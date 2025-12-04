Fotbal

West Ham v závěru šokoval Old Trafford. Souček po delší době v základu

ČTK Sport ČTK, Sport
před 17 hodinami
Sestupem ohrožený West Ham uhrál ve 14. kole anglické fotbalové ligy remízu 1:1 na hřišti Manchesteru United. Český záložník Tomáš Souček byl poprvé od 24. října října v základní sestavě "Kladivářů" a krátce před vyrovnáním v 83. minutě střídal.
Smutný kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes.
Smutný kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes. | Foto: Reuters

Po bezbrankové první půli se jako první na Old Trafford prosadili domácí. V 58. minutě se Casemirova střela dostala k Diogovi Dalotovi, jenž střelou z úrovně značky pro pokutový kop vyrovnal.

Sedm minut před koncem řádné hrací doby vybojovali hosté bod, poté co hlavičku Jarreda Bowena po rohu ještě vykopl z brankové čáry Nusajír Mazráví, ale při dorážce se už Soungoutou Magassa nemýlil.

Manchester nevyužil šanci posunout se na páté místo a je osmý. West Ham je třetí od konce s dvoubodovou ztrátou na nesestupové příčky.

Anglická fotbalová liga - 14. kolo:

Manchester United - West Ham 1:1 (58. Dalot - 83. Magassa).

Tabulka:

1. Arsenal 14 10 3 1 27:7 33
2. Manchester City 14 9 1 4 32:16 28
3. Aston Villa 14 8 3 3 20:14 27
4. Chelsea 14 7 3 4 25:15 24
5. Crystal Palace 14 6 5 3 18:11 23
6. Sunderland 14 6 5 3 18:14 23
7. Brighton 14 6 4 4 24:20 22
8. Manchester United 14 6 4 4 22:21 22
9. Liverpool 14 7 1 6 21:21 22
10. Everton 14 6 3 5 15:17 21
11. Tottenham 14 5 4 5 23:18 19
12. Newcastle 14 5 4 5 19:18 19
13. Brentford 14 6 1 7 21:22 19
14. Bournemouth 14 5 4 5 21:24 19
15. Fulham 14 5 2 7 19:22 17
16. Nottingham 14 4 3 7 14:22 15
17. Leeds 14 4 2 8 16:26 14
18. West Ham 14 3 3 8 16:28 12
19. Burnley 14 3 1 10 15:28 10
20. Wolverhampton 14 0 2 12 7:29 2
 
Fotbal sport Obsah Premier League West Ham United F.C. Manchester United F.C. Tomáš Souček

