Češi u blamáže velkoklubů. Nováčci se starali o senzace

před 10 hodinami
Oba jsou nizozemskými velkokluby, oba mají v brance české reprezentanty a oba nastoupily proti nováčkům. A oba také selhaly. Fotbalová Eredivisie žije senzačními výsledky - Ajax Amsterdam s Vítězslavem Jarošem totiž jen remizoval 1:1 s Volendamem, obhájce titulu Eindhoven s Matějem Kovářem mezi tyčemi podlehl dokonce doma 0:2 Telstaru.
Sestřih utkání Eindhoven - Telstar | Video: Associated Press

Ne, tohle nebyl dobrý víkend českých reprezentačních gólmanů ve službách nizozemských velkoklubů.

Matěj Kovář s PSV utrpěl po třech výhrách v lize první porážku. Obhájce titulu podlehl 0:2 nováčkovi Telstaru.

A to před vlastními fanoušky. Soupeř si navíc připsal premiérové vítězství mezi elitou.

Český muž s rukavicemi se ve 21. minutě jen podíval za střelou Tyrona Owusua, o zákrok se ani nepokusil.

To jeho kolega se slavným fotbalovým příjmením Robert Koeman se na druhé straně překonával a nepustil za svá záda ani jeden míč.

Naopak Kovář nestihl v 65. minutě reagovat po rohovém kopu ani na střelu Patricka Brouwera.

Další gólman národního týmu Vítězslav Jaroš drží s Ajaxem i po 4. kole neporazitelnost, jenže remíza 1:1 na hřišti nováčka Volendamu je pro favorita málo.

Ajax prohrával od 16. minuty po parádní trefě Henka Veermana. V 61. minutě vyrovnal japonský obránce Ko Itakura, který si připsal první gól po letním přestupu z Mönchengladbachu.

Sestřih utkání Volendam - Ajax | Video: Associated Press

Amsterdamský klub sice ještě v novém ročníku soutěže neprohrál, ovšem ze čtyř zápasů má na kontě jen dvě výhry.

Soupeř z Volendamu všechny své dosavadní duely zremizoval.

V sobotu se v nizozemské nejvyšší soutěži představil i další český reprezentant. Útočník Václav Sejk nastoupil za Heerenveen proti Deventeru na trávník v 79. minutě, stav 2:2 se již nezměnil.

Nizozemská fotbalová liga - 4. kolo:

Volendam - Ajax Amsterdam 1:1, PSV Eindhoven - Telstar 0:2, Heerenveen - Deventer 2:2, Excelsior Rotterdam - Twente Enschede 1:0.

1. Nijmegen 3 3 0 0 12:1 9
2. PSV Eindhoven 4 3 0 1 12:5 9
3. Ajax Amsterdam 4 2 2 0 7:3 8
4. Utrecht 3 2 0 1 9:3 6
5. Feyenoord Rotterdam 2 2 0 0 4:1 6
6. Zwolle 2 2 0 0 3:0 6
7. Groningen 4 2 0 2 9:9 6
8. Sparta Rotterdam 3 2 0 1 6:7 6
9. Alkmaar 2 1 1 0 6:3 4
10. Volendam 4 0 4 0 6:6 4
11. Telstar 4 1 1 2 4:6 4
12. Deventer 4 0 3 1 6:9 3
13. Twente Enschede 4 1 0 3 2:5 3
14. Breda 3 1 0 2 2:6 3
15. Excelsior Rotterdam 4 1 0 3 3:11 3
16. Heerenveen 4 0 2 2 5:7 2
17. Sittard 2 0 1 1 3:4 1
18. Almelo 4 0 0 4 1:14 0
 
Další zprávy