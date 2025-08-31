Češi u blamáže velkoklubů. Nováčci se starali o senzace

Ne, tohle nebyl dobrý víkend českých reprezentačních gólmanů ve službách nizozemských velkoklubů.
Matěj Kovář s PSV utrpěl po třech výhrách v lize první porážku. Obhájce titulu podlehl 0:2 nováčkovi Telstaru.
A to před vlastními fanoušky. Soupeř si navíc připsal premiérové vítězství mezi elitou.
Český muž s rukavicemi se ve 21. minutě jen podíval za střelou Tyrona Owusua, o zákrok se ani nepokusil.
To jeho kolega se slavným fotbalovým příjmením Robert Koeman se na druhé straně překonával a nepustil za svá záda ani jeden míč.
Naopak Kovář nestihl v 65. minutě reagovat po rohovém kopu ani na střelu Patricka Brouwera.
Další gólman národního týmu Vítězslav Jaroš drží s Ajaxem i po 4. kole neporazitelnost, jenže remíza 1:1 na hřišti nováčka Volendamu je pro favorita málo.
Ajax prohrával od 16. minuty po parádní trefě Henka Veermana. V 61. minutě vyrovnal japonský obránce Ko Itakura, který si připsal první gól po letním přestupu z Mönchengladbachu.
Amsterdamský klub sice ještě v novém ročníku soutěže neprohrál, ovšem ze čtyř zápasů má na kontě jen dvě výhry.
Soupeř z Volendamu všechny své dosavadní duely zremizoval.
V sobotu se v nizozemské nejvyšší soutěži představil i další český reprezentant. Útočník Václav Sejk nastoupil za Heerenveen proti Deventeru na trávník v 79. minutě, stav 2:2 se již nezměnil.
Nizozemská fotbalová liga - 4. kolo:
Volendam - Ajax Amsterdam 1:1, PSV Eindhoven - Telstar 0:2, Heerenveen - Deventer 2:2, Excelsior Rotterdam - Twente Enschede 1:0.
|1.
|Nijmegen
|3
|3
|0
|0
|12:1
|9
|2.
|PSV Eindhoven
|4
|3
|0
|1
|12:5
|9
|3.
|Ajax Amsterdam
|4
|2
|2
|0
|7:3
|8
|4.
|Utrecht
|3
|2
|0
|1
|9:3
|6
|5.
|Feyenoord Rotterdam
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|6.
|Zwolle
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|7.
|Groningen
|4
|2
|0
|2
|9:9
|6
|8.
|Sparta Rotterdam
|3
|2
|0
|1
|6:7
|6
|9.
|Alkmaar
|2
|1
|1
|0
|6:3
|4
|10.
|Volendam
|4
|0
|4
|0
|6:6
|4
|11.
|Telstar
|4
|1
|1
|2
|4:6
|4
|12.
|Deventer
|4
|0
|3
|1
|6:9
|3
|13.
|Twente Enschede
|4
|1
|0
|3
|2:5
|3
|14.
|Breda
|3
|1
|0
|2
|2:6
|3
|15.
|Excelsior Rotterdam
|4
|1
|0
|3
|3:11
|3
|16.
|Heerenveen
|4
|0
|2
|2
|5:7
|2
|17.
|Sittard
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|18.
|Almelo
|4
|0
|0
|4
|1:14
|0