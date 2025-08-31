Součkův West Ham v lize konečně zabral, Šulc zařídil výhru Lyonu

Manchester City prohrál v Brightonu 1:2. Hostům nepomohl gól Erlinga Haalanda, jenž nastoupil ke 100. utkání Premier League, a prohráli podruhé za sebou. Ve šlágru kola Liverpool zdolal Arsenal 1:0.
V Nottinghamu padaly góly až v závěru. Šest minut před koncem otevřel skóre útočník Bowen, který ukrytou střelou k tyči zpoza vápna zaskočil brankáře Selse.
O čtyři minuty později byl ve vápně faulován Summerville a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Brazilec Paquetá.
"Kladiváři" zpečetili své vítězství v první minutě nastavení, kdy se po přesném centru bývalého slávisty Dioufa hlavou prosadil střídající Wilson. Třiatřicetiletý útočník dal první gól od letního příchodu z Newcastlu.
Norský kanonýr Haaland oslavil jubileum 88. ligovým gólem, kterým ve 34. minutě otevřel skóre a výrazně překonal rekord v počtu gólů za prvních sto zápasů v Premier League, který držel Alan Shearer se 79 trefami.
"Citizens" přesto odjeli s prázdnou. V 67. minutě vyrovnal Milner z penalty za ruku Nunese. Anglický záložník se ve věku 39 let a 239 dní stal nejstarším úspěšným exekutorem pokutového kopu v historii Premier League.
Brankář Trafford, jenž byl na jeho pokus krátký, se v roce 2002 narodil přesně měsíc před Milnerovým debutem v nejvyšší soutěži.
Minutu před koncem navíc obrana hostů propadla a Brighton se po rychlém kontru dostal až do vápna, kde střídající Gruda udělal kličku Traffordovi a zakončil do odkryté branky.
Arsenal už v páté minutě přišel v Liverpoolu o zraněného stopera Salibu, jehož na hrací ploše nahradila letní posila z Valencie, Španěl Mosquera.
Mezi obhájcem titulu a vicemistrem se na Anfield Road odehrávala taktická bitva bez velkých brankových příležitostí.
Szoboszlai zápas rozhodl v 83. minutě nechytatelnou střelou. Čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník vymetl levý horní roh Rayovi branky z 29 metrů a postaral se o to, že jeho tým zůstal v lize jako jediný stoprocentní.
"Musel jsem riskovat a dát do střely trochu víc síly, protože Rayu znám a vím, že je neuvěřitelný brankář. Kdyby to šlo o něco víc doprava, tak by to chytil," řekl střelec vítězné branky.
Crystal Palace zvítězil na hřišti Aston Villy 3:0 a připsal si první výhru v sezoně. Klub z Birminghamu se naopak po startu nové sezony trápí. Jako jediný v soutěži ještě nedal gól a na kontě má jen jeden bod za bezbrankovou remízu s Newcastlem z úvodního kola.
Anglická fotbalová liga - 3. kolo:
Brighton - Manchester City 2:1 (67. Milner z pen., 89. Gruda - 34. Haaland), Nottingham - West Ham 0:3 (84. Bowen, 88. Paquetá z pen., 90.+1 Wilson), Liverpool - Arsenal 1:0 (83. Szoboszlai), Aston Villa - Crystal Palace 0:3 (21. Mateta z pen., 68. Guéhi, 78. Sarr).
