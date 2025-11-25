Zemřel bývalý fotbalový brankář Buffon, italský mistr s AC i Interem

Předtím získal čtyři mistrovské tituly s AC Milán a v roce 1958 s ním také postoupil do finále Poháru mistrů evropských zemí.
Buffon, který byl bratrancem dědečka italské brankářské legendy Gianluigiho Buffona, také odchytal 15 zápasů za národní tým. V roce 1962 se zúčastnil mistrovství světa v Chile.
Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria. pic.twitter.com/KbxCitZSKT— AC Milan (@acmilan) November 25, 2025