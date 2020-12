Česká hvězda nadzdvihla Rusko upřímností: O MS nestojím, Dacjuk není lídr

Brankář Jakub Kovář, který patří k nejlépe placeným hokejistům Kontinentální ligy, má za to, že jeho reprezentační kariéra skončila.

Národní mužstvo kroužilo kolem Kováře před právě probíhajícím Channel One Cupem, ale dvaatřicetiletý mazák účast sám odřekl.

"Volal mi trenér gólmanů (Zdeněk Orct, pozn. red.). Poděkoval jsem mu za zájem, ale musel jsem odmítnout," řekl v týdnu Kovář ruskému serveru Sport24.ru. "Rodinu jsem neviděl už pět měsíců, takže alespoň na pár dní pojedu domů. Nechci se ani účastnit mistrovství světa. Sedět v nějaké bublině v Bělorusku… O to nestojím. Myslím, že moje reprezentační kariéra je v téhle chvíli u konce."

Zatím není jasné, za jakých podmínek květnový šampionát proběhne a jestli ho spolu s Lotyšskem vůbec bude hostit Bělorusko, kde "poslední evropský diktátor" Alexandr Lukašenko stále čelí masivním protestům.

Kovář nicméně vyklízí reprezentační pole už delší čas. Byl u dvou bronzových medailí, přičemž k té druhé z mistrovství 2012 přispěl výrazně. O dva roky později si dokonce zachytal na olympiádě. Poté už ale větší prostor nedostal.

Na dosud posledním šampionátu 2019 měl sice šanci na post jedničky, ale po příjezdu Pavla Francouze ze zámoří spadl do role trojky, kterou vzhledem k předchozí domluvě s trenéry odmítl. Od té doby nereprezentoval. A zřejmě už ani nebude.

Třaskavý rozhovor

Kovář už osmým rokem chytá v Rusku, ovšem aktuální sezona v Jekatěrinburgu mu příliš nevychází. Úspěšnost zákroků přes 93 procent, která ho katapultovala mezi tři nejlépe placené hokejisty soutěže, je ta tam.

Momentálně je český brankář na čísle 91,8. Doplácí na krizi mužstva, které teprve nedávno utnulo šňůru deseti porážek.

Jekatěrinburg přitom v posledních letech patří k předním ruským klubům a pod vedením Kanaďana Billa Peterse, vyhozeného z Calgary kvůli rasistickému skandálu, měl ambice také letos.

Jenže spadl do krize. A podle Kováře, který promluvil nezvykle upřímně, za to může mimo jiné absence lídrů.

Kapitánem mančaftu je přitom hvězdný Pavel Dacjuk. "Není to ale takový lídr, který by se po každé porážce postavil a měl proslov. Vlastně nemáme žádného vůdce, který by kluky nějak motivoval, řekl něco tvrdého," překvapil Kovář. "Trvá to už delší čas. Když jsem v Avtomobilistu začínal, měli jsme Sergeje Guseva. Ten mužstvo uměl nabudit. Já se do toho snažím nepouštět, protože bych mohl ztratit koncentraci. Nepotřebujete, aby brankář cokoliv říkal."

Jelikož Kovář nezáří tak jako dřív, objevují se názory, že by v bráně potřeboval silného konkurenta. Jekatěrinburg má ale v záloze akorát mladíky, kteří dostávají minimum prostoru.

"Je nemožné mě motivovat vlastním spoluhráčem," ohradil se český gólman. "Mými konkurenty jsou jen brankáři soupeřů, ne nikdo z týmu. Avtomobilist má navíc jedny z nejlepších mladých gólmanů v Rusku. Experti o tom mluví dva roky. Je hloupost, že mi chybí konkurence."

Horší čísla si Kovář vysvětluje celkovou hrou mužstva: "Pokud se nedaří ani brankáři jako (Vladimir) Galkin, možná je něco špatně s týmem jako takovým, ne jedním člověkem. Experti se musejí na věci dívat z více úhlů. Je strašně lehké ze všeho vinit gólmana nebo některého hráče."

"Když se podíváte na góly, které jsme minulý měsíc dostali… I Treťjak by se zapotil, kdyby za nás zkusil nastoupit," dodal starší bratr Jana Kováře.

Jeho upřímná slova vyvolala v Rusku pozdvižení.

Například Lev Lukin ze serveru championat.com připomněl Kovářovi jeho vysoký plat 90 milionů rublů (přes 26 milionů korun), který neodpovídá statistikám.

"To, že se Kovář projevil takhle ostře, je pro současný Avtomobilist možná dobře. Čechova rétorika ale vyvolává otázky. Za selhání mužstva podle něj můžou všichni - trenéři, obránci, rozpis zápasů, ale on sám ne," podotkl Lukin.