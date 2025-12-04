West Ham v závěru šokoval Old Trafford. Souček po delší době v základu

Po bezbrankové první půli se jako první na Old Trafford prosadili domácí. V 58. minutě se Casemirova střela dostala k Diogovi Dalotovi, jenž střelou z úrovně značky pro pokutový kop vyrovnal.
Sedm minut před koncem řádné hrací doby vybojovali hosté bod, poté co hlavičku Jarreda Bowena po rohu ještě vykopl z brankové čáry Nusajír Mazráví, ale při dorážce se už Soungoutou Magassa nemýlil.
Manchester nevyužil šanci posunout se na páté místo a je osmý. West Ham je třetí od konce s dvoubodovou ztrátou na nesestupové příčky.
Anglická fotbalová liga - 14. kolo:
Manchester United - West Ham 1:1 (58. Dalot - 83. Magassa).
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|14
|10
|3
|1
|27:7
|33
|2.
|Manchester City
|14
|9
|1
|4
|32:16
|28
|3.
|Aston Villa
|14
|8
|3
|3
|20:14
|27
|4.
|Chelsea
|14
|7
|3
|4
|25:15
|24
|5.
|Crystal Palace
|14
|6
|5
|3
|18:11
|23
|6.
|Sunderland
|14
|6
|5
|3
|18:14
|23
|7.
|Brighton
|14
|6
|4
|4
|24:20
|22
|8.
|Manchester United
|14
|6
|4
|4
|22:21
|22
|9.
|Liverpool
|14
|7
|1
|6
|21:21
|22
|10.
|Everton
|14
|6
|3
|5
|15:17
|21
|11.
|Tottenham
|14
|5
|4
|5
|23:18
|19
|12.
|Newcastle
|14
|5
|4
|5
|19:18
|19
|13.
|Brentford
|14
|6
|1
|7
|21:22
|19
|14.
|Bournemouth
|14
|5
|4
|5
|21:24
|19
|15.
|Fulham
|14
|5
|2
|7
|19:22
|17
|16.
|Nottingham
|14
|4
|3
|7
|14:22
|15
|17.
|Leeds
|14
|4
|2
|8
|16:26
|14
|18.
|West Ham
|14
|3
|3
|8
|16:28
|12
|19.
|Burnley
|14
|3
|1
|10
|15:28
|10
|20.
|Wolverhampton
|14
|0
|2
|12
|7:29
|2