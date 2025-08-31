Fotbal

Součkův West Ham v lize konečně zabral, Šulc zařídil výhru Lyonu

ČTK ČTK
Aktualizováno před 54 minutami
West Ham s Tomášem Součkem v sestavě zvítězil ve 3. kole anglické fotbalové ligy v Nottinghamu 3:0 a poprvé bodoval. Ve Francii znovu uspěl Lyon s Pavlem Šulcem a Adamem Karabcem. Střídající Šulc měl na jediném gólu v utkání proti Marseille lví podíl.
Tomáš Souček (28) se spoluhráči slaví gól West Hamu proti Nottinghamu.
Tomáš Souček (28) se spoluhráči slaví gól West Hamu proti Nottinghamu. | Foto: Reuters

Manchester City prohrál v Brightonu 1:2. Hostům nepomohl gól Erlinga Haalanda, jenž nastoupil ke 100. utkání Premier League, a prohráli podruhé za sebou. Ve šlágru kola Liverpool zdolal Arsenal 1:0.

V Nottinghamu padaly góly až v závěru. Šest minut před koncem otevřel skóre útočník Bowen, který ukrytou střelou k tyči zpoza vápna zaskočil brankáře Selse.

O čtyři minuty později byl ve vápně faulován Summerville a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Brazilec Paquetá.

"Kladiváři" zpečetili své vítězství v první minutě nastavení, kdy se po přesném centru bývalého slávisty Dioufa hlavou prosadil střídající Wilson. Třiatřicetiletý útočník dal první gól od letního příchodu z Newcastlu.

Norský kanonýr Haaland oslavil jubileum 88. ligovým gólem, kterým ve 34. minutě otevřel skóre a výrazně překonal rekord v počtu gólů za prvních sto zápasů v Premier League, který držel Alan Shearer se 79 trefami.

"Citizens" přesto odjeli s prázdnou. V 67. minutě vyrovnal Milner z penalty za ruku Nunese. Anglický záložník se ve věku 39 let a 239 dní stal nejstarším úspěšným exekutorem pokutového kopu v historii Premier League.

Brankář Trafford, jenž byl na jeho pokus krátký, se v roce 2002 narodil přesně měsíc před Milnerovým debutem v nejvyšší soutěži.

Minutu před koncem navíc obrana hostů propadla a Brighton se po rychlém kontru dostal až do vápna, kde střídající Gruda udělal kličku Traffordovi a zakončil do odkryté branky.

Arsenal už v páté minutě přišel v Liverpoolu o zraněného stopera Salibu, jehož na hrací ploše nahradila letní posila z Valencie, Španěl Mosquera.

Mezi obhájcem titulu a vicemistrem se na Anfield Road odehrávala taktická bitva bez velkých brankových příležitostí.

Szoboszlai zápas rozhodl v 83. minutě nechytatelnou střelou. Čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník vymetl levý horní roh Rayovi branky z 29 metrů a postaral se o to, že jeho tým zůstal v lize jako jediný stoprocentní.

"Musel jsem riskovat a dát do střely trochu víc síly, protože Rayu znám a vím, že je neuvěřitelný brankář. Kdyby to šlo o něco víc doprava, tak by to chytil," řekl střelec vítězné branky.

Crystal Palace zvítězil na hřišti Aston Villy 3:0 a připsal si první výhru v sezoně. Klub z Birminghamu se naopak po startu nové sezony trápí. Jako jediný v soutěži ještě nedal gól a na kontě má jen jeden bod za bezbrankovou remízu s Newcastlem z úvodního kola.

Anglická fotbalová liga - 3. kolo:

Brighton - Manchester City 2:1 (67. Milner z pen., 89. Gruda - 34. Haaland), Nottingham - West Ham 0:3 (84. Bowen, 88. Paquetá z pen., 90.+1 Wilson), Liverpool - Arsenal 1:0 (83. Szoboszlai), Aston Villa - Crystal Palace 0:3 (21. Mateta z pen., 68. Guéhi, 78. Sarr).

