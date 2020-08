Zůstaň, odejdu já, nabádá Messiho podle médií prezident Barcelony

Prezident fotbalové Barcelony Josep Bartomeu je podle španělských médií připraven rezignovat, pokud to přiměje Lionela Messiho změnit plány a zůstane v klubu. Argentinský útočník v úterý oznámil, že chce odejít. V Barceloně strávil celou dosavadní kariéru.

Během uplynulé neúspěšné sezony, v níž slavný tým poprvé od roku 2008 nezískal žádnou trofej, Messi vyjádřil nespokojenost s některými kroky vedení. Přímo Bartomeua ale nikdy nejmenoval. Veřejně se ohradil jen proti slovům sportovního ředitele Érica Abidala, který po sérii špatných výsledků v únoru hráče kritizoval.

Abidal byl minulý týden odvolán. V klubu skončil i trenér Quique Setién, kterého nahradil Ronald Koeman.

Odchod Messiho, jenž by podle spekulací mohl zamířit za bývalým barcelonským koučem Pepem Guardiolou do Manchesteru City, by nerad viděl i šéf španělské ligy Javier Tebas. Soutěž by dva roky po přestupu Cristiana Ronalda z Realu Madrid do Juventusu ztratila další superhvězdu. Tebas míní, že pro Barcelonu by to nyní byla hlavně z ekonomického pohledu citelnější ztráta.

"I když byli v Madridu mrzutí, že Ronaldo odešel, jeho odchod se téměř neprojevil, protože se celé roky snažíme o to, aby značka La Liga byla víc než hráči. Ale u Messiho je to jiné. Je to nejlepší fotbalista historie. Měli jsme štěstí, že jsme ho měli pořád v lize," řekl Tebas rozhlasové stanici RAC1.

"Messiho odchod by byl znát více. Je to ikona španělského fotbalu, La Ligy. Přál bych si, aby ukončil kariéru v naší lize, kde jsme mu věnovali tolik přízně," uvedl Tebas. Dodal však, že Messiho absence by pro soutěž neznamenala katastrofu. "Máme podepsané televizní smlouvy, ať tu Messi je, nebo ne," prohlásil.