Tabulka:
|1.
|Liverpool
|3
|3
|0
|0
|8:4
|9
|2.
|Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|3.
|Arsenal
|3
|2
|0
|1
|6:1
|6
|4.
|Tottenham
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|5.
|Everton
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|Sunderland
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|7.
|Bournemouth
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|8.
|Crystal Palace
|3
|1
|2
|0
|4:1
|5
|9.
|Manchester United
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|10.
|Nottingham
|3
|1
|1
|1
|4:5
|4
|11.
|Brighton
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|12.
|Leeds
|3
|1
|1
|1
|1:5
|4
|13.
|Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|14.
|Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|15.
|Brentford
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|16.
|West Ham
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|17.
|Newcastle
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|18.
|Fulham
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|19.
|Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:4
|1
|20.
|Wolverhampton
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
Důraz Šulce přinesl Lyonu tři body
Lyon díky důrazu Šulce zvítězil ve 3. kole francouzské ligy 1:0 nad Marseille. Pod tlakem nedávné posily z Plzně si obránce hostů Leonardo Balerdi dal těsně před vypršením normální hrací doby vlastní gól.
Šulc nastoupil jako náhradník v 71. minutě, jeho spoluhráč Karabec hrál v základní sestavě a vystřídal až v nastavení.
FC Paříž porazil Mety 3:2 a připsal si premiérové vítězství po návratu do nejvyšší soutěže po 46 letech. Monako gólem v závěrečném nastavení zvítězilo nad Štrasburkem rovněž 3:2.
Marseille hrála v Lyonu od 29. minuty v oslabení. Obránce Egan-Riley tvrdě podrazil Fofanu, který by jinak zjevně postupoval do gólové šance, a sudí s udělením červené karty neváhal. Domácí pak dobývali Rulliho branku, ale dlouho nedokázali obranu prolomit.
Až v 88. minutě se dostal prodloužený míč k Tagliaficovi, který v souboji s brankářem zblízka trefil břevno, míč se odrazil k Šulcovi a český reprezentant tlakem donutil kapitána Balerdiho, aby si jej srazil do vlastní branky.
Lyon ovládl "Choc des Olympiques" poprvé od 4. února loňského roku a po třetím kole nového ročníku Ligue 1 zůstává vedle PSG jediným dalším stoprocentním týmem.
Pod výhru FC Paříž se výrazně podepsal alžírský záložník Kebbal, jenž nejprve těsně před přestávkou z penalty srovnal na 1:1 a krátce po startu druhého dějství otočil skóre.
Mety sice zásluhou Traorého opět bleskurychle vyrovnaly, ale domácí vítězství v 67. minutě vystřelil Nigerijec Simon. FC Paříž v Ligue 1 naposledy zvítězil v květnu 1979.
Monako si díky Akliouchemu a Balogunovi vybudovalo doma dvoubrankový náskok, ale Štrasburk dvěma rychlými góly orámoval 75. minutu a srovnal krok.
Vítěznou branku si v šesté minutě nastavení připsal Japonec Minamino. Hosté postavili základní sestavu s průměrným věkem pouhých 20 let a 284 dní a o čtyři dny překonali vlastní rekord z úvodního kola.
Francouzská fotbalová liga - 3. kolo:
Angers - Rennes 1:1 (51. Peter - 21. Lepaul), Le Havre - Nice 3:1 (13. Doucouré, 61. Ndiaye, 90.+5 Soumaré - 52. Peprah), Monako - Štrasburk 3:2 (6. Akliouche, 48. Balogun, 90.+6 Minamino - 73. Bakwa, 76. Panichelli z pen.), FC Paříž - Mety 3:2 (45.+3 z pen. a 52. Kebbal, 67. Simon - 22. Sané, 54. Traoré), Lyon - Marseille 1:0 (88. vlastní Balerdi).
Tabulka:
|1.
|Paris St. Germain
|3
|3
|0
|0
|8:3
|9
|2.
|Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3.
|Lille
|3
|2
|1
|0
|11:4
|7
|4.
|Monako
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|5.
|Lens
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|6.
|Štrasburk
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|7.
|Toulouse
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|8.
|Angers
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|9.
|Rennes
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|10.
|Marseille
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|11.
|Le Havre
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|12.
|Nice
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|13.
|Nantes
|3
|1
|0
|2
|1:2
|3
|14.
|Auxerre
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|15.
|Lorient
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|FC Paříž
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|17.
|Brest
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|18.
|Mety
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0