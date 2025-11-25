Fotbal

Zemřel bývalý fotbalový brankář Buffon, italský mistr s AC i Interem

před 3 hodinami
V 95 letech zemřel bývalý fotbalový brankář Lorenzo Buffon. O jeho úmrtí informoval Inter Milán, kterému pomohl v roce 1963 vyhrát italskou ligu.
Předtím získal čtyři mistrovské tituly s AC Milán a v roce 1958 s ním také postoupil do finále Poháru mistrů evropských zemí.

Buffon, který byl bratrancem dědečka italské brankářské legendy Gianluigiho Buffona, také odchytal 15 zápasů za národní tým. V roce 1962 se zúčastnil mistrovství světa v Chile.

