl by pak odejít za druhou šancí do zámoří? Generální ředitel jeho Dynama Moskva to odmítá.

Pět zápasů před koncem základní části KHL má český forvard na dosah korunu střelců. V 54 utkáních nastřílel 34 gólů, Fin Teemu Hartikainen z Ufy za ním zaostává o osm branek. Související Češi mezi top boháči KHL. Jaškin je jako kladivo, Kovář přeplacený, soudí v Rusku Jediná trefa dělí Jaškina od vyrovnání českého střeleckého rekordu v evropské kontinentální soutěži, který vytvořili shodně Jan Marek z Magnitogorsku a Pavel Brendl z Nižného Novgorodu před dvanácti lety. Nejlepším střelcem KHL byl o dva roky později také Roman Červenka z Omsku, když mu k primátu stačilo 31 gólů. Tolik jich Jaškin zaznamenal v minulé sezoně a mezi kanonýry skončil druhý za Kirillem Kaprizovem. V druhém roce za moskevské Dynamo svůj výkon ještě vylepšil a vedle zboření českého maxima může pomýšlet i na překonání či vyrovnání druhého nejlepší zápisu v dějinách KHL. Steve Moses z Jokeritu Helsinky a Nigel Dawes z Nur-Sultanu zvládli před šesti lety zatížit konta soupeřů 36 trefami. Zato 48 gólů Sergeje Mozjakina z Magnitogorsku ze sezony 2016/17 je nedostižnou metou. Více gólů, než má nyní, pamatuje Jaškin jen před osmi lety. Tehdy jich bylo 46, ovšem to ještě v juniorské kategorii, v kanadském Monctonu. V těch letech zářil po boku Tomáše Hertla také v české dvacítce, jenže v NHL si dominantní pozici nikdy nevydobyl. Související Česká hvězda nadzdvihla Rusko upřímností: O MS nestojím, Dacjuk není lídr V St. Louis se pohyboval na hraně sestavy a nastupoval převážně ve čtvrté formaci. Nedostával na ledě příliš minut, důraznou hrou měl za úkol zejména znepříjemňovat život soupeřům. Na prvním mistrovství světa v českém dresu, v Dánsku 2018, ofenzivně vykvetl a ukázal, že k tvrdému pojetí hry umí přidat i bodovou nadstavbu. V zámoří pak následovala výměna do Washingtonu, nicméně ani tam se rodák z Omsku výrazněji neprosadil. Šest let paběrkování v Americe bylo pro Jaškina tak akorát, vyslyšel volání Ruska a po dalším povedeném MS v Bratislavě z něj Dynamo Moskva v tandemu s Vadimem Šipačovem udělalo hvězdu. Šipačov si podle ruských médií v Dynamu vydělá 120 milionů rublů za rok, což znamená pozici nejlépe placeného hráče v KHL. Jaškin si přijde na 95 milionů rublů (v přepočtu necelých 28 milionů korun) a v tomto ohledu je v celé soutěži dvojkou. V jednom z nejstarších ruských klubů má smlouvu i na příští sezonu. Její součástí je klauzule, jež by Jaškinovi letos umožnila odchod do NHL, ale vedení Dynama o tom nechce ani slyšet. "Pokud mě paměť neklame, a to ona dělá jen opravdu zřídka, Dima stráví v našem klubu i celou příští sezonu," řekl sebevědomě generální ředitel klubu Jevgenij Krovopuskov ruskému serveru championat.com. Související Lukašenkovi vzali hračku, odebrání MS pro něj byla rána, říká běloruská novinářka Sám Jaškin komentoval téma možného návratu do zámoří vloni v létě. "Jestli mi úspěch v KHL pomůže na přední pozice v Americe? Možná. Ale už nechci mít jen okrajovou roli. Proč bych se tam tlačil, když v Moskvě se mohu po hokejově stránce dále rozvíjet?" přemítal. "Cítím, že v KHL mohu dosáhnout na svůj vrchol. Uvidím, jaké pak budu mít nabídky, ale nikdo vám nedá žádnou záruku," narážel syn vsetínské legendy Alexeje Jaškina na nejistotu za oceánem, kterou pocítil třeba jeho současný parťák Šipačov v roce 2017. Začínající Vegas Golden Knights ho tehdy brali jako největší hvězdu KHL, hned při svém debutu v NHL proti Bostonu skóroval. Zanedlouho ovšem přišel odsun na farmu, což se Šipačovovi pranic nelíbilo a po několika týdnech si vytrucoval návrat do Ruska. Teď je pro Dynamo naprosto klíčovým hráčem, během dvou a půl let se nesmazatelně zapsal do klubových statistik v historii KHL a stabilně si drží bilanci více než jednoho bodu na zápas. Šipačovovi končí smlouva už letos, podle Krovopuskova se však chystá nová. Výše jeho gáže by se mohla odvíjet i podle platu Jaškina, jemuž by Dynamo podle serveru championat.com mělo přisypat dalších dvacet milionů rublů. Pochopitelně záleží také na výsledku modro-bílých v play off. Naposled Dynamo získalo Gagarinův pohár před osmi lety i s trojicí Čechů Filipem Novákem, Markem Kvapilem a Jakubem Petružálkem. Od té doby už se tradiční klub ve finále ani jednou neukázal. Související Lotyšsko je příliš malé. MS mělo být u nás, myslí si to půlka světa, zní z Ruska Momentálně patří Dynamu v Západní konferenci KHL třetí místo za suverénně vedoucím CSKA a druhým Petrohradem, který má stejný počet bodů. Zezadu se ovšem tlačí Jaroslavl a i čtveřice z východu, Kazaň, Omsk, Magnitogorsk a Ufa, bude v play off hrozbou. Ředitel Krovopuskov prohlásil, že 80 procent aktuálního kádru Dynama zůstane i pro příští sezonu a snahu stát se ruskou jedničkou podpořil klub také představením plánů na stavbu gigantického komplexu. Do roku 2026 má vyrůst unikátní areál s čtyřmi hokejovými arénami a ledovými plochami nad sebou, hotelem, tréninkovou základnou nebo lékařským domem. Stavba by měla vyjít na deset miliard rublů. K tomu si Moskvané brousí zuby na hvězdného odchovance Alexandra Ovečkina, jemuž letos vyprší kontrakt ve Washingtonu. Ovečkin nasázel v NHL už 711 branek a 183 gólů mu chybí k vyrovnání Wayna Gretzkého. To se při tempu ruského kanonýra a ve věku 35 let nejeví jako zcela nereálná mise. Že by si i tak už nyní vybral Dynamo? Možná i tento faktor bude hrát při rozhodování českého reprezentanta, jenž se s Ovečkinem velmi dobře zná z působení v Capitals, svou roli. "Až přijde čas, promluvím podrobněji," dodal Jaškin v létě k tématu NHL. Ať už play off KHL a také šampionát v Rize, kde by český tým na tahouna Dynama chtěl sázet, dopadnou jakkoliv, laso z Ameriky nejspíš přiletí. Bude na Jaškinovi, zdali půjde proti slovům Krovopuskova a ještě jednou se před 28. narozeninami vytáhne za příležitostí na zámořské scéně. Související České hvězdě fandí také Ovečkin se synem. "Strejda Jaša" mu věnoval cenný artefakt