Tabulka:

1. Liverpool 3 3 0 0 8:4 9
2. Chelsea 3 2 1 0 7:1 7
3. Arsenal 3 2 0 1 6:1 6
4. Tottenham 3 2 0 1 5:1 6
5. Everton 3 2 0 1 5:3 6
Sunderland 3 2 0 1 5:3 6
7. Bournemouth 3 2 0 1 4:4 6
8. Crystal Palace 3 1 2 0 4:1 5
9. Manchester United 3 1 1 1 4:4 4
10. Nottingham 3 1 1 1 4:5 4
11. Brighton 3 1 1 1 3:4 4
12. Leeds 3 1 1 1 1:5 4
13. Manchester City 3 1 0 2 5:4 3
14. Burnley 3 1 0 2 4:6 3
15. Brentford 3 1 0 2 3:5 3
16. West Ham 3 1 0 2 4:8 3
17. Newcastle 3 0 2 1 2:3 2
18. Fulham 3 0 2 1 2:4 2
19. Aston Villa 3 0 1 2 0:4 1
20. Wolverhampton 3 0 0 3 2:8 0
Důraz Šulce přinesl Lyonu tři body

Lyon díky důrazu Šulce zvítězil ve 3. kole francouzské ligy 1:0 nad Marseille. Pod tlakem nedávné posily z Plzně si obránce hostů Leonardo Balerdi dal těsně před vypršením normální hrací doby vlastní gól.

Šulc nastoupil jako náhradník v 71. minutě, jeho spoluhráč Karabec hrál v základní sestavě a vystřídal až v nastavení.

FC Paříž porazil Mety 3:2 a připsal si premiérové vítězství po návratu do nejvyšší soutěže po 46 letech. Monako gólem v závěrečném nastavení zvítězilo nad Štrasburkem rovněž 3:2.

Marseille hrála v Lyonu od 29. minuty v oslabení. Obránce Egan-Riley tvrdě podrazil Fofanu, který by jinak zjevně postupoval do gólové šance, a sudí s udělením červené karty neváhal. Domácí pak dobývali Rulliho branku, ale dlouho nedokázali obranu prolomit.

Až v 88. minutě se dostal prodloužený míč k Tagliaficovi, který v souboji s brankářem zblízka trefil břevno, míč se odrazil k Šulcovi a český reprezentant tlakem donutil kapitána Balerdiho, aby si jej srazil do vlastní branky.

Lyon ovládl "Choc des Olympiques" poprvé od 4. února loňského roku a po třetím kole nového ročníku Ligue 1 zůstává vedle PSG jediným dalším stoprocentním týmem.

Pod výhru FC Paříž se výrazně podepsal alžírský záložník Kebbal, jenž nejprve těsně před přestávkou z penalty srovnal na 1:1 a krátce po startu druhého dějství otočil skóre.

Mety sice zásluhou Traorého opět bleskurychle vyrovnaly, ale domácí vítězství v 67. minutě vystřelil Nigerijec Simon. FC Paříž v Ligue 1 naposledy zvítězil v květnu 1979.

Monako si díky Akliouchemu a Balogunovi vybudovalo doma dvoubrankový náskok, ale Štrasburk dvěma rychlými góly orámoval 75. minutu a srovnal krok.

Vítěznou branku si v šesté minutě nastavení připsal Japonec Minamino. Hosté postavili základní sestavu s průměrným věkem pouhých 20 let a 284 dní a o čtyři dny překonali vlastní rekord z úvodního kola.

Francouzská fotbalová liga - 3. kolo:

Angers - Rennes 1:1 (51. Peter - 21. Lepaul), Le Havre - Nice 3:1 (13. Doucouré, 61. Ndiaye, 90.+5 Soumaré - 52. Peprah), Monako - Štrasburk 3:2 (6. Akliouche, 48. Balogun, 90.+6 Minamino - 73. Bakwa, 76. Panichelli z pen.), FC Paříž - Mety 3:2 (45.+3 z pen. a 52. Kebbal, 67. Simon - 22. Sané, 54. Traoré), Lyon - Marseille 1:0 (88. vlastní Balerdi).

Tabulka:

1. Paris St. Germain 3 3 0 0 8:3 9
2. Lyon 3 3 0 0 5:0 9
3. Lille 3 2 1 0 11:4 7
4. Monako 3 2 0 1 6:4 6
5. Lens 3 2 0 1 5:3 6
6. Štrasburk 3 2 0 1 4:3 6
7. Toulouse 3 2 0 1 6:6 6
8. Angers 3 1 1 1 2:2 4
9. Rennes 3 1 1 1 2:5 4
10. Marseille 3 1 0 2 5:4 3
11. Le Havre 3 1 0 2 5:6 3
12. Nice 3 1 0 2 4:5 3
13. Nantes 3 1 0 2 1:2 3
14. Auxerre 3 1 0 2 2:4 3
15. Lorient 3 1 0 2 5:8 3
FC Paříž 3 1 0 2 5:8 3
17. Brest 3 0 1 2 4:8 1
18. Mety 3 0 0 3 2:7 0
